名人健康 │ 78歲葉麗儀抗癌心路歷程，自爆曾患抑鬱症，一度想輕生

現年78歲的歌手葉麗儀（Frances）憑一曲《上海灘》唱到全球華人都認識，近年長居澳洲。近日她現身上海並接受媒體訪問，分享自己於1996年確診乳癌，並成功戰勝癌魔的心路歷程。她坦言當初由驚慌恐懼，到後來積極調整心態，更為了健康變成一位「控制狂」。

葉麗儀罹癌直言「捨不得死」

葉麗儀近日現身上海，為即將到來的個人演唱會上海場做準備。在此期間，她接受內地媒體訪問，重提自己於1996年確診乳癌的經歷。她坦言，當初得知自己患上乳癌時，內心充滿了驚慌，「也不知道為甚麽會發生在自己身上，也怕死，捨不得死」。她亦直言這份恐懼源於自己的兒子，當時兒子仍未結婚，令她放心不下。

所幸在住院的一星期內，經醫生檢查後，發現癌細胞沒有擴散，而且只需要做電療，毋需進行化療。葉麗儀聽後內心亦安定了下來，「從那個時候開始我就知道，不能怕死，因為死我們是不知道甚麽時候發生，怎樣去發生，你不能控制的。」

勇敢抗癌變「控制狂」



自此之後，葉麗儀開始將重心放在保持身體健康上，包括聽音樂、做運動、早睡早起等，「把身體的底子做得好，就不會復發。」在確診乳癌後，她甚至戒掉了咖啡、茶、牛奶和紅肉。

葉麗儀直言，自己是個「控制狂」。為防癌症復發，葉麗儀在康復後亦對飲食極度嚴謹，不僅堅持拒絕預製菜與加工食品，在超市選購時更會細閱標籤成分，確保食物不含色素與防腐劑。她更事事親力親為，連煮咖喱也堅持自己炒香研磨香料，全程掌控每一道食材。

曾患抑鬱症欲輕生

在1999年戰勝乳癌後，葉麗儀於2000年就不幸患上抑鬱症，她表示當時「連高爾夫球都唔願打，喺張床搵被冚住自己，係咁喊同驚」。她直指當時無法控制自己的大腦，並感到非常鄙視自己，她更承認當時曾有自殺的念頭，甚至認為「死係一個好大嘅解決感」。

幸而在那段時間，丈夫一直不離不棄，給予無微不至的陪伴與支持，並不斷在她耳邊提醒：「佢話好需要我，叫我唔好做傻事，我哋係一生一世，你唔可以放低我。」

葉麗儀與家人。（影片截圖）