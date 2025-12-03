火災後集體創傷 │中醫拆解心神之火與量子傷痕，針灸助療癒情志病

近日香港火災的悲劇，奪走一百五十多條生命，也在無數倖存者與市民心中投下了沉重的陰影。身為一位在臨床與生命哲學中探索三十載的中醫師，我深知，如此劇烈的集體創傷，其影響遠超肉眼可見的傷痕。它如一場無形的「內火」，灼傷人的「神」——即中醫所言的心神。許多人會陷入一種難以名狀的痛苦，這很可能就是現代醫學所稱的創傷後壓力症候群（PTSD）。而從中醫的「象思維」與當代量子物理學的啟示中，我們可以找到一條更深層、更整體的理解與療癒路徑。

極度悲傷的Pancy問：「譚博士，這件事情令我心情沉重到一個點，寢食難安，我是否患上創傷後遺症呢？」

我答：「首先識症於微：中醫如何辨識『創傷後遺』

在中醫理論中，並無『PTSD」一詞，但其綜合症清晰歸屬於『心神失養』、『肝魂不寧』、『痰瘀青閉竅』的範疇。重大創傷如同一次劇烈的『驚』與『恐』，直接撼動生命根基。

1. 驚則氣亂，恐則氣下：突發的災難（驚）使人體的氣機紊亂失序，表現為持續的焦慮、心悸、易驚跳；而巨大的悲恐（恐）則導致氣機下陷，出現精神萎靡、倦怠無力、迴避社交，彷彿生命的能量被抽空。

2. 肝鬱化火，魂不歸舍：肝主疏洩，調暢情志，藏魂。創傷後情緒無法疏解，導致肝氣鬱結，進而化火。患者多見煩躁易怒、失眠多夢（尤多噩夢）、兩脅脹痛。這裏的『魂不歸舍』，形象地描述了那種神思恍惚、記憶閃回、感覺與自身或現實脫離的狀態。

3. 心脾兩虛，神失所養：長期的思慮與悲慟（思傷脾、悲傷肺）耗傷心血，源頭的心與脾功能受損。心神得不到充足的血氣濡養，便會出現心悸、健忘、注意力渙散、面色無華、茶飯不思。這解釋了為何許多受害者會感到情緒麻木、對未來無望。

4. 痰瘀互結，蒙蔽清竅：若情緒淤滯日久，體內津液運轉不暢則生『痰』，氣血流通受阻則成『瘀』。痰瘀這兩種病理產物互相勾結，上擾於腦，便可蒙蔽『清竅』（大腦），導致思維滯澀、反應遲鈍，甚至出現片段性的幻覺或解離感，形成頑固的病根。

關鍵辨別點：若火災後，持續出現上述交織的身心症狀超過一月，且嚴重干擾日常生活，如：無法工作、拒絕接觸任何與火相關的事物、情感隔離等，便需高度警惕。中醫強調整體觀察：此類患者的舌頭常呈暗淡色、或有瘀斑，舌苔或膩或薄；脈像多現弦細（主肝鬱血虛）或沉澀（主氣血瘀阻）。 」

Pancy續問：「知你擅長針灸，這可以幫到我嗎？可以治癒嗎？」

我答：「 調神治本。針灸，尤其是調神針法，是治療此類情志疾病的利器。其核心在於引導紊亂的氣機回歸平衡，疏通瘀堵的經絡，最終安定被擾動的『心神』。

治療思路與選穴：

首要安神定志：

必取 『神門』 （心經原穴，安心神）、『內關』 （心包經絡穴，寬胸解鬱）、『百會』與『四神聰』（位於巔頂，統攝諸陽，醒腦開竅）。此四穴為『定海神針』，奠定治療的基石。

疏肝解鬱，調和氣血：

配合 『太衝』（肝經原穴，疏洩肝氣）、『三陰交』（肝脾腎三經交會，養血調血）。肝氣調達，氣血方能濡養心神。

化痰祛瘀，通利訣竅：

依體質，選用『豐隆』（化痰要穴）、『血海』或『膈俞』（活血化瘀）。清除病理產物，使神智清明。

特色針法：

可運用『鬼門十三針』的化裁思路，或腹針引氣歸元法，深層調節臟腑與情志。

耳針取『心』、『肝』、『神門』、『皮質下』等點，作為持續刺激，鞏固療效。

能否『治愈』？

中醫追求的是 『陰平陽秘，精神乃治』的穩態。對於創傷後遺症：

可以臨床治癒：透過系統、持續的針灸與中藥調理，絕大多數患者的症狀可以大大緩解甚至消失，恢復社會功能與情緒能力，達到『臨床治癒』。

但『印記』或需共處：需要理解的是，如此深刻的創傷記憶，如同身體的一道『烙印』或『疤痕』。治療的目標不是抹去記憶（那是不可能的），而是改變身心對記憶的反應方式，將『活著的創傷』轉化為『可敘述的過去』，使其不再控制當下生活。從這個意義上說，印記猶在，但其毒性已消，人獲得了新的平衡與力量，這便是一種智慧的『治癒』。甚至可以從中醫心理學或催眠治療，以幫助患者處理問題。

