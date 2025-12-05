歡迎回來

消委會測試報告｜米製麵食9款含砒霜，12款安全米粉獲5星推薦
健康Tips

消委會測試報告｜米製麵食9款含砒霜，12款安全米粉獲5星推薦

健康解「迷」
健康解「迷」

　　消委會早前測試市面上30款米製麵食產品，包括米粉、米線、河粉、乾河粉、乾金邊粉、保鮮米線和乾米線等，當中含27款乾麵食、3款為保鮮米線，每包售價由$3.5至$42不等。

 

獲5星總評的米製麵食名單

 

　　消委會測試了30款樣本，當中只有12款樣本在安全及營養方面表現優異，獲最高5星評級。名單如下（排名不分先後）：

 

12款高評分米製麵食

牌子： 孔雀牌
產品名稱：東莞米粉 
聲稱來源地：中國
大約零售價：$15.0
總評：★★★★★

牌子： 超力 
產品名稱：銀絲米粉 (金牌原味)  
聲稱來源地：泰國    
大約零售價：$12.0   
總評：★★★★★

牌子：福字 
產品名稱：上湯米粉 
聲稱來源地：泰國    
大約零售價：$17.0   
總評：★★★★★

牌子：公仔 
產品名稱：公仔米粉 (原味)  
聲稱來源地：中國    
大約零售價：$12.3   
總評：★★★★★

牌子：天鵝牌 
產品名稱：星洲炒米粉 
聲稱來源地：泰國    
大約零售價：$16.2   
總評：★★★★★

牌子：佳之選 
產品名稱：東莞米粉 
聲稱來源地：中國    
大約零售價：$12.9   
總評：★★★★★

牌子：日清食品 
產品名稱：出前一丁雞肉味即食米粉 
聲稱來源地：泰國    
大約零售價：$3.5    
總評：★★★★★

牌子：壽桃 產品名稱：快熟河粉 
聲稱來源地：中國    
大約零售價：$7.5    
總評：★★★★★

牌子：馬莎 (Marks & Spencer)  
產品名稱：Rice Noodles 
聲稱來源地：泰國    
大約零售價：$29.0   
總評：★★★★★

牌子：金御膳  
產品名稱：泰式金邊粉 
聲稱來源地：泰國    
大約零售價：$14.9    
總評：★★★★★

牌子：媽媽 (MAMA) 
產品名稱：(幼條) 清湯金邊粉 
聲稱來源地：泰國    
大約零售價：$3.5    
總評：★★★★★

牌子：壽桃 
產品名稱：小橋米線 (榨菜肉絲味) 
聲稱來源地：中國    
大約零售價：$15.5   
總評：★★★★★

 

　　*備註：大約零售價為消委會報告發表時（2022年2月）的價格，僅供參考。部分產品價格可能因銷售點或優惠而異（例如媽媽金邊粉當時的平均零售價約為$6.4，但部分個別包裝價格可能顯示較低）。

 

　　上述12款產品在金屬污染物（如鎘、鉻、無機砷）測試中均未有超標，且未檢出致敏物麩質（Gluten），被評為安全之選。5星名單中以乾米粉為主（7款），其次是乾河粉和乾金邊粉（各2款），米線類僅有1款（壽桃小橋米線）入選。

 

逾8成含金屬污染物

 

　　測試範圍包括金屬污染物、營養素含量及致敏物麩質，以及產品包裝上的標籤資料。消委會是次米粉測試結果發現，測試產品中8成半樣本（26款）被檢出含金屬污染物鎘、鉻或無機砷，當中24款檢出鎘、14款檢出鉻及9款檢出無機砷。另有17款標籤與測試結果不符合《營養標籤及營養聲稱技術指引》要求。

 

9款檢出砒霜米製麵食名單

 

