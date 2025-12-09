歡迎回來

猝死先兆｜冬天是猝死高危季節，睡醒頭痛是警號！醫生建議5招預防睡眠猝死
健康Tips

猝死先兆｜冬天是猝死高危季節，睡醒頭痛是警號！醫生建議5招預防睡眠猝死

健康解「迷」
健康解「迷」

　　冬天夜間與清晨是心血管疾病發病的危險時段，而冬天猝死的病例更為常見。有台灣醫生提醒，猝死前一般身體會出現微小警號，但我們容易忽略，錯過求醫的黃金時間。

 

現4先兆是警號 

 

　　台灣胸腔暨重症醫生黃軒近日在Facebook專頁發文，指出許多人白天看似無異狀，卻可能在寒夜一覺不醒，這種「睡眠中猝死」並非毫無預兆，有4項身體在夜間發出的細微求救信號，提醒大家應特別留意：

 

1. 一睡醒就頭痛

 

　　這並非單純沒睡好，而是夜間反覆缺氧的明確警訊。常見於睡眠呼吸中止症患者，與夜間血氧濃度下降有直接關聯。

 

2. 睡覺時常被「喘醒」

 

　　睡眠中因呼吸不暢而驚醒，是睡眠呼吸中止症的典型症狀。有此經驗者，夜間猝死的風險會顯著上升。

 

3. 夜間常心悸或胸悶

 

　　睡眠時自主神經變化，本就容易引發心律不整。若加上呼吸中止造成的缺氧與血壓劇烈波動，會進一步誘發心悸、心律失常與缺血性胸痛，增加心臟病發事件風險。

 

4. 起身變吃力、走路變慢

 

　　這不只是老化跡象，更是身體機能衰退的重要生理指標。研究指出，肌力下降，特別是起身困難，與心血管疾病死亡率高度相關，是全身器官開始變弱的共同信號。

 

睡眠是人體防禦最脆弱時刻

 

　　黃軒指出，睡眠時人體會進入「最低防禦模式」。此時心跳變慢、血壓下降，身體對缺氧的反應也變得遲鈍。白天尚能勉強守住的健康問題，在夜間防禦力下降時便可能失控爆發。

 

　　研究顯示，突發性心臟疾病死亡最常發生在午夜12點至清晨6點之間。這段時間的危險主要來自三大殺手：心律不整（特別是心室纖維顫動）、阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA），以及冬季低溫引發的夜間心臟病發作。其中，中重度的睡眠呼吸中止症患者，其夜間猝死風險比一般人高出2.6倍。

 

7大高危人士

 

　　黃軒指出，7大高風險人士容易晚間猝死，包括：

 

● 40至70歲的男性

● 長期處於高壓、過勞狀態的上班族

● 有打鼾習慣或白天容易嗜睡的人

● 高血壓控制不佳

● 有心臟病家族史者

● 睡前習慣飲酒

● 冬季睡在過冷房間的人

 

　　黃軒警告，若自身符合上述多項條件，且近期出現「累到連睡覺都會喘」，務必盡快求醫檢查，切勿拖延。

 

5招預防睡眠猝死

 

　　要避免睡夢中的意外，可以從改善睡眠環境與習慣入手。黃軒提出5項具體建議：

 

● 保持臥室溫度在攝氏20至24度：冬天室溫過低會使心臟壓力倍增。

● 嘗試側睡：有助於減少呼吸道塌陷，改善呼吸中止情況。

● 睡前避免飲酒：酒精會放鬆呼吸道肌肉，反而加重呼吸暫停。

● 高風險者定期檢查：應安排心電圖、心臟超音波、睡眠檢查及24小時心電圖等評估。

● 避免長期捱夜：睡眠不足會嚴重干擾自主神經運作，增加夜間心律不整的風險。

 

　　黃軒曾在其Facebook專頁發文，提到民眾在天冷時務必做好保暖措施。因為氣溫一下降，身體會默默啟動一個「超級誤會的防禦機制」，使血管瞬間收縮，心臟為了維持血壓，必須更用力且加速跳動，同時血壓急升與心跳加快，會導致心肌的耗氧量急劇上升。

 

天冷下5類情況增猝死風險

 

　　黃軒表示，此時若處於以下5種情況，心臟便可能過度負荷，正是猝死的開端：

 

