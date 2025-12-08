歡迎回來

餐具安全｜劣質仿瓷碗釋甲醛恐增患血癌風險，消委會推介24款安全餐具
健康Tips
防癌有方

餐具安全｜劣質仿瓷碗釋甲醛恐增患血癌風險，消委會推介24款安全餐具

健康解「迷」
健康解「迷」

　　市面上不少色彩鮮艷又便宜的「仿瓷碗」（美耐皿餐具、密胺碗）廣受歡迎，惟央視早前揭發，部分劣質仿瓷餐具遇熱後或會釋出致癌物甲醛，長期使用恐致白血病。此外，消委會早前曾測試30款陶瓷碗杯，更有逾4成陶瓷碗樣本檢出鉛或鎘等重金屬。

 

仿瓷碗遇熱釋放甲醛長期恐致癌

 

　　根據央視報道，仿瓷碗的主要成分是密胺樹脂，若遇到超過120℃的高溫，部分密胺樹脂就會分解，產生甲醛及三聚氰胺等有害物質。甲醛對於人體屬一級致癌物，可能導致皮膚過敏、呼吸道刺激，長期接觸甚至可能引發白血病等嚴重疾病。此外，長期接觸三聚氰胺，可能導致腎臟損害或更嚴重的疾病。

 

　　而劣質的仿瓷碗在製造過程中或採用脲醛樹脂取代密胺樹脂作為主要原料，當溫度達到80℃以上就會釋放出氨氣和甲醛，對人體造成危害。另外仿瓷碗絕對不能放入微波爐加熱，亦應避免用來盛載高溫熱湯或酸度較高之的食物，以減低釋出毒素的風險。

 

劣質仿瓷碗倒入熱油甲醛超標近８倍

 

　　央視記者曾選取一款陶瓷碗，以及兩款分別屬中檔與低檔價位的仿瓷碗進行對比測試，並以甲醛檢測儀量度各碗在接觸熱水及熱油後釋出的甲醛數值變化。

 

　　結果發現，陶瓷碗與售價約十元的仿瓷碗所得數據相差不大，即使在熱水、熱油等極端條件下，兩者甲醛檢測數值僅相差約0.03毫克。然而，一款售價僅約三元的仿瓷碗，在倒入熱水時已釋出微量甲醛，倒入熱油後更出現外觀變化，甲醛值超過標準近8倍。

 

仿瓷餐具︱仿瓷碗變「血癌碗」　央視實測80℃釋致癌甲醛　消委會推介24款安全餐具

部分劣質仿瓷餐具遇熱後或會釋出致癌物甲醛。（圖片來源：央視）

 

 

       報道指出，兩款仿瓷碗雖在外觀、材質上難以區分，但碗底標示存在明顯差異。售價十元左右的仿瓷碗底部清晰標示生產商資料，並註明適用溫度範圍為零下20℃至120℃；而品質較差的紅色仿瓷碗則未見類似警示，碗底資訊更出現重疊印刷，難以辨識，反映正規廠商生產的產品在標示與安全性方面相對有保障。

 

　　南京東南大學化學化工學院副院長楊洪接受訪問時解釋，一般稱為「仿瓷」的物料實為密胺樹脂，學名三聚氰胺甲醛樹脂。該物質在常溫下並無毒性，於一般使用情況下性質穩定，除非接觸強酸或強鹼，否則不易產生變化。他指出，雖然理論上密胺樹脂對人體安全，但實際生產過程可能出現問題。

 

　　正規大型廠商生產的產品均會附有標示，例如註明最高耐溫為120°C，實際上這個數值還是相當保守的，因為其熱分解溫度一般在200℃至300℃左右，廠商是出於安全考慮而定出較低標準。然而部分小型廠商的熱反應條件、溫度、PH值等因素若控制不當，可能導致甲醛未完全反應並殘留於成品中，一旦遇熱或表面損耗，便有機會釋出。

 

　　他進一步提醒，生產工藝差異固然影響餐具品質，但更須警惕的是個別廠商為降低成本，採用尿素與甲醛混合製成尿素甲醛樹脂。而此類材料的熱分解溫度僅約100℃，即使盛載熱湯亦可能釋出甲醛。

