患癌警號 │ 癌患者真實分享5大身體狀況，恐是癌症先兆
健康Tips
防癌有方

患癌警號 │ 癌患者真實分享5大身體狀況，恐是癌症先兆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　身體出現異狀要正視，及早處理能夠增加痊癒率。國外有癌症病人分享真實經歷，指出一些常見的身體狀況，可能是罹癌先兆。

 

罹癌先兆｜5大罹癌先兆

 

　　據《unilad》報道，近年來有許多癌症患者及其家屬透過社群平台分享確診的心路歷程，當中有不少常見症狀容易被忽略或是習以為常，往往耽誤治療的黃金時間。透過癌友真實分享與美國癌症協會（ACS）、英國癌症研究（Cancer Research UK）的統計數據相呼應，早期發現對提升存活率的關鍵影響。綜合5大常見症狀，坐視不理可能會導致致命癌症：

 

1. 胸部腫塊：乳癌

 

　　據統計，乳癌是美國女性最常見的癌症，死亡率僅次於肺癌。據一名Reddit用戶分享，朋友哺乳期間發現乳房腫塊，起初誤以為是乳腺阻塞，數月後才就醫，確診時已是第四期，最終不治。對比之下，另一名女性因及時檢查，確診第一期乳癌並成功控制病情。專家提醒，乳房出現不明硬塊、皮膚凹陷或乳頭異常分泌物，應立即就醫，而非等待症狀惡化。

 

乳癌｜乳癌5大症狀

 

1.乳房皮膚變厚或出現硬塊

2.乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3.乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4.乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

 

2. 血便被誤診為痔瘡：大腸直腸癌

 

　　大腸直腸癌患者常回憶，初期曾有大便帶血情況，卻被歸因於痔瘡。一名31歲患者因長期血便未獲重視，最終確診第四期。據目前醫學指引，建議45歲後定期做大腸鏡檢查，但若有家族史或高風險因素（如慢性發炎性腸病），應提早篩檢。有部分網民反映，即使有明顯症狀，仍因年紀輕被醫生拒絕安排檢查，導致延誤診斷。

 

腸癌先兆｜直腸癌10大警訊

 

1.排便習慣改變
突然發生慢性腹瀉、便秘；這常是腸內腫瘤引起狹窄，或有不正常的分泌物。

 

2.糞便形狀改變
當糞便逐漸變細，腸道容易變得狹窄、出現病變。

 

3.排泄黏液
腹瀉、腸炎時常會產生一些黏液，而在腸癌、瘜肉也會發生。

 

4.便血或糞便帶血

 

5.裏急後重
是指常有便意，感覺肛門裏有糞便，常認為需要去廁所，卻又無法排便。

 

6.腹痛

 

7.貧血
臨床上不少大腸癌初期症狀就是貧血，尤其位於右側大腸病灶；不易用肉眼從糞便發現出血，常須靠隱血測試檢查。

 

8.食慾不振體重減輕

 

9.腹部腫瘤
通數會以腹部腫瘤表現；有些是腫瘤太大，或轉移至其他臟器的表現；有些則因腸阻塞大便堆積於腸內，可摸到腹部有腫瘤狀病灶。

 

10.轉移至其他器官
少數病人發現腫瘤時已屬末期，透過臟器轉移症狀才診斷出來，例如轉移至肝臟引起黃疸，轉移至骨頭而導致疼痛。

資料來源：台灣癌症基金會

 

3. 痣的變化：黑色素瘤

 

　　據美國皮膚癌基金會指出，美國每小時超過2人死於皮膚癌，其中黑色素瘤最為兇險。曾經有一名患者分享，30歲一名女士因一顆變化中的痣未及時處理而喪命。醫生建議，若痣出現不對稱、邊緣模糊、顏色不均或直徑大於6毫米（ABCDE原則），應立即就診。此外，日常防曬能有效降低皮膚癌風險。

 

皮膚癌｜皮膚癌常見徵狀

 

  • 皮膚上發現新的斑塊，看上去和附近的斑點不同
  • 患處痕癢、疼痛或發炎
  • 傷口長期無法癒合
  • 痣或斑點變大、變形或變色

 

