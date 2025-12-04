宏福苑大火 │ 菲傭與3個月少主同獲救，菲律賓勞工署讚揚其守護嬰兒精神

大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今已造成逾百人傷亡，多人失聯，當中包括外籍家庭傭工。一名剛來港工作的菲律賓籍女傭Rhodora Alcaraz 與僱主及3個月大女嬰一同被困，最終眾人獲救，Rhodora 被送院救治。菲律賓海外勞工福利署（OWWA）於網上發文表示，已前往醫院探望Rhodora，並對她未選擇獨自逃離，留下嬰兒的舉動予以讚揚。

菲律賓海外勞工福利署（OWWA）發文指出，署方連同菲律賓駐港總領事館、菲律賓移工部門及外勞事工中心親自探望Rhodora。署方稱Rhodora目前處於危殆但穩定的狀態，對治療反應良好，並強調政府將全力提供支援。菲律賓OWWA地區辦事處亦已即時慰問其家人，了解他們的狀況並提供所需協助。

OWWA 表示，Rhodora 沒有選擇隻身逃生，反而緊緊抱住嬰兒保護她，最終救了嬰兒的性命，讚揚她是當代真正的英雄，也是海外菲律賓人民關懷與勇氣的典範。文末為Rhodora祈禱，祝願她早日康復。

菲律賓參議院議員Imee R. Marcos亦在Facebook發文，並上傳多張相片及影片指，於11月30日探訪了受大埔火災影響的菲律賓傭工，當中包括Rhodora Alcaraz。片中見到Imee R. Marcos緊握Rhodora的手並與她交談，Imee R. Marcos提到：「Her family in Philippines is very worried that she in the ICU, but then she is in stable condition.（Rhodora在菲律賓的家人非常擔心她在深切治療部的狀況，不過Rhodora的情況現已穩定。）」

Imee R. Marcos在文末向Rhodora致敬，同時向所有即使身處異鄉，仍為家人付出的菲律賓傭工致敬。

菲律賓海外勞工福利署（OWWA）到醫院探望Rhodora Alcaraz。（FB@OWWA Overseas Workers Welfare Administration）

對於女傭保護少主一事，亦有網民表示認識事件中的女僱主，並轉述當事人憶述的情況：「火場入面，一直都係媽媽抱住BB，後來諗盡辦法點樣可以令BB吸少啲濃煙, 就放咗BB喺衣櫃入面」；直至消防員入屋，母親再提醒嬰兒仍在櫃內，才能讓消防員抱BB離開現場。

該名網民又認為，事件中受傷的女傭「唔好彩」，並指「因為佢入屋不到24小時就發生呢件大事，對佢嘅遭遇，深感同情」；同時表示「希望3人快啲快啲 早日康復」。

菲律賓參議院議員Imee R. Marcos赴醫院探望Rhodora。（FB@Senator Imee R. Marcos）

剛來港工作的菲律賓籍女傭Rhodora Alcaraz。（TVB新聞畫面）

資料來源：Facebook@Senator Imee R. Marcos、FB@OWWA Overseas Workers Welfare Administration