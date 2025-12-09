KO曱甴｜林青霞豪宅遭大量曱甴入侵　連環出動滅蟲隊：嚇到手震【附消滅曱甴方法】

現年71歲的「大美人」林青霞淡出影壇多年，偶爾出版個人作品，生活十分低調。林青霞近日向內媒投稿，分享其香港億萬豪宅竟遭大量曱甴入侵引發蟲患，甚至需要聘請3、4名滅蟲公司人員噴灑殺蟲藥，前後兩、三次才解決蟲患問題，令人不勝其擾。

林青霞最近向《南方周末》投稿透露，某日在「半山書房」豪宅家中發現曱甴蹤跡，於是親自出手處理，不料竟將牠甩到陽台外，原以為只是小事一樁，沒想到卻是曱甴大戰的序幕。其後她在書房再次發現曱甴，嚇得她當場崩潰，蟲患問題令她相當煩惱，一想到將來可能成群出沒，便心緒不寧，無法專心寫字畫畫，她深知若有一隻出現，必然已繁殖不少，因此決定聘請滅蟲公司上門處理。

林青霞雖然請來專業人士，然而豪宅面積廣闊如堡壘，出現蟲患後又豈能輕易一次根除。滅蟲人員在豪宅各處噴灑殺蟲藥後，當晚家傭卻發現廚房湧出大量曱甴；再次請人處理後，她自己又發現仍有許多幼小曱甴，直至第三次請滅蟲人員上門，才徹底解決蟲患。

據悉，林青霞雖然原本居住位於飛鵝山的安達臣道9及11號、市值約10億元的大宅，不過有指幾年前火災後，就搬到「半山書房」。據指該豪宅原本是邢李㷧送給林青霞專門用來寫作及接待客人的地方，後來才命名為「半山書房」。

此外，「半山書房」的裝修設計由香港電影美術指導及服裝設計師張叔平設計。從林青霞在社交平台分享的相片可見，她於「半山書房」內收藏大量珍貴藏書及牆上又掛有不少值不菲的字畫，例如黃永玉的荷花、林風眠的裸女、金耀基的書法《將進酒》的墨寶等。同時廳中的落地玻璃可遠眺中銀大廈，單位景觀開揚瞭望港島景色，盡顯優雅品味及傳統氣息。

消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受傳媒訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

家居經常出沒昆蟲消滅/預防方法

衣魚

消滅方法：簡單用吸塵機吸走

預防方法：

不要堆積舊報紙、紙皮箱

別將網購或來歷不明的紙皮箱帶回家

書蝨

消滅方法：吸塵清潔

預防方法：

保持房子乾燥，可使用除濕機、除濕包

房子濕度低時加強通風

床蝨/木蝨

消滅方法：高於攝氏80度的熱水洗床上用品，乾衣機煩乾，放在厚膠袋隔離一段時間

預防方法：

用天然矽藻土製成的粉劑，放於床蝨出沒及匿藏處。

曱甴

消滅方法：肥皂水噴射、殺蟲水

預防方法：