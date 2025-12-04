名人健康 │ 54歲趙學而呻久病未癒，火災及家人離世雙重打擊極心痛

大埔宏福苑發生的五級大火，災情慘重，至今已造成逾百人死亡、數千居民痛失家園。不少新聞和圖片流傳，讓全城陷進悲痛當中。趙學而近日透露有親人離世，加上火災發生後對她雙重打擊，讓她痛心疾首，久病未癒。

妹妹離世 加上大火新聞痛心疾首

54歲趙學而於12月1日在Instagram上發文更新近況，表示自己已抱恙半個月，持續咳嗽導致睡眠與健康狀況不佳。11月26日原本是趙學而與建築師老公蘇國基（Alan So）的結婚14周年紀念日，然而受到火災一事的影響，二人今年並未大事慶祝，僅在家中簡單度過。而最沉重消息襲來，趙學而表示有家人亦於近日離世，讓她受雙重打擊，久病不癒，直言非常心痛，「好耐冇試過咁辛苦」。

趙學而表示，「一個都算睇住佢長大嘅妹離世。睇住新聞、望住啲火、連個心都痛埋，好耐冇試過咁辛苦。結婚周年摺喺屋企，食藥食到口寡寡，簡簡單單食舊牛，難得一餐重口味，係咁。淨係想快啲好番。」

無懼老去 接受生理有變化

年過50歲的趙學而自從與建築師老公結婚後，工作量大減，直到近年復出開騷兼做主持。她曾承認踏入50歲後生理上有變化，踏入更年期後「病多咗」，試過持續發高燒不退等。不過一向豁達的她對於變老處之泰然，「荷爾蒙變化所以會影響情緒。其實更年期都係一個過程，無咩特別，好似青春期一樣。」她平日會在社交平台分享生活點滴，見她經常親自下廚，烹煮各種健康家常美食。