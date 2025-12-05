名人健康 │陳妍希前夫38歲陳曉，宣傳新劇面容憔悴，暴瘦引健康隱憂

內地一線小生陳曉，與女星陳妍希於2016年結婚，婚姻只維持9年，二人於今年2月18日便宣布結束婚姻關係。對於婚變原因，外界揣測眾多，除了有人歸咎於女方私生活混亂外，亦有傳是男方跟圈中女星出軌所致，但雙方至今未有正面回應。不過，38歲的陳曉近日出席新劇宣傳活動時，由於整個人暴瘦不少，則不禁令人憂心他的健康是否出現問題。

隨著主演的古裝劇《大生意人》即將播出，陳曉近日亦罕有現身出席活動為劇集造勢，有不少網民卻將焦點放於男方暴瘦身材及憔悴不堪的外貌上。從網上瘋傳的影片，可見當日以全黑打扮出場的陳曉，相對以往消瘦不少，不但兩頰明顯凹陷，笑起來眼紋亦十分突出，整個人看起來非常憔悴，而且不在狀態。有關影片曝光後，有內地網民形容他「像被吸乾陽氣」、「斷崖式衰老」，亦有人憂心他的健康是否出現問題。

陳曉和陳妍希2013年因合拍電視劇《神鵰俠侶》而擦出愛火。

不過，據了解陳曉是次暴瘦原因，與婚變及健康無關，只是因為沉醉於角色所致。為了更貼近《大生意人》的「古平原」角色，陳曉不僅提前兩個月學習算盤、鑽研山西票號史料，更為此特意減重9公斤（約20磅）。

陳曉傳婚內出軌知名女星



陳曉與陳妍希離婚，坊間最初歸咎於女方過去「玩得花」的謠言，令男方忿然凈身出戶也要離婚。惟後來又有消息指二人離婚導火線，是因為陳曉出軌，對象更是中國知名演員毛曉彤。有傳言稱，陳曉與毛曉彤皆是中央戲劇學院的畢業生，而且又曾多次合作，因此關係十分密切。網民更翻出他們以往出席活動時，默契十足的互動，網上一度瘋傳陳曉與女星毛曉彤已秘密領證結婚。

面對種種傳聞，毛曉彤工作室8月時便曾發聲明澄清，嚴正否認婚訊，並強調「毛曉彤女士未婚且單身，未在一起且從未在一起過。」希望藉此止息謠言。

陳曉和陳妍希育有1子。

