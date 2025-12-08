名人保養｜鍾漢良51歲生日上海跑全馬大曬Fit爆身型，網民大讚活像年青小伙子

歡迎回來

　　現年51歲的鍾漢良，由TVB舞蹈訓練班出身、之後轉戰台灣歌唱事業，至近年一躍成為內地一線小生位置，事業發展可謂十分不俗。入行逾30年的他，一向鮮有緋聞，雖然曾傳隱婚兼育1女，他卻一直未有公開回應。近日他迎來51歲生日，儘管年過半百，但這位不老男神依然未見任何老態，他更在正日生日當天參與上海馬拉松賽事，大曬其Fit 爆身型。

 

　　鍾漢良近日於上海參加馬拉松全馬賽事，被不少粉絲野生捕獲拍片。片中，只見鍾漢良的裝束十分低調，他戴帽及黑超，並外搭風褸現身賽事場地進行熱身。之後，賽事開始，他便脫去外套，露出一對麒麟臂，並以穩定步速跑步。期間，他被不少跑友和粉絲認出，有人更專程向他送上生日祝福，又高呼：「生日快樂」。

 

凍齡男神丨90年代TVB「不老男神」51歲跑全馬狀態Fit爆　憑內地劇成一線男星傳隱婚育1女

 

　　鍾漢良十分親民，對現場粉絲亦表現十分友善，除了友善地打招呼，更邊跑邊與女粉絲聊天。鍾漢良最後以4小時左右完成42.195公里賽事。影片曝光後，不少網民均大讚鍾漢良身形Fit爆，活像一名年青小伙子。

 

　　鍾漢良入行以來對感情均非常低調，早年曾傳出他與細6歲的女服裝造型師謝易樺秘婚，並育有一女。去年，內媒更拍得他跟謝易樺一起出席友人聚會。當日鍾漢良跟老婆謝易樺齊齊以白色襯衫示人，飯後更一起搭車返酒店，上樓前鍾漢良於門口等候老婆，才肩並肩走進酒店大門，甚有老夫老妻的感覺。

 

　　對於外界對他的感情揣測，多年來鍾漢良一直都正面回應並只說：「謝謝你關心！那些小道消息不要信。」

 

凍齡男神丨90年代TVB「不老男神」51歲跑全馬狀態Fit爆　憑內地劇成一線男星傳隱婚育1女


鍾漢良，由TVB舞蹈訓練班出身、之後轉戰台灣歌唱事業，至近年一躍成為內地一線小生位置，事業發展可謂十分不俗。

