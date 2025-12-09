肺癌症狀｜60歲男喉嚨灼熱易嗆咳，檢查後發現患肺癌轉移淋巴！醫生揭3大症狀 易與腸胃病混淆

身體出現異常症狀時，應該及早求醫。台灣一名60歲男子多年來有胃酸倒流的問題，近來不僅感覺喉嚨灼熱，進食時更容易嗆咳。雖然服用腸胃藥後，胃酸倒流的症狀有改善，但仍不時有嗆咳，甚至後續出現聲音沙啞與頸部緊繃，經檢查後發現罹肺癌。

嗆咳不尋常 誤以為胃酸倒流

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁發文，指一名60多歲男子來求醫，因為多年來已經有胃酸倒流的病史，最近感覺喉嚨灼熱，進食時更容易嗆咳。這些症狀看似與胃酸倒流相關，但錢政弘醫生認為患者經常嗆咳的症狀有點不尋常，因這並非胃食道逆流的典型症狀。

錢政弘醫生先為他安排胃鏡檢查，結果顯示確實有胃酸倒流引起的食道炎與幽門桿菌感染，但咽喉附近並未發現其他異常。服藥兩星期後，患者的逆流症狀明顯好轉，但嗆咳情況仍屢有發生，甚至後續出現聲音沙啞與頸部緊繃。他遂轉介男子至耳鼻喉科作進一步檢查。兩星期後，男子的狀況急轉直下，除了持續嗆咳，更出現了聲音沙啞與頸部緊繃的新症狀。

轉介耳鼻喉科 發現肺癌3期轉移淋巴

耳鼻喉科醫生檢查後發現，患者的左側聲帶已經麻痺，明顯與控制聲帶的「喉返神經」可能遭到外物壓迫有關。根據神經路徑長，從腦部下行至胸腔再返回喉部，沿途若受到腫瘤或腫大淋巴結壓迫，就會導致聲帶麻痺。最終發現男子的症狀與腸胃問題無關，而是罹患肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移，腫大的淋巴結壓迫了神經所致。

3大非典型肺癌症狀 易與腸胃病混淆

男子開始化療後3個月覆診，容易嗆咳、聲音沙啞、頸部緊繃全部消失，再次證實之前的症狀是源於肺癌轉移淋巴，並非胃酸倒流問題。錢政弘醫生提醒，胃酸倒流在都市人當中極為常見，但絕不能忽視身體發出的細微警訊。如果治療後，某個特定症狀持續未改善，如嗆咳，或是及後出現吞嚥困難、聲音沙啞等非典型症狀，應盡快徹底檢查，避免錯過治療的黃金時間。

肺癌為香港十大癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高，40歲以上男患者更屬高危。

肺癌常見6大症狀

1. 發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2. 常常覺得喘不過氣

3. 咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4. 肺部反覆感染，難根治

5. 深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6. 聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生白映俞

香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

● 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

● 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

● 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

● 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

非吸煙患者病發 約70%屬基因突變

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是愈來愈多。

在香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲。有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是肺腺癌。