 

仿瓷餐具︱仿瓷碗變「血癌碗」　央視實測80℃釋致癌甲醛　消委會推介24款安全餐具

一款售價僅約三元的仿瓷，在倒入熱水時已釋出微量甲醛，倒入熱油後更出現外觀變化，甲醛值超過標準近8倍。（圖片來源：央視）

 

　　

逾4成陶瓷碗杯檢出重金屬

 

　　陶瓷餐具作為日常用餐難免會使用到的物品，若重金屬超標，吃進身體隨時可中毒甚至致癌。消委會早前檢測了30款陶瓷碗杯（15款陶瓷杯及15款陶瓷碗），大部分表現良好；惟30款樣本價格差異大，其中發現有要價$310的貴價名牌杯，竟不及$10的國產杯，顯示陶瓷餐具品質未必是愈貴愈好！

 

大部分樣本均符合安全標準

 

　　本次消委會測試的陶瓷碗杯模擬在常溫及微波爐加熱情況下使用，測試範圍包括餐具的內腔部份或口緣。結果發現，大部分樣本的鉛及鎘釋出量均低於相關國際及内地標準安全上限。只有約3成半（11款）樣本的內腔或口緣釋出了不同濃度的鉛；另有逾1成（4款）樣本釋出鎘。

 

　　消委會表示，根據國際癌症研究機構（IARC）已將無機鉛化合物歸類為2A組「可能令人患癌物質」；鎘及其化合物歸類為第1組「令人類患癌物質」。若長期過量攝入鉛元素，可導致鉛中毒、損害胎兒、嬰幼兒及兒童大腦發展；而長期攝入鎘則會損害人體腎臟功能，還有可能妨礙鈣質吸收，造成軟骨症。

 

$10國產杯完勝$310英國名牌

 

　　30款檢測樣本價格懸殊，其中陶瓷杯樣本每款售價介乎$10至$310，有4款標示微波爐適用；陶瓷碗樣本售價介乎$11至$140，有9款標示微波爐適用。

 

　　消委會發現，有貴價樣本竟不及平價貨的表現出色。例如在陶瓷杯樣本中，價值$310的英國骨瓷杯Dunoon Fine Bone China Cosmos A Design by Caroline Dadd (P08H01)，就被驗出在常溫使用下含重金屬，無論是內腔或口緣都釋出了小量鉛和鎘，是全部樣本中最昂貴、卻又是評分最低（3.5分）的，令人詫異。

 

　　相反，國產品牌佳煌的二號有柄鑽石口杯（A-136），售價僅$10，卻沒有驗出任何重金屬，獲得滿分5星推薦。

 

24款5星陶瓷碗杯名單

 

5星陶瓷杯

花凜Bloom
美濃燒櫻花杯(粉)
聲稱原產地：日本
標示物料：陶瓷
大約零售價：$128
總評：5*

Maxwell williams Teas & C'S REGENCY Straight Mug 380ml(HV0495)
聲稱原產地：-
標示物料：瓷
大約零售價：$115
總評：5*

陶瓷茶杯
8X8厘米(有田燒)Tea Cup (Arita)(0561226)
聲稱原產地：-
標示物料：陶瓷
大約零售價：$39
總評：5*

佳煌
二號有柄鑽石口杯(A-136)
聲稱原產地：中國
標示物料：骨瓷
大約零售價：$10
總評：5*

醴陵瓷/杯
聲稱原產地：-
標示物料：瓷
大約零售價：$40
總評：5*

Daiso
Mug-Navy Pattern
聲稱原產地：中國
標示物料：瓷
大約零售價：$12
總評：5*

17安士色釉水杯(947-2074)
聲稱原產地：-
標示物料：-
大約零售價：$18
總評：5*

陶瓷耳杯 Reactive Mug
聲稱原產地：中國
標示物料：瓷
大約零售價：$16
總評：5*

Daiso
間取牡丹 特大湯吞Matoribotan Large Cup
聲稱原產地：日本
標示物料：瓷
大約零售價：$25
總評：5*

小芽花 Mebae
日本製200ml白陶茶杯（微波爐適用）
聲稱原產地：日本
標示物料：瓷
大約零售價：$59
總評：5*

小號四方杯
Venus Porcelatin (224-301)（微波爐適用）
聲稱原產地：中國
標示物料：瓷
大約零售價：$21
總評：5*

資料來源：消委會

 