● 高血壓未妥善控制

● 患有冠心病且合併三高

● 有吸煙習慣並經常捱夜

● 家族中有心臟病史

● 正處於感冒期間（病毒會刺激交感神經，使反應加劇）

 

　　黃軒指出，冷空氣是誘發心臟事件的關鍵因素。多項國際研究證實，冬季是全年心肌梗塞及心臟猝死發生率最高的季節。瑞典北部一項針對28.3萬名冠心病患者的研究分析顯示，環境溫度每下降10°C，心肌梗塞風險便上升7%。英國研究亦發現，溫度越低，急性心血管死亡率顯著上升，每日平均溫度降低1°C，心肌梗死風險也會增加2%。

 

病毒+寒冷是最危險

 

　　此外，黃軒表示，病毒感染會增加心臟壓力，因感冒如同身體正在打仗，心臟負荷隨之加重，而且感冒與病毒感染會使交感神經更加亢奮，導致血管更容易發生痙攣。他提醒，感冒期間不可輕忽胸悶與心律不整等症狀，病毒與低溫天氣的結合是「最毒組合」。

 

6招保暖護心臟

 

　　黃軒提醒，低溫對身體是一場突如其來的壓力考驗，因此天氣寒冷時，民眾應注意保暖。他列出以下6個方法，保暖又護心臟。

 

1. 起床前不要立刻下床

建議先暖身，再慢慢起

 

2. 注意頸部、頭部和腳部的保暖

外套雖然是可以保暖，但並非最重要的保暖單品。頸巾、帽子和襪比外套更關鍵，因這些部位的體溫流失最快。

 

3. 感冒時不要輕忽胸悶、心律不整

 

4. 冬天更要控制血壓

 

5. 避免寒流時做激烈運動

 

6. 洗澡不要先脫光衣服再開熱水

 

　　請先打開熱水，等浴室暖了再進去。他提醒，冬天洗澡猝死很多是因為先脫光衣服再開熱水而導致。

 

7大年輕人猝死誘因

 

　　台灣重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁分享，提醒不要以為年輕，就不會生重病，「玩命習慣」持續，會加速重病風險，並列舉出7大年輕人「玩命習慣」：

 

7大年輕人猝死誘因

 

1. 熬夜

長期睡眠不足會導致交感神經亢奮、血壓升高、心跳加快，長期下來增加心臟負荷，誘發心律不整等問題。

 

2. 過度健身

超負荷運動會誘發致命心律失常（如心室顫動）導致心跳驟停。長期做耐力運動（如超馬、鐵人三項）可能造成心臟結構重塑，出現微小疤痕組織，增加心律不整風險。

 

3. 常飲用能量飲料

能量飲料會干擾心臟電生理，使心跳加快、血壓上升，延長心臟電氣重整時間，這些改變可能誘發嚴重心律不整。

 

4. 久坐不動

久坐會導致血液循環不良、血脂代謝減慢，長期下來促使動脈粥樣硬化、高血壓、肥胖等慢性問題出現，這些都是心臟猝死的風險因素。

 

5. 壓力過大

長期高壓狀態促使體內釋放大量壓力荷爾蒙，導致心跳加速、血壓飆高、血管收縮。長期可導致心肌病變，甚至引發致命性心律不整。

 

6. 忽視心臟警訊

潛在的心臟隱患，例如遺傳性心律不整、心肌病變，若忽視早期症狀，後果可能不堪設想。

 

7. 珍愛年輕生命

年輕不是揮霍健康的藉口，面對生活壓力與誘惑，更需要提高警覺，遠離猝死風險。

 

資料來源：重症專科醫生黃軒

 

大部分猝死個案與心臟病有關

 

　　本港心臟科專科醫生高耀鈞曾接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

 

6類猝死高危因素

 

1. 冠心病

2. 患高血壓、高血脂、高血糖

3. 吸煙

4. 患心肌病

5. 心律不正

6. 家族有心臟病史

 

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

 

10大猝死徵兆

 

　　台灣急診專科醫生魏智偉曾在健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

 

10大猝死徵兆

 

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

 

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

 

資料來源：重症科醫生黃軒

 

Tags:#養生#心肌梗塞#冠心病#天氣#高血壓#感冒#心臟病#猝死