從另一個角度來看，量子之弦，一個解釋身心靈糾纏的新視角。

將量子理論引入中醫對創傷的理解，並非玄學，而是為『心神』與『氣』提供了一種前沿的科學隱喻。

1. 創傷作為『量子糾纏』：在量子世界中，兩個發生過相互作用的粒子，即便分離，狀態仍會瞬間相互影響，即『糾纏」。

重大創傷事件，使受害者的身心靈與那個恐怖瞬間形成了強烈的 『量子糾纏』。一段聲音、一個氣味（如同火場的氣息），都可能作為『觸發鍵』，瞬間將整個人拉回創傷的『疊加態』中，引發劇烈的身心反應。這解釋了為何閃回和觸發反應如此不受控制且身臨其境。

2. 針灸作為『波函數塌縮』的干預：量子態的粒子在未被觀測時處於多種可能性的『疊加態』，一旦觀測，便『塌縮』為一個確定狀態。持續的痛苦記憶，就像身心困在一個負面的『疊加態』中反覆塌縮。針灸的介入（佐以補或瀉的手針灸手法），可以看作一種精密的、帶有訊息的能量觀測與介入。針刺特定穴位產生的『得氣』感，如同向紊亂的『身心量子場』輸入一個強大的、有序的調諧信號，引導其從痛苦的『疊加態』中解脫，向平靜、健康的『基態』塌縮。

3. 『氣』與『量子場』的共振：中醫的『氣』，是維持生命活動的精微能量與訊息流。現代科學發現，人體細胞、DNA乃至意識層次都存在量子相干與振動。創傷打亂了人體固有的『氣』的振動頻率。針灸，尤其是調神針法，正是在調整這個精微的能量-資訊場的頻率，使其重新與健康、和諧的整體宇宙頻率（道）共振。這便是『通則不痛』在量子層面的解讀。 」

Pancy說：「譚博士這麼科學化的解釋，我就明白得多，有甚麼獨特的養神之道可以讓我平時注意？」

我答：「獨特的日常養神之道。

除了專業治療，獨特的日常調理至關重要，旨在重建身心的『防護場」。

1. 意念導引與存想：每日靜坐片刻，採用『存想闢火法』。閉目，想像丹田（小腹）處有一團溫潤如水的『碧色元氣』，逐漸充盈全身，將體內殘留的『燥火』、『驚悸』之氣從四肢末端或腳底『湧泉穴』緩緩排出。此法是主動運用意識重建內在能量圖景。

2. 五行音樂療法：根據『悲勝怒、恐勝喜』的情志相勝原理，多聆聽屬『水』與 『土』的五音。羽音（如水聲，屬腎）可安神定志，克服恐懼；宮音（如大地沉穩，屬脾）可培土生金，穩定情緒。推薦古琴曲《流水》、《幽蘭》。

3. 氣味療癒與芳香走竄：穿戴或薰香具有『開竅醒神、闢穢安魂」作用的中藥香囊。可用石菖蒲、琥珀粉、蘇合香、玫瑰等研末，其香氣分子能直接透過鼻竅作用於邊緣系統（情緒腦），安撫情緒。

4. 動態冥想：八段錦之『搖頭擺尾去心火』：此式專瀉心肝之火，調和氣血。重點在於緩慢、專注地完成動作，配合深長呼吸，在形體的導引中將鬱結之氣『甩』出體外。

5. 飲食色補：多食黑色（入腎，鎮恐）與黃色（入脾，安神）食物，如黑豆粥、小米南瓜羹。避免辛辣、燒烤及興奮飲品，防止助長內火。

這場火災的創傷，是烙在集體意識中的一道『量子傷痕」。療癒之路，需要將傳統的中醫智慧與當代的科學洞察結合。針灸，便是那把能同時調理『古典之氣』與『量子之場』的鑰匙。真正的康復，不僅是症狀的消失，更是穿越苦痛後，內心生長出更深刻的理解、寧靜與聯結的能力——正如《黃帝內經》所言：『恬淡虛無，真氣從之，精神內守，病安從來。』這需要我們醫者與每一位受創者，共同以耐心與智慧，去實踐的生命藝術。 」

Pancy 點頭說：「長知識了！」