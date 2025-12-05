消委會產品測試 │ 5星安全濕紙巾名單，用家推介4款防紅腫甩皮

傷風感冒鼻敏感人救星！近期天氣時冷時熱，日日擤鼻涕都會令鼻子周圍的皮膚紅腫乾燥，甚至會甩皮，非常辛苦。選擇合適的紙巾不僅能減少摩擦傷害，更要確保安全衛生，要選擇適合強保濕度及安全的濕紙巾，以下有巿面上大部分濕紙巾對比，以作參巧。

添加保濕成分減少摩擦

有別於一般紙巾，保濕紙巾添加了保濕成分，質地更柔軟親膚，特別適合鼻敏感人士使用。近期有Threads網民分享，指以下4款保濕紙巾非常好用，使用後「再也無法用回普通紙巾」！網民大力推薦鼻敏感人士，不妨試試添加保濕成分的紙巾，既能減少皮膚不適，又能確保衛生安全。

1. 松本清matsukiyo 保濕雙層袋裝面紙

網友大推的保濕紙巾！松本清自家品牌推出的保濕雙層袋裝面紙和保濕衛生紙，添加了甘油、透明質酸、薏仁三種保濕成分，質地細緻柔軟，減少摩擦傷害。抽取式設計方便攜帶外出使用。

2. Nepia 敏感鼻專用紙巾

專為鼻炎或鼻敏感花粉症設計的雙層盒裝面紙，採用100%原生紙漿，含食品級山梨醇、天然甘油雙保濕成分。有盒裝和便攜裝可選。

售價：港幣$59.9/3盒

3. Kleenex 健力氏保濕柔軟紙巾

鼻敏感用弱酸性保濕柔軟紙巾，相對比較厚身，添加保濕精華，柔潤不乾澀，降低肌膚摩擦不適。適合感冒、鼻炎和花粉症人士，連幼童也適合使用。

售價：港幣$21

4. 潔柔保濕紙巾

3層極級柔軟，厚身設計適合鼻水較多時使用。日本製保濕因子注入，經高溫處理，適合小孩及鼻敏感人士使用。各大超級市場都能買到。

售價：港幣$28.9

消委會及水中銀安全濕紙巾名單

除了保濕功能，濕紙巾的安全性同樣重要。消委會在2023年測試了市面上20款較常見的個人護理濕紙巾，這些濕紙巾樣本用途以清潔身體為主，全部均未聲稱具消毒效能，有部分樣本包裝則標示「純水」、「手口專用」等字眼。

就各樣本的微生物測試、含水量及酸鹼值、致敏性化學物及包封密封程度作測試，消委會發現，部分濕紙巾樣本的細菌含量超標近500倍，而在測試樣本中，共有8款整體評級獲得5星（當中有1款現已不再發售)，均未檢測到化學物「羥基苯甲酸酯」及「游離甲醛」，含水倍率由2.9至6.1不等，細菌總數少於20，酸鹼值由4.1至5.7不等，皆符合3.5至8.5的標準要求。

消委會15款安全濕紙巾（5星名單）

1. 強生手口純水濕紙巾 $36.9/20片x5包

2. 維達純水嬰兒柔濕巾 $57.9/80片x3包

3. 屈臣氏手口專用環境友善嬰兒柔濕巾 $32.9/20片x5包

4. 思詩樂嬰兒濕潔淨棉 $27.9/2片x30包

5. 特柔清新香味濕紙巾 $15.9/10張x3包

6. 順順兒頂級實惠嬰兒濕紙巾 $109/80片x3包

7. Lec.Be For Baby & Kids 水99.9%幼兒即棄濕抹巾(手口用) $55/3包

而水中銀也曾搜集13個品牌、共14款消毒濕紙巾樣本作魚胚胎毒性檢測，品牌分別來自香港、中國、德國及美國等，當中包括國際及本地品牌如Tempo（得寶），babySWIPE （BB威寶）及KLEENEX（健力氏）等。

結果顯示，14個樣本於慢性毒物測試中，13個樣本「表現理想」；急性毒測試則發現8個樣本「表現理想」，不含類雌激素。

水中銀推薦8款不含類雌激素消毒濕紙巾

1. TEMPO得寶抗菌倍護濕紙巾 $10.9/10張

2. SELECT佳之選消毒濕紙巾 $6.9/15張

3. WET ONES抗菌防敏濕紙巾 $9.1/15張

4. 服部造紙除菌酒精濕紙巾 $21.5/20張

5. babySWIPE bb威寶多用途嬰兒濕紙巾 $12.9/20張

6. SANI HANDS 抗菌濕紙巾 $10.9/12張

7. Mannings 萬寧抗菌濕紙巾無香料 $5/10張

8. KLEENEX 健力氏綿柔消毒濕紙巾 $10.9/10張

濕紙巾含類雌激素可致癌

世界衛生組織與聯合國指出，類雌激素可能引發各種疾病，包括癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受影響的群體。

濕紙巾選購貼士

選擇有信譽品牌的產品

留意產品是否通過安全測試

保濕紙巾適合日常擤鼻涕使用

消毒濕紙巾適合需要清潔消毒的場合

嬰幼兒使用應選擇專為幼兒設計、成分溫和的產品

資料來源：消委會，水中銀生物科技（國際）有限公司

*資料源自消委會第561期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。