名人保養｜64歲周華健一家三口現身汕頭機場，同齡太太皮膚緊緻白皙無明顯皺紋

台灣歌手周華健近年主力在內地發展，日前一家三口現身汕頭機場。與其結婚39年的外籍妻子康粹蘭（Constance），去年因一張與老公的合照而慘被網民戲稱為「母子合照」，如今她卻容光煥發，與周華健並肩而行時反而顯得更年輕，成功逆轉外界印象。

周華健日前罕有地與妻子康粹蘭及混血長子周厚安（Andrew）一同現身機場。從機場影片可見，當日周華健身穿黑色T恤配啡色闊褲，身型略有發福、精神飽滿，而且心情極佳。他一出閘口便熱情與粉絲握手，興奮地舉高雙手，展現十足活力。

而妻子康粹蘭則一頭銀髮，皮膚緊緻白皙，幾乎沒有明顯皺紋。她身穿黑色外套配搭牛仔褲，打扮時尚，全程面帶笑容，溫婉地跟在丈夫身旁，散發優雅氣質。周華健不時還與康粹蘭恩愛互動，夫妻間感情之好令人羨慕。

2024年同框被嘲「母子合照」



周華健與康粹蘭同年同月同日生，兩人如今同為64歲。但在2024年，兩人一張合照曾被網民戲稱為「母子合照」，皆因照片中的康粹蘭一頭白髮，樣貌蒼老。但如今她的機場路透照完全容光煥發，與周華健並肩而行時，反而顯得更年輕。網民對其逆齡狀態驚訝表示，「康粹蘭的容貌狀態大勝去年」！

康粹蘭曾遭周華健粉絲瘋狂攻擊



康粹蘭是美國人，擁有西班牙文學和藝術雙學位。1986年，當周華健還是寂寂無名的酒廊歌手時，兩人一見鍾情，相識不足一年便結婚。

而隨著周華健走紅，成為天王巨星，他的另一半亦被媒體曝光。當時不少粉絲認為，康粹蘭外貌普通，配不上偶像，開始對她進行猛烈攻擊——不僅在報章撰文批評康粹蘭貪圖金錢，更瘋狂地打電話到周華健家中，要求她立即與偶像離婚。

患抑鬱症險離婚 周華健停工挽回婚姻



當時，巨大的輿論壓力加上生性內向，導致康粹蘭身心崩潰。她辭去工作，身體急劇消瘦，白髮叢生，情緒極不穩定，最終患上嚴重抑鬱症。但正值事業高峰期的周華健因工作繁忙而忽略妻子變化，直到有一天突然接到康粹蘭提出離婚的電話，才驚覺事態嚴重。周華健決心放下工作，陪伴太太一年多，最終成功挽回妻子，守護了婚姻。如今康粹蘭狀態大勝，與周華健恩愛如昔，證明他們經歷風雨後的婚姻更加堅固。