身上的痣出現以下情況

  • 外觀不對稱
  • 邊緣不規則或模糊不清
  • 顏色不均勻、深淺不一
  • 大小超過6毫米或有變大的情形
  • 表面有不規貯的隆起現象

資料來源：政府癌症網上資料中心

 

皮膚癌｜自測皮膚癌「ABCDE」法則

 

Asymmetry 
不對稱
痣的左右兩邊不對稱

 

Border
邊緣
周邊參差不齊，呈不規則齒狀或邊緣

 

Colour
顏色
痣的各部分顏色深淺不一

 

Diameter
直徑
直徑超過6毫米以上

 

Elevating
增大
大小、形狀和顏色有變化

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅

 

4. 極度疲勞與 5. 持續背痛：隱藏的癌症訊號

 

　　多名癌症患者描述，確診前曾經歷「無法緩解的極度疲勞」，不同於一般倦怠感，而是「像走在泥巴裡」的沉重無力。另有一名年輕患者因長期下背刺痛就醫，最終診斷為已擴散的血癌。這類背痛常被誤判為肌肉拉傷，導致延誤治療。

 

血癌6大症狀

 

容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）

發熱

貧血、消瘦、無胃口

淋巴結（頸、腋下、腹股溝）及肝脾腫大

頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

經常有出血（如牙齦、鼻）或傷口難以止血

資料來源：醫院管理局

 

專家呼籲及早篩檢增加痊癒率

 

　　據美國國家衛生研究院（NIH）預計，2025年全美將有約61.8萬人死於癌症，其中乳癌、肺癌、前列腺癌與大腸直腸癌佔近半數。儘管癌症種類繁多，但忽視常見症狀，容易錯失黃金治療期，故此及早檢測和發現問題，可以提高痊癒率。

 

名醫教10大防癌食材

 

　　日本癌症名醫佐藤典宏曾分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

 

　　佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

 

1. 十字花科蔬菜

  • 例如：西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜的植化素，能防止身體受有害物質侵害；
  • 蘿蔔硫素有強力抗氧化作用，能防止癌細胞增殖。

 

2. 富含脂質的魚類

  • 例如：鯖魚、沙甸魚等，富含Omega-3脂肪酸，能抑制發炎症狀；
  • 由於炎症是致癌的主要因素之一，抑制發炎則能有降低癌症風險。

 

3.大豆製品

  • 研究認為，名為「金雀異黃酮（genistein）」的大豆異黃酮，能夠妨礙癌症腫瘤周圍的血管新生，具有降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險，高達約50%機率。

 

4. 葱屬蔬菜

  • 例如：葱、洋葱、大蒜、韭菜等；
  • 富含強力抗氧化效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。

 

5.菇類

  • 含有β-葡聚醣，能提高免疫力；
  • 曾有研究調查菇類攝取量與罹癌風險之間的關係，發現吃較多菇類的民眾，罹癌風險降低34%。

 

6. 海藻類

  • 例如：昆布、海帶芽等海藻類中的褐藻醣膠，有抗癌效果，能抑制癌細胞、妨礙血管新生。

 

7. 番茄

  • 茄紅素能抑制癌細胞增植、阻礙血管新生，有強力抗癌效果；
  • 對降低膽固醇、預防生活習慣病有益處。

 

8. 紅蘿蔔

  • 曾有研究調查發現，吃最多紅蘿蔔的人，患肺癌風險比吃最少紅蘿蔔的人低42%；
  • 市售紅蘿蔔汁通常去除了膳食纖維，建議直接煮食更健康。

 

9. 水果類

  • 有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃一次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。
  • 由於市售果汁很多會額外添加糖，建議直接吃原型水果較健康。

 

10.堅果類

  • 富含膳食纖維、維生素、礦物質，以及鞣花酸等天然多酚、a-亞麻酸等Omega3脂肪酸，抗氧化成分非常豐富；有相當多研究證實，堅果類食物對預防癌症有效果。

資料來源：日本癌症醫生 佐藤典宏


　

Tags:#癌症症狀#乳癌#大腸直腸癌#黑色素瘤#血癌#預防癌症#抗癌食物#健康
