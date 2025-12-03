歡迎回來

鯊魚襲擊 │ 26歲內地女網紅生理期潛水追鯊魚，拍片打卡遭咬傷
健康Tips

鯊魚襲擊 │ 26歲內地女網紅生理期潛水追鯊魚，拍片打卡遭咬傷

健康解「迷」
健康解「迷」

　　馬爾代夫日前發生一宗鯊魚攻擊事件，始因一名內地女遊客缺乏常識，於生理期仍落海潛水，過程中還主動靠近鯊魚，終被鯊魚咬傷手腕。據事發後影片顯示，該名女子上岸後不顧朋友勸諭，拒絕就醫，甚至以玩笑語氣嬉鬧，炫耀傷痕：「要截肢是從這邊嗎？」引起關注。

 

　　綜合內地媒體報道，一名26歲女網紅前往馬爾代夫旅遊時正值生理期，但為「打卡出片」，她仍堅持落水與鯊魚共舞。

 

鯊魚襲擊︱26歲女網紅生理期潛水追趕鯊魚遭咬傷　炫耀傷痕拒就醫：截肢是從這邊嗎？

一名26歲女網紅前往馬爾代夫旅遊時正值生理期，但為「打卡出片」，仍堅持落水與鯊魚共舞。（影片截圖）

 

追趕鯊魚遭咬傷
 

　　根據影片內容與分享者描述，女子在下水時主動接近及追趕一條護士鯊，結果該魚種疑似因感知水中血腥氣味，當場向女子發動攻擊，咬傷其手部。影片顯示，女子手腕明顯受創出血，但在被咬傷後，女子還在顧着影靚相，遲遲不肯上岸；甚至更怒斥導遊強迫她離開水域。

 

拒絕就醫開截肢玩笑
 

　　其後，女子僅作簡單包紮處理傷口，還拍攝影片向友人炫耀已青紫腫脹的鯊魚咬痕。友人提醒她手腕傷勢似已感染，應立即去醫院治療以免惡化，告誡她嚴重或有截肢風險。但女子不以為然，甚至嘻嘻哈哈回應：「要截肢是從這邊嗎？」

 

鯊魚襲擊︱26歲女網紅生理期潛水追趕鯊魚遭咬傷　炫耀傷痕拒就醫：截肢是從這邊嗎？

鯊魚疑似因感知水中血腥氣味，當場向女子發動攻擊，咬傷其手部。（影片截圖）

 

女網紅親回疑被攻擊原因：戴了銀手鏈
 

　　事件曝光後引起內地網民關注。大家一面倒批評該女網紅行為危險：「生理期下水，這不就是五花肉蘸醬麽？」、「她要截肢就是她自己的事」、「不作不死，沒啥好說的」。

 

　　而女網紅在事後受訪，表示在下水前已上網查詢及向專業人士詢問，得到了可以下水的答案，於是在使用衛生棉條後便下水。在被鯊魚咬的當下，她不覺得痛，聲稱會自行判斷傷勢：

 

　　如果鯊魚咬到我血管，或是大動脈，或者咬到我骨頭，我的關節活動不了，那我肯定是很驚慌的。

 

　　她又指，自己當天坐了10個多小時飛機，加上熬夜所以沒有搽藥。到隔天才消毒傷口，但沒去醫院治療，傷口疑似發炎感染，「一下變紅又一下變白」。直至朋友稱她情況比較嚴重，需要去醫院，她才去進行傷口清理，並注射破傷風疫苗。

 

　　對於自己被鯊魚攻擊的原因，她認為「可能因當時佩戴了一條銀色手鏈，引起了鯊魚注意」。

 

鯊魚襲擊︱26歲女網紅生理期潛水追趕鯊魚遭咬傷　炫耀傷痕拒就醫：截肢是從這邊嗎？

女子手腕明顯受創出血。（影片截圖）

 

鯊魚襲擊︱26歲女網紅生理期潛水追趕鯊魚遭咬傷　炫耀傷痕拒就醫：截肢是從這邊嗎？

友人告誡女子傷口感染恐要截肢，女子不以為然，甚至嘻嘻哈哈回應：「要截肢是從這邊？」（影片截圖）

 

女性生理期時不建議進行水中活動

 

　　報道引述醫生提醒，女性在生理期間不建議參與潛水等水中活動。婦產科醫師指出，生理期期間，宮頸口輕微張開，加上免疫力下降，若接觸到海水中的細菌、微生物，容易引發感染。此外，鯊魚咬傷亦非單純表皮創傷，牙齒上攜帶大量細菌，若未即時處理，恐引發敗血症、蜂窩性組織炎，甚至脫臼、神經損傷等併發症。

