歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

12
十一月
尖沙咀海港城｜海港城與香港迪士尼園度假區合作舉辦 尖沙咀海港城｜海港城與香港迪士尼園度假區合作舉辦
節慶活動 商場活動
尖沙咀海港城｜海港城與香港迪士尼園度假區合作舉辦 "Magical Christmas "
推介度：
12/11/2025 - 04/01/2026
免費
17
一月
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》 西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》
大型盛事 文化藝術
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會...
推介度：
17/01/2026 - 18/01/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
名人健康 │ 78歲葉麗儀抗癌心路歷程，自爆曾患抑鬱症，一度想輕生
健康Tips

名人健康 │ 78歲葉麗儀抗癌心路歷程，自爆曾患抑鬱症，一度想輕生

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年78歲的歌手葉麗儀（Frances）憑一曲《上海灘》唱到全球華人都認識，近年長居澳洲。近日她現身上海並接受媒體訪問，分享自己於1996年確診乳癌，並成功戰勝癌魔的心路歷程。她坦言當初由驚慌恐懼，到後來積極調整心態，更為了健康變成一位「控制狂」。

 

葉麗儀罹癌直言「捨不得死」

 

　　葉麗儀近日現身上海，為即將到來的個人演唱會上海場做準備。在此期間，她接受內地媒體訪問，重提自己於1996年確診乳癌的經歷。她坦言，當初得知自己患上乳癌時，內心充滿了驚慌，「也不知道為甚麽會發生在自己身上，也怕死，捨不得死」。她亦直言這份恐懼源於自己的兒子，當時兒子仍未結婚，令她放心不下。

 

　　所幸在住院的一星期內，經醫生檢查後，發現癌細胞沒有擴散，而且只需要做電療，毋需進行化療。葉麗儀聽後內心亦安定了下來，「從那個時候開始我就知道，不能怕死，因為死我們是不知道甚麽時候發生，怎樣去發生，你不能控制的。」

 

正能量｜樂壇天后患乳癌悲喊「捨不得死」　為摯愛抗癌變控制狂　自揭患抑鬱症曾欲輕生

正能量｜樂壇天后患乳癌悲喊「捨不得死」　為摯愛抗癌變控制狂　自揭患抑鬱症曾欲輕生

 

勇敢抗癌變「控制狂」
 

　　自此之後，葉麗儀開始將重心放在保持身體健康上，包括聽音樂、做運動、早睡早起等，「把身體的底子做得好，就不會復發。」在確診乳癌後，她甚至戒掉了咖啡、茶、牛奶和紅肉。

 

　　葉麗儀直言，自己是個「控制狂」。為防癌症復發，葉麗儀在康復後亦對飲食極度嚴謹，不僅堅持拒絕預製菜與加工食品，在超市選購時更會細閱標籤成分，確保食物不含色素與防腐劑。她更事事親力親為，連煮咖喱也堅持自己炒香研磨香料，全程掌控每一道食材。

 

正能量｜樂壇天后患乳癌悲喊「捨不得死」　為摯愛抗癌變控制狂　自揭患抑鬱症曾欲輕生

 

曾患抑鬱症欲輕生

 

　　在1999年戰勝乳癌後，葉麗儀於2000年就不幸患上抑鬱症，她表示當時「連高爾夫球都唔願打，喺張床搵被冚住自己，係咁喊同驚」。她直指當時無法控制自己的大腦，並感到非常鄙視自己，她更承認當時曾有自殺的念頭，甚至認為「死係一個好大嘅解決感」。

 

　　幸而在那段時間，丈夫一直不離不棄，給予無微不至的陪伴與支持，並不斷在她耳邊提醒：「佢話好需要我，叫我唔好做傻事，我哋係一生一世，你唔可以放低我。」

 

正能量｜樂壇天后患乳癌悲喊「捨不得死」　為摯愛抗癌變控制狂　自揭患抑鬱症曾欲輕生

正能量｜樂壇天后患乳癌悲喊「捨不得死」　為摯愛抗癌變控制狂　自揭患抑鬱症曾欲輕生

 葉麗儀與家人。（影片截圖）

 

Tags:#乳癌#心理健康#抑鬱症#自殺念頭#正能量#葉麗儀#上海灘#健康#飲食#運動#生活方式改變
Add a comment ...Add a comment ...
食道癌｜50歲男患末期食道癌，忽略初期症狀錯過黃金治療時機，8大警號及預防建議
更多健康解「迷」文章
食道癌｜50歲男患末期食道癌，忽略初期症狀錯過黃金治療時機，8大警號及預防建議
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處