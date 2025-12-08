慢性發炎｜長期慢性發炎易患癌， 醫生推薦4種抗炎食物預防癌症

慢性發炎是百病之源，可進一步引發多種慢性疾病，甚至增加罹患癌症的風險。有台灣醫生指出，癌症並非突然發生，而是長期慢性發炎與老化加速累積的結果。而正確的飲食是我們每天都能實踐的有效防癌策略。他推薦4類抗炎食物，透過適當的飲食調整，可以顯著降低慢性發炎，從而減少癌症風險。

台灣營養功能醫學專家劉博仁在其Facebook專頁發文，分享如何透過飲食降低患癌風險。他引述研究指出，慢性發炎會加速DNA受損、削弱細胞修復能力，形成有利癌症發生的環境。劉博仁建議，對抗慢性發炎可從以下4大類食物着手：

4類抗炎食物

1. 富含抗氧化物的食物

包括橄欖油、多酚類食物（如莓果、茶、葡萄、可可）以及各種顏色蔬果。這些食物具有強大的抗氧化能力，減輕慢性發炎反應。

2. 富含Omega-3的食物

以魚油為代表，這類食物能直接降低體內的促發炎因子IL-6和TNF-α濃度。

3. 高膳食纖維食物

蔬菜、全穀類、豆類等富含膳食纖維的食物，能有效調整腸道菌，降低發炎。

4. 發酵食物

乳酪、味噌、泡菜等發酵食品，幫助腸道菌相變健康。

劉博仁表示，飲食原則應是「吃天然、吃彩虹、吃好油」，讓免疫系統不再持續處於戰鬥狀態，細胞也能更健康。在腸道健康方面，他引述近年研究指出，腸道菌能影響免疫細胞功能、慢性發炎及身體清除致癌物的能力。他指出，只要養好腸道，免疫力才能正常監控異常細胞，防止癌細胞趁機長大。

4招控制血糖波動

此外，劉博仁也強調控制血糖波動的重要性。研究顯示，高血糖和高胰島素與乳癌、肝癌、大腸癌、胰臟癌等有明確關聯。他解釋，血糖愈高，身體需要更多胰島素，而胰島素作為一種促生長的荷爾蒙，會刺激細胞快速增生，長期下來形成癌症的土壤。

他列出以下4個改善血糖波動的飲食方式：

低GI飲食：減少精緻澱粉攝取

足夠蛋白質

限時進食：避免極端斷食

多吃原型食物：避免過度吃加工食品

他提醒，吃太甜、太白的食物（如白飯、白麵包、甜味飲品）會讓身體如坐過山車，穩定血糖才能避免細胞過度刺激。

身體發炎8大症狀

台灣基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁撰文指出，慢性發炎並非單一器官的問題，而是全身性的影響。他形容，這種「看不見的發炎」不像感冒或受傷那樣明顯，常被誤以為只是「身體比較敏感」，但長期忽視可能引發嚴重健康危機。張家銘列出8大症狀，提醒若出現這些狀況，可能代表身體正處於慢性發炎狀態。

熱氣

生痱滋、口臭、牙齦腫痛、喉嚨發炎反覆發作

腸胃消化不良

壓力大時容易肚瀉

常出現胃食道逆流、腹脤、消化不良

疲累

即使每天睡足7至8小時，仍感到疲憊不堪

精神不振

無記性

記憶力變差、思考變慢

注意力難以集中，容易忘當忘西

關節痛

早上起床或久坐後站起時，膝蓋、腰部感到僵硬或疼痛

皮膚變差

容易生暗瘡、皮膚暗沉、紅腫、濕疹或過敏

壓力大容易病

免疫力下降，比以前更容易生病，且恢復時間變長

莫名發胖

即使飲食控制得當，肚子卻愈來愈大

體脂肪增加，代謝變慢

資料來源：基因醫生張家銘

轉載自晴報