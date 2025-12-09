哈格蘭骨棘症︱比足底筋膜炎更嚴重？骨突處腫脹、高足弓等常見徵狀解析與比較

足底筋膜過度使用或拉伸過度的問題，不會只是有足底筋膜的問題，而這個問題比起足底筋膜炎所帶來的問題及影響，更是有過之而無不及，只是坊間一般只會簡稱為跟腱炎或急性足跟痛。大多數人一次只會在一隻腳上出現，至於與扁平足的關係嘛，只是間接受影響。

哈格蘭（haglund）骨棘症，這個名字不常聽得到，但又會被坊間用上不同的字眼，常見容易誤用了滑膜炎來代替問題（除非確定是足跟滑囊炎），但當遇上骨突處腫脹的癥狀時，就能肯定是哈格蘭（haglund）骨棘症候群，而這個問題對小腿筋腱的影響甚為深遠，嚴重時可能導致跟腱退化甚至斷裂。事實上，因為跟腱發炎是屬於機械性摩擦或拉扯等過度使用症候群，如果病人只是尋求暫時性抑制發炎的處理（如消炎藥、消炎劑、藥貼）而忽略關節及結構上的問題，一旦再次長時間站立、過度使用與運動的時候，就會出現更大的問題，骨體的囊腫、增厚等問題，更會造成更的摩擦，小腿跟腱亦會增早出現退化甚至斷裂。



足底筋膜炎 足跟滑囊炎 哈格蘭（haglund）骨棘症 久站或長距離步行 長距離步行、運動 長距離步行、運動 多數出於於扁平足患者 沒一定關係 高足弓患者 家族遺傳的先天扁平足 沒一定關係 家族性遺傳 無特異性 無特異性 女性（多見膝關節內O型腳） 體重過重 與體重無關 與體重無關 與運動相關 與撞擊、運動相關 與運動相關

哈格蘭骨棘症候群起因於跟腱與跟骨的摩擦，所以這類病人跟骨部份的骨頭會特別大，這是因為摩擦後產生增生，增生的腫脹組織在經過不斷摩擦後陸逐增生，形成一個惡性循環，導致足跟骨後方（見圖一下方）變得特別大，一般休息即可改善，若已形成骨體隆腫，而病人無法從日常生活或運動習慣上調整，惡性循環的摩擦現象便無法解除，也不能根本上改變，萬一物理治療（再加上口服消炎藥與復康運動）10-12星期後依舊沒有任何改善，則需要考慮外科手術切除。