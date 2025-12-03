肝衰竭病逝 │海俊傑妻莫家慈病逝，患急性肝衰竭曾籌70萬元做換肝手術

藝人海俊傑早前透露任職化妝師的太太莫家慈（Effie）罹患急性肝衰竭，急需籌70萬元進行肝臟移植手術。事件引發關注，隨後獲得多位演藝界人士響應，夾錢籌醫藥費。然而，在11月27日有消息指他的太太莫家慈已不幸病逝，其友人們亦陸續收到通知。導演陳德森亦於網上證實莫家慈的離世消息。

淚崩拍片急籌70萬手術費救妻

海俊傑曾於11月8日在社交平台發布一段自拍影片，並寫道：「急切換肝」。片中他身處廣州中山大學附屬第一醫院，但面容憔悴、情緒激動，並多次痛哭中斷說話。他透露，太太確診急性肝衰竭（或稱急性肝硬化），醫生指出這兩日為肝臟移植的關鍵期，惟手術費用高達150萬元，當時仍缺額70萬元，因此懇請公眾施以援手，並對各界的捐助表達深切感激。其後，他曾交代太太的最新狀況，指莫家慈當時在廣州中山大學醫院的ICU，等待合適的指標及可移植的肝臟，身體狀況尚稱穩定，無奈天意弄人，莫家慈最終不敵病魔離世。

導演陳德森亦於11月28日在社交平台證實死訊，發文寫道：

親愛的細侄女家慈：從小看著妳長大，妳母親通知妳已上天家的消息很無奈、很難過⋯希望妳在另一空間像以前一樣活潑可愛、蹦蹦跳跳，過著沒有病毒的新生活！Teddy哥哥敬上

海俊傑與老婆莫家慈（Effie）。

海俊傑失意時感激遇見太太



現年53歲的海俊傑於1994年參加新秀歌唱大賽奪冠後入行，簽約成為華星唱片歌手，也是藝人陳慧珊的表弟。他曾演出多部無綫劇集，如《刑事偵緝檔案III》、《離島特警》、《鑑證實錄II》等，其後亦演出數部亞視劇集，然而演藝事業浮浮沉沉，2008年離開亞視。

2012年，海俊傑到北京工作期間，認識了任職化妝師的莫家慈，二人於2017年結婚。海俊傑早年一度淡出香港娛樂圈，直至2018年才全面復出。近年他在TVB多部劇集中飾演反派角色，如《刑偵12》中的精神病殺手，其演技獲觀眾和網民稱讚。

據悉，海俊傑曾在內地登台唱夜場，一周演唱4至5晚，一度唱至失聲，當時他惶恐無助，獨自在家中落淚，擔心從此無法再唱歌，歷經數月調養，聲帶才逐漸康復。他在最低落的時期，遇見了太太莫家慈，兩人在內地生活，感情日益深厚，於2017年結婚。海俊傑的太太擔任明星化妝師，體態豐滿圓潤，海俊傑總是在人前人後也稱讚太太是可愛肥妹仔。

片中他身處廣州中山大學附屬第一醫院，但面容憔悴、情緒激動，並多次痛哭中斷說話。（影片截圖）

海俊傑為1994年新秀歌唱大賽冠軍，也是藝人陳慧珊的表弟。（影片截圖）

轉載自晴報