　　根據消委會的測試結果，以下是9款檢出微量無機砷（俗稱「砒霜」）的米製麵食樣本完整清單。

  • 源順 有機白米米粉 乾米粉  0.16 (最高)mg/kg
  • 日清食品 出前一丁 雞肉味即食米粉 乾米粉  0.08mg/kg
  • 佳之選 東莞米粉 乾米粉  0.07mg/kg
  • 金牌 米粉 乾米粉  0.05mg/kg
  • 帆船牌 特級米粉  乾米粉  0.07mg/kg
  • 馬莎 (Marks & Spencer)  Rice Noodles  乾河粉  0.07mg/kg
  • 老鍋米粉 純米米粉 乾米粉  0.06mg/kg
  • 金御膳 泰式金邊粉 乾金邊粉    0.04mg/kg
  • 媽媽 (MAMA) (幼條) 清湯金邊粉 泰國　乾金邊粉　0.06mg/kg

 

　　值得注意的是，這些樣本檢出的無機砷含量介乎 0.04 至 0.16 毫克/公斤，全部均未有超出《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》中精米每公斤0.2毫克的上限。消委會指出，雖然這9款樣本檢出微量無機砷，但含量全數低於法定上限，在正常食用下不會對健康構成太大風險。

 

　　名單中的佳之選 (Select)、日清 (Nissin)、金牌 (Golden Lion)、馬莎 (M&S)、金御膳 (Imperial Banquet) 雖然檢出微量無機砷，但因含量低且其他測試項目表現良好，總評仍獲得 5星（★★★★★）。而源順 (Yuan Shun) 的無機砷含量最高 (0.16 mg/kg)，接近上限 (0.2 mg/kg)，消委會建議消費者應保持均衡飲食，避免長期大量進食單一品牌產品。

 

24款檢出鎘

 

　　根據消委會的測試結果，有24款樣本檢出微量鎘，均未超過《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》中精米每公斤0.2毫克的上限。

 

4款樣本含「零」金屬污染物

 

　　根據消委會的測試結果，在30款受測樣本中，只有4款完全沒有檢出鎘、鉻、無機砷（砒霜）、總汞、銻及鉛這6種金屬污染物。

 

不含6大金屬污染物4款米製麵食

牌子：新東陽 
產品名稱：特級新竹米粉 - 乾米粉  
產地：台灣    
售價：約$16.6
總評: 2.5星 ​ (因致敏物標示問題被扣分)

牌子：壽桃 
產品名稱：小橋米線 (榨菜肉絲味) - 保鮮米線
產地：中國
售價：約$15.5
總評：5星​

牌子：佳之選 
產品名稱：過橋米線 (幼滑) - 保鮮米線      
產地：中國 
售價：約$9.9
總評：4星

牌子：特惠牌 
產品名稱：即食米線 - 保鮮米線 
產地：中國
售價：約$19
總評：4星

 

　　大部分樣本（26款）雖然都檢出微量金屬污染物，但只有上述4款在消委會的測試中完全未檢出這6種金屬 。​其中新東陽和壽桃 (小橋米線) 既不含金屬污染物，總評亦獲最高5星，是安全優質之選。佳之選 (過橋米線) 和特惠牌雖然也不含金屬污染物，但因為檢出麩質（Gluten）卻未有在包裝上標示，對麩質敏感人士構成風險，因此總評分被大幅扣減至2.5星。​

 

　　對於極度關注重金屬攝入的消費者（如幼兒、長期病患），可優先考慮上述4款產品。一般消費者食用其他獲5星或高評分的產品（即使含微量金屬但未超標），在正常食用量下亦不會構成健康風險。

 

17款營養素含量與標籤標示值不符

 

　　根據消委會的測試報告，營養標籤與實際測試結果差異最嚴重的品牌及產品是：Bich Chi Tapioca rice sticks (乾金邊粉)。該產品的營養標籤標示每100克含10毫克鈉，但測試結果卻檢出每100克含422毫克鈉，實際鈉含量比標示值高出超過 41倍 (4,120%)。

 

　　消委會指出，這款產品的成分表並未標示添加鹽或其他含鈉添加劑，如此巨大的標示差異可能會誤導消費者，使其在不知情下攝入過量的鈉。消委會已將相關資料轉交食物安全中心跟進。

 

　　此外，同品牌另一款產品 Bich Chi Vina Noodle (乾河粉) 的差異亦達 29倍；而喜越 (Joys) 河粉的差異則超過20倍，同樣屬於差異嚴重之列。

 