5星陶瓷碗


Francfranc
美濃燒大碗 Mino Large Bowl Shinogi RD
聲稱原產地：日本
標示物料：瓷
大約零售價：$140
總評：5*

瓷器碗
(日本波佐見燒) Porcelain Bowl
(Japan Hasami Yaki)(CJNN-663775)
聲稱原產地：日本
標示物料：瓷
大約零售價：$59
總評：5*

染錦濃梅
橢円小鉢(CJSK-31149)
聲稱原產地：日本
標示物料：-
大約零售價：$29
總評：5*

本瓷藍花
4.5吋中式飯碗(CH3269-4.5)
聲稱原產地：中國
標示物料：瓷
大約零售價：$12
總評：5*

COVERED BOWL-AS 13.5 X H5(0563217)
（微波爐適用）
聲稱原產地：日本
標示物料：-
大約零售價：$59
總評：5*

日本製輕量飯碗
(富士山沖浪/藍12.3X 6.6cm Rice Bowl Fuji wave/Blue)
(YG-240340)（微波爐適用）
聲稱原產地：日本
標示物料：瓷
大約零售價：$45
總評：5*

日本製飯碗(綠色青蛙)
11.5 X 6cm Rice Bowl (Green Kero) (HK-4511)
（微波爐適用）
聲稱原產地：日本
標示物料：瓷
大約零售價：$35
總評：5*

日本製飯碗(紅色/櫻花)
11.5 X 6.5cm Rice Bowl (Sakure/Red)(HL-240328)
（微波爐適用）
聲稱原產地：日本
標示物料：瓷
大約零售價：$38
總評：5*

日本製碗(藍綠底白梅花)
15 X 6.5cm Tayo Bowl(Green Blue Plum) (MT-221124)（微波爐適用）
聲稱原產地：日本
標示物料：瓷
大約零售價：$59
總評：5*

白玉瓷(公雞圖案)
（微波爐適用）
聲稱原產地：-
標示物料：瓷
大約零售價：$28
總評：5*

多用丼（微波爐適用）
聲稱原產地：日本
標示物料：- 
大約零售價：$46
總評：5*

松昌
釉中彩骨質瓷4.6"簡美碗(秋日詩語 橘紅色)
（微波爐適用）
聲稱原產地：中國
標示物料：骨瓷
大約零售價：$11
總評：5*

Cheng's
5.5"保鮮密封湯杯（微波爐適用）
聲稱原產地：中國
標示物料：炻瓷
大約零售價：$33
總評：5*

資料來源：消委會

 

消委會貼士：避免餐具中攝入重金屬

 

　　消委會建議，消費者可參考內地國家質檢總局和美國加州公共衞生部的建議，應盡量避免選購內腔和口緣等食物接觸面有鮮艷顏色（如橙色、紅色或黃色）或裝飾圖案，以及裝飾在釉面上（裝飾粗糙或凸起）的產品。

 

　　另外，消費者請勿使用古董陶瓷器皿、裝飾用陶瓷或非食品用途的陶瓷器皿作為餐具。在初次使用任何陶瓷餐具前，可參考內地國家質檢總局建議，嘗試用食用醋浸泡餐具數小時。若發現醋的顏色有明顯變化，代表該等產品的鉛或鎘釋出風險一般較高，應考慮停用。

 

　　清潔方面，消費者不要用鋼絲刷或百潔布等清潔陶瓷餐具，以免刮損容器表面，宜以海綿、碗布沾少許溫和洗潔精輕輕刷洗；若發現釉面有腐蝕現象，或清洗後釉面上出現粉狀灰色殘留物，這代表餐具可能會釋出較多鉛或其他有害物質，消費者亦應停用。

