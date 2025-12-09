簡易素食譜推介：豆苗牛蒡豆腐羹 工作忙碌致身心疲乏，休息一下再來吧！

東西總是沒完沒了，一件事情過去，另一件事情就會走過來。面對辦公桌上，那一疊又一疊的文件；電郵信箱讀不完，每天增加的郵件。喘不過氣的工作壓力，叫人身心疲乏倦極煩透。這一刻抬頭看看牆上的時鐘，原來已經來到晚上九點多。「明天再作戰吧！」 對的，反正事情弄做不完，不如下班回家，休息一下吃個飯。

日子一天過了又一天，愈來愈靠近考試的日期。看見書桌上那一堆，看不完的參考書，整理不來的筆記，心情愈發緊張與憂慮。準備考試的日子，每天一早起床，爬在書桌上唸個不休，喝杯黑咖啡，然後錯過了早餐時間，又錯過了午餐，肚子一直在叫喚着。「對啦，要吃點東西的啦～」 於是離開書桌，來吃最愛的三明治。

如果身體感到勞累，去泡個熱水澡，或泡泡腳。如果心變得疲倦了，試着出去走走，走到很久沒有到訪的公園，走去從來沒有去過的運動場散散步。一天雖有二十四小時，但總不能每小時不眠不休的工作。假如累了，不必過度的強迫自己去應付，好好休息一下，讓身心充電過後，再來吧～

豆苗牛蒡豆腐羹（2人份）

時間：30分鐘

材料：

豆苗 2/3湯30碗 （200克） /布包豆腐 1磚/盒 / 牛蒡 半條/ 薑 1塊/ 金滑菇 半包

調味：

鹽 半茶匙/ 豉油 1湯匙/ 醋 1湯匙/ 白胡椒粉 半茶匙/ 鷹粟粉 1湯匙/ 麻油 2湯匙

工具：

砧板/ 菜刀/蔬果刨刀/煮鍋/ 磨薑（磨泥器）/ 茶匙/ 湯匙/ 廚房紙巾/ 木舀/ 湯碗

步驟：

1. 清淨豆苗，瀝水待用。

2. 刮走牛蒡的皮，切去頭尾，洗乾淨，用磨薑（磨泥器）磨成蓉（泥）。

3. 將金滑菇稍為切碎（如圖）。

4. 用廚房紙巾吸走布包豆腐 多餘的水份，切成幼條（如圖）。

5. 刮走薑的皮，沖洗後，切成絲。

6. 放步驟5於煮鍋之中，以中火炒一炒。

7. 放入步驟2，續以中火炒一炒，加入3湯碗的清水，改以中火煮沸。

8. 放入豆腐，以中火，煮5分鐘。

9. 放入豆苗和菇，以中火，煮5分鐘。

10. 最後倒入已經調和了2湯匙清水的調味料，攪拌均均。

筆記：

1. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

2. 牛蒡含有具抗氧化作用的多酚，亦有幫助維持腸道健康的不可溶性與可溶性膳食纖維。

3. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。