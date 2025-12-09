歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

21
十一月
灣仔利東街｜利東街8米聖誕樹燈光匯演＋巨型聖誕鈴步道＋浪漫飄雪 灣仔利東街｜利東街8米聖誕樹燈光匯演＋巨型聖誕鈴步道＋浪漫飄雪
節慶活動 商場活動
灣仔利東街｜利東街8米聖誕樹燈光匯演＋巨型聖誕鈴步道＋浪漫飄雪
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
免費
07
二月
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》 紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》
大型盛事 音樂會
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN C...
推介度：
07/02/2026 - 08/02/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
名人保養｜63歲關之琳被粉絲捕獲，真實凍齡狀態震驚網民：看不出歲月痕跡
健康Tips

名人保養｜63歲關之琳被粉絲捕獲，真實凍齡狀態震驚網民：看不出歲月痕跡

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年63歲的「大美人」關之琳，年輕時憑出眾美貌驚艷娛樂圈，有「香江第一美人」之稱。日前她在街頭被粉絲偶遇，合照被分享至社交平台後，她的「凍齡」美貌及其真實身高引起熱議。網民更大讚：「歲月不敗美人」。

 

　　有網民近日在街頭偶遇關之琳，更跟她合照。從粉絲分享的合照可見，關之琳當日衣著休閒而不失星味。她留著一頭清爽短髮，內搭V領白色上衣，下身配搭牛仔褲，造型簡潔大方。即使在網民鏡頭下，她膚色依然白皙緊緻，神采奕奕，面對鏡頭時顯露微笑，盡顯隨和一面。樓主透露，關之琳本人狀態極佳，絲毫看不出歲月痕跡，且待人隨和，答應合照時更特意取下口罩，貼地又親民。

 

凍齡女神丨63歲「香江第一美人」真實狀態曝光　身形1項數據震驚網民

關之琳保養得宜。

 

關之琳身高引網民驚嘆

 

　　除了關之琳的凍齡美貌外，這次偶遇照片也引起網民對關之琳身高的討論，不少人驚訝她原來相當高挑，「我也見過她很多次，由年輕的時候已經見過。她真人很高的。」據悉，關之琳官方身高為1米7，屬於女星中身形較高的一類。過去她與其他藝人合照時，身高優勢十分明顯，即使與不少男星並肩，高度差距也不大。

 

凍齡女神丨63歲「香江第一美人」真實狀態曝光　身形1項數據震驚網民

關之琳被粉絲偶遇，親民合照。（小紅書）

 

被爆與天王曾有一段情

 

　　近年導演王晶經常於抖音拍片大爆娛圈八卦，早前他曾提起關之琳的戀情，更形容女方為「戀愛腦」，先是19歲時不顧眾人反對，選擇與年長她20歲的富商王國旌閃婚。之後，王晶又提起她的多段昔日戀情，如馬清偉、劉鑾雄，以及男模黃家諾，並提及女方曾與一位「天王巨星」有過一段情。片中雖未有開名，但外界普遍估計，王晶所指極可能是劉德華。

 

凍齡女神丨63歲「香江第一美人」真實狀態曝光　身形1項數據震驚網民

關之琳年輕時曾有多部經典作品。（影片截圖）

 

 

 

 

 

 

 

Tags:#健康問題#凍齡#網絡熱話#演員#關之琳#王晶#劉德華
Add a comment ...Add a comment ...
蒸焗爐大比拼｜消委會10款實測，3款獲4星，$2,380高性價比推薦
更多健康解「迷」文章
蒸焗爐大比拼｜消委會10款實測，3款獲4星，$2,380高性價比推薦
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處