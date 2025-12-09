歡迎回來

簡易素食譜推介：豆苗牛蒡豆腐羹 工作忙碌致身心疲乏，休息一下再來吧！
食得有營
素食
健康好煮意

簡易素食譜推介：豆苗牛蒡豆腐羹 工作忙碌致身心疲乏，休息一下再來吧！

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　東西總是沒完沒了，一件事情過去，另一件事情就會走過來。面對辦公桌上，那一疊又一疊的文件；電郵信箱讀不完，每天增加的郵件。喘不過氣的工作壓力，叫人身心疲乏倦極煩透。這一刻抬頭看看牆上的時鐘，原來已經來到晚上九點多。「明天再作戰吧！」 對的，反正事情弄做不完，不如下班回家，休息一下吃個飯。

 

　　日子一天過了又一天，愈來愈靠近考試的日期。看見書桌上那一堆，看不完的參考書，整理不來的筆記，心情愈發緊張與憂慮。準備考試的日子，每天一早起床，爬在書桌上唸個不休，喝杯黑咖啡，然後錯過了早餐時間，又錯過了午餐，肚子一直在叫喚着。「對啦，要吃點東西的啦～」 於是離開書桌，來吃最愛的三明治。

 

　　如果身體感到勞累，去泡個熱水澡，或泡泡腳。如果心變得疲倦了，試着出去走走，走到很久沒有到訪的公園，走去從來沒有去過的運動場散散步。一天雖有二十四小時，但總不能每小時不眠不休的工作。假如累了，不必過度的強迫自己去應付，好好休息一下，讓身心充電過後，再來吧～

 

豆苗牛蒡豆腐羹（2人份）

 

今期素食譜推介：豆苗牛蒡豆腐𡙡 工作忙碌致身心疲乏，休息一下再來吧！

 

時間：30分鐘  

 

材料：

 

今期素食譜推介：豆苗牛蒡豆腐𡙡 工作忙碌致身心疲乏，休息一下再來吧！

 

豆苗 2/3湯30碗 （200克）  /布包豆腐 1磚/盒 / 牛蒡 半條/ 薑 1塊/ 金滑菇 半包

 

調味：

鹽 半茶匙/ 豉油 1湯匙/ 醋 1湯匙/ 白胡椒粉 半茶匙/ 鷹粟粉 1湯匙/ 麻油 2湯匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/蔬果刨刀/煮鍋/ 磨薑（磨泥器）/ 茶匙/ 湯匙/ 廚房紙巾/ 木舀/ 湯碗

 

步驟：

1.    清淨豆苗，瀝水待用。

2.    刮走牛蒡的皮，切去頭尾，洗乾淨，用磨薑（磨泥器）磨成蓉（泥）。

3.    將金滑菇稍為切碎（如圖）。

 

今期素食譜推介：豆苗牛蒡豆腐𡙡 工作忙碌致身心疲乏，休息一下再來吧！

 

4.    用廚房紙巾吸走布包豆腐 多餘的水份，切成幼條（如圖）。

 

今期素食譜推介：豆苗牛蒡豆腐𡙡 工作忙碌致身心疲乏，休息一下再來吧！

 

5.    刮走薑的皮，沖洗後，切成絲。

6.    放步驟5於煮鍋之中，以中火炒一炒。

7.    放入步驟2，續以中火炒一炒，加入3湯碗的清水，改以中火煮沸。

8.    放入豆腐，以中火，煮5分鐘。

9.    放入豆苗和菇，以中火，煮5分鐘。

10.    最後倒入已經調和了2湯匙清水的調味料，攪拌均均。

 

筆記：

1.    豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

2.    牛蒡含有具抗氧化作用的多酚，亦有幫助維持腸道健康的不可溶性與可溶性膳食纖維。

3.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

Tags:#營養#食譜#素食譜#豆苗牛蒡豆腐羹#豆苗#布包豆腐#牛蒡#金滑菇#忙碌#休息
