名人健康｜曾創作金曲《執迷不悔》，57歲音樂人袁惟仁驚傳深夜入院，7年前跌倒後需長期臥床

曾創作經典金曲如《執迷不悔》、《夢一場》等、現年57歲的台灣資深音樂人袁惟仁於2018年在上海因跌倒導致腦溢血後，便返回台灣休養。豈料，2020年他再度在家中跌倒，2022年更傳出已成為植物人，自此便鮮有其消息。不過，近日台媒驚爆他在11月29日深夜，被緊急送往醫院，最新病況亦因此曝光，他的前妻亦於社交帳號發文回應。

從傳媒曝光的最新送院畫面，可見袁惟仁當時需要插著喉管，而且身材比以前暴瘦了不少，躺在擔架上的他，神智看似十分呆滯。

據台灣傳媒報導，袁惟仁早年從上海回台灣後，長期臥床的他便由姐姐一手照顧，期間他曾多次進出醫院。近日入院原因，則是因發燒及排尿異常等狀況所致。他的好友紀寶如向傳媒透露指袁惟仁因為肺部發炎入院，目前狀況已獲得控制，並請外界不要過度擔心。

對前夫的情況，袁惟仁前妻於29日亦發文回應表示對前夫的情況並不知情，並呼籲外界不要再向她及孩子詢問相關問題：

目前人生中最重要的只有「三個人」——自己與兩個孩子金先生和蛋蛋。.......拜託，不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子。

(台視新聞畫面截圖)

外遇13年拋妻棄女 意外病倒後小三全跑光



袁惟仁於2002年與台灣女星陸元琪結婚，婚後育有一子一女。然而隨著袁惟仁憑藉選秀節目《超級星光大道》評審身份在中國走紅，他便開始在婚姻期間出軌，甚至在北京包養情婦。陸元琪曾在節目中透露，生下第二胎僅三個月時，就接到一名女子來電「要人」，對方甚至勸她退出這段婚姻。她默默忍受袁惟仁外遇長達13年，直到2016年離婚才結束這段關係。

2018年袁惟仁在上海因腦溢血病倒，當時發現他病況的正是其女友。其後他返台接受重大手術，術後幾乎無法站立，需長期臥床休養。此時過往與袁惟仁交往的女友紛紛離去，僅剩前妻陸元琪仍關心他。返回台東老家養病的袁惟仁，主要由其二姐負責照顧。

(台視新聞畫面截圖)

曾捧紅王菲那英

袁惟仁是知名歌手、作詞人、作曲人。1991年，袁惟仁發表作品《執迷不悔》粵語版，由王菲主唱，隔年王菲以這首歌擔任專輯主打歌進軍台灣。他亦曾為天后那英寫下《征服》、《夢一場》等華語經典情歌，另外亦有為S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手製作專輯。

轉載自晴報