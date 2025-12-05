身高問題 │ 15歲生身高僅138cm，醫生揭1習慣導致無法再長高

每個人的身高，一部分是先天遺傳，但一部分與生活作息息息相關。內地一名15歲男生身高只有138厘米，求醫後發現少年無法再長高的原因，與他的作息習慣息息相關。

綜合內媒報道，河南省一名15歲少年因長期沉迷手機與線上遊戲，經常捱夜至天亮，導致身高發育嚴重停滯，身高僅138厘米。少年求醫後發現，其骨齡已完全閉合，等如日後幾乎無法再長高。醫生指出，在正常情況下，15歲男生的身高應可以持續長高，但因為他經常捱夜打機，影響身高發育。

深度睡眠分泌長高激素 晚上10點至凌晨1點是黃金時段

鄭州大學第一附屬醫院霍玉峰醫生解釋，充足睡眠對兒童與青少年身高發育很重要。人體生長激素主要在深度睡眠時大量分泌，其中晚上10點至凌晨1點，以及凌晨5點至6點是分泌高峰期，其濃度可達白天的2到4倍。如果青少年經常晚睡或徹夜未眠，將錯過生長激素分泌高峰，直接影響骨骼發育與長高。

青少年應晚上10點前入睡

霍玉峰醫生提醒家長，應嚴格督促孩子建立規律作息，最好能在晚上10點前入睡，確保獲得足夠且高品質的睡眠。他也特別指出，夜間開燈睡覺會干擾褪黑素的分泌，進而間接影響生長激素的正常釋放，因此應避免在燈光下睡眠。

捱夜打機影響視力、情緒與免疫力

醫生警告，青少年正處於生長黃金期，若長期熬夜與過度使用電子產品，不僅會造成身高停滯，也可能對視力、情緒與免疫力產生不良後果。家長與孩子都需提高警覺，建立健康的生活與睡眠習慣，以免對發育造成不可逆的影響。

營養師：孩子每日至少攝取兩份奶類

想要有理想高度，除了與遺傳有關外，小朋友的飲食亦十分重要。香港社區營養師協會註冊營養師袁凱琪（Kiki）曾接受媒體訪問時指出，要促進孩子長高，充足的鈣質攝取是必須的。當中，孩子每日應最少攝取兩份奶類或代替品，如高鈣牛奶、加鈣豆漿、加鈣植物奶、芝士或乳酪等。同時亦應多吃鈣質豐富的食物，如波菜和豆腐。

如何幫孩子發育長高？

一日高鈣增高餐單

早餐：1杯高鈣低糖豆漿 + 1個三文魚飯糰 + 1隻雞蛋（連蛋黃）

午餐：日式燒鯖魚便當 + 1碗毛豆

下午茶：1杯低脂乳酪（150克）+ 1碗藍莓

晚餐：1碗飯 + 西蘭花炒五香豆乾 + 蝦米肉碎炒小白菜

每日最少攝取2份奶類

1份奶類及代替品相等於：

● 1杯（240毫升）低脂奶

● 2片低脂芝士

● 1小盒（150克）低脂純味乳酪

鈣質每天建議攝取量

● 4-6歲：800毫克／日

● 7-10歲：1,000毫克／日

● 11-13歲：1,200毫克／日

● 14-17歲：1,000毫克／日

高鈣蔬菜

● 芥蘭、菜心

● 秋葵、小白菜

● 西蘭花、波菜（每碗約100-200毫克鈣）

其他高鈣食物

● 豆腐乾3片（每份約200-300毫克鈣）

● 蝦米兩湯匙（約20克）（每份約100毫克鈣）

● 奇亞籽一湯匙（每份約50-100毫克鈣）

資料提供：註冊營養師袁凱琪

這份餐單除了提供足夠鈣質外，Kiki指出亦滿足了香港健康飲食指引建議的兒童5大食物種類和份量的均衡營養攝取需要，對於兒童成長、預防長期疾病和維持健康有幫助。餐單中的三文魚和鯖魚等亦含有omega 3，每周進食兩至三次含omega 3食物也有助保護心臟健康。

3類食物忌過量

至於以下食物，Kiki表示應避免讓正在發育的孩子過量食用，因有機會阻礙他們身體吸收或增加流失鈣質：

3類增高食物忌過量攝取

1. 過量肉類

2. 高鈉（鹽）飲食

例如加工肉類、鹹蛋 即食麵、豉油等

3. 避免大量飲用含咖啡因飲品

如濃茶或咖啡等

資料來源：香港社區營養師協會註冊營養師袁凱琪