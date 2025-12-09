歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
肺癌症狀｜60歲男喉嚨灼熱易嗆咳，檢查後發現患肺癌轉移淋巴！醫生揭3大症狀 易與腸胃病混淆
健康Tips

肺癌症狀｜60歲男喉嚨灼熱易嗆咳，檢查後發現患肺癌轉移淋巴！醫生揭3大症狀 易與腸胃病混淆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　身體出現異常症狀時，應該及早求醫。台灣一名60歲男子多年來有胃酸倒流的問題，近來不僅感覺喉嚨灼熱，進食時更容易嗆咳。雖然服用腸胃藥後，胃酸倒流的症狀有改善，但仍不時有嗆咳，甚至後續出現聲音沙啞與頸部緊繃，經檢查後發現罹肺癌。

 

嗆咳不尋常 誤以為胃酸倒流

 

　　台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁發文，指一名60多歲男子來求醫，因為多年來已經有胃酸倒流的病史，最近感覺喉嚨灼熱，進食時更容易嗆咳。這些症狀看似與胃酸倒流相關，但錢政弘醫生認為患者經常嗆咳的症狀有點不尋常，因這並非胃食道逆流的典型症狀。

 

　　錢政弘醫生先為他安排胃鏡檢查，結果顯示確實有胃酸倒流引起的食道炎與幽門桿菌感染，但咽喉附近並未發現其他異常。服藥兩星期後，患者的逆流症狀明顯好轉，但嗆咳情況仍屢有發生，甚至後續出現聲音沙啞與頸部緊繃。他遂轉介男子至耳鼻喉科作進一步檢查。兩星期後，男子的狀況急轉直下，除了持續嗆咳，更出現了聲音沙啞與頸部緊繃的新症狀。

 

轉介耳鼻喉科 發現肺癌3期轉移淋巴

 

　　耳鼻喉科醫生檢查後發現，患者的左側聲帶已經麻痺，明顯與控制聲帶的「喉返神經」可能遭到外物壓迫有關。根據神經路徑長，從腦部下行至胸腔再返回喉部，沿途若受到腫瘤或腫大淋巴結壓迫，就會導致聲帶麻痺。最終發現男子的症狀與腸胃問題無關，而是罹患肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移，腫大的淋巴結壓迫了神經所致。

 

3大非典型肺癌症狀 易與腸胃病混淆

 

　　男子開始化療後3個月覆診，容易嗆咳、聲音沙啞、頸部緊繃全部消失，再次證實之前的症狀是源於肺癌轉移淋巴，並非胃酸倒流問題。錢政弘醫生提醒，胃酸倒流在都市人當中極為常見，但絕不能忽視身體發出的細微警訊。如果治療後，某個特定症狀持續未改善，如嗆咳，或是及後出現吞嚥困難、聲音沙啞等非典型症狀，應盡快徹底檢查，避免錯過治療的黃金時間。

 

肺癌為香港十大癌症「頭號殺手」

 

　　根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高，40歲以上男患者更屬高危。

 

肺癌常見6大症狀

 

1. 發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2. 常常覺得喘不過氣

3. 咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4. 肺部反覆感染，難根治

5. 深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6. 聲音沙啞

 

資料來源：外科專科醫生白映俞 

 

　　香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

 

●　第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

●　第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

●　第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

●　第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

 

非吸煙患者病發 約70%屬基因突變

 

　　臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是愈來愈多。

 

　　在香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲。有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是肺腺癌。

 

Tags:#健康問題#癌症#肺腺癌#肺癌
Add a comment ...Add a comment ...
名人健康 │ 57歲許秋怡凍齡樣貌網民驚嘆似吃防腐劑，老公王書麒因病淡出幕前
更多健康解「迷」文章
名人健康 │ 57歲許秋怡凍齡樣貌網民驚嘆似吃防腐劑，老公王書麒因病淡出幕前
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處