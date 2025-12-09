名人保養｜63歲關之琳被粉絲捕獲，真實凍齡狀態震驚網民：看不出歲月痕跡

現年63歲的「大美人」關之琳，年輕時憑出眾美貌驚艷娛樂圈，有「香江第一美人」之稱。日前她在街頭被粉絲偶遇，合照被分享至社交平台後，她的「凍齡」美貌及其真實身高引起熱議。網民更大讚：「歲月不敗美人」。

有網民近日在街頭偶遇關之琳，更跟她合照。從粉絲分享的合照可見，關之琳當日衣著休閒而不失星味。她留著一頭清爽短髮，內搭V領白色上衣，下身配搭牛仔褲，造型簡潔大方。即使在網民鏡頭下，她膚色依然白皙緊緻，神采奕奕，面對鏡頭時顯露微笑，盡顯隨和一面。樓主透露，關之琳本人狀態極佳，絲毫看不出歲月痕跡，且待人隨和，答應合照時更特意取下口罩，貼地又親民。

關之琳保養得宜。

關之琳身高引網民驚嘆

除了關之琳的凍齡美貌外，這次偶遇照片也引起網民對關之琳身高的討論，不少人驚訝她原來相當高挑，「我也見過她很多次，由年輕的時候已經見過。她真人很高的。」據悉，關之琳官方身高為1米7，屬於女星中身形較高的一類。過去她與其他藝人合照時，身高優勢十分明顯，即使與不少男星並肩，高度差距也不大。

關之琳被粉絲偶遇，親民合照。（小紅書）

被爆與天王曾有一段情

近年導演王晶經常於抖音拍片大爆娛圈八卦，早前他曾提起關之琳的戀情，更形容女方為「戀愛腦」，先是19歲時不顧眾人反對，選擇與年長她20歲的富商王國旌閃婚。之後，王晶又提起她的多段昔日戀情，如馬清偉、劉鑾雄，以及男模黃家諾，並提及女方曾與一位「天王巨星」有過一段情。片中雖未有開名，但外界普遍估計，王晶所指極可能是劉德華。

關之琳年輕時曾有多部經典作品。（影片截圖）