　　Bich Chi進口商回應，針對其乾金邊粉鈉含量差異達41倍及乾河粉差異達29倍的問題，進口商解釋是因出口版與當地內銷版的配方不同，導致出現混亂，加上包裝資料未及時更新所致。承諾會多加注意，並定期請廠方檢視數值，避免再次出現巨大落差。

 

　　喜越Joys進口商回應，表示產品上的資料是根據越南廠商提供的資料如實顯示（該產品在測試中鈉含量差異逾20倍）。

 

米製麵食常見5大健康迷思

 

根據是次消委會測試的報告，以下是關於米製麵食的常見迷思及其真相：

 

迷思 1：食米粉一定比食飯「瘦」/ 低卡？

真相：不一定。

雖然乾米粉的能量（卡路里）密度通常低於乾麵（如公仔麵），但在煮熟後，米粉的熱量會因吸水率不同而有差異。

控制食量才是關鍵：如果進食分量大（例如一碗大碗米線），攝取的熱量隨時比一碗白飯（約260千卡）更高。消委會測試發現，一份乾米粉（平均約56.2克）的能量約為200千卡，若加上湯底或配料，熱量會大幅增加。

澱粉成分影響：部分標榜「米粉」的產品混合了玉米澱粉或薯粉，這些成分的升糖指數（GI）或熱量特性可能與純米不同，未必如想像中「清淡」。

 

迷思 2：米製麵食不含麩質（Gluten-free），對麩質敏感人士絕對安全？

真相：未必，存在隱藏風險。

理論上，純米不含麩質。但消委會測試發現，部分樣本雖然沒有在包裝上標示含有麩質，卻被檢出含有微量麩質（例如新東陽、佳之選的米線樣本）。

交叉污染：這可能是因為生產線同時處理小麥產品，導致交叉污染。對麩質嚴重過敏的人士（如乳糜瀉患者）若誤食，可能會出現腹瀉、嘔吐等症狀。因此，單憑「米製」二字不能保證絕對無麩質，需查看有無「無麩質（Gluten-free）」認證或詳細標籤。

 

迷思 3：米粉一定是用「米」做的？

真相：很多「米粉」其實是「雜糧粉」。

測試中有不少樣本（如Bich Chi的Tapioca rice sticks）雖然產品名稱有「Rice」字眼，但主要成分竟然是木薯澱粉（Tapioca starch）或玉米澱粉（Corn starch），米成分極少甚至沒有。

口感差異：純米造的米粉通常較軟熟、易斷；而添加了其他澱粉的米粉則較爽滑、煙韌，且久煮不爛。消費者應細閱配料表，以免「買錯粉」。

 

迷思 4：吃米線/河粉比即食麵健康，因為鈉含量低？

真相：陷阱在於「湯底」和「標示」。

米粉麵身雖然本身的鈉含量普遍比油炸即食麵低，但消委會發現部分樣本（如Bich Chi金邊粉）的鈉含量與標示嚴重不符（超標逾41倍），屬高鈉食品。

連湯飲是大忌：很多即食米粉附帶的調味湯包鈉含量極高。即使麵身低鈉，若連湯全喝，一餐的鈉攝取量隨時超出世衛建議的每日上限。

 

迷思 5：吃飯比吃米線更容易血糖升高（GI值）？

真相：視乎種類。

一般來説，純米粉的升糖指數（GI）屬於高GI食物（與白飯相若），食用後血糖升幅較快。

部分加入了抗性澱粉（如某些經特別處理的玉米澱粉）或全穀物（如糙米米粉）的產品，其GI值可能會相對較低。不過，報告強調大部分市售米製麵食均屬精製碳水化合物，糖尿病患者仍需控制食用份量。

總結：消費者不應盲目相信「米製麵食 = 健康/低卡/低敏」的刻板印象，選購時應細閱成分表（看是否純米）及營養標籤（看鈉及能量），並注意食用份量及避免喝湯。

 

資料來源：消費者委員會（消委會） 食物安全中心

 

 

Tags:#消費者委員會#米製麵食#米粉#米線#河粉#金邊粉#食物安全#食物標籤#重金屬#麩質#反式脂肪
