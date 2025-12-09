長時間鉤織容易肩頸痛、手指痠脹，中醫針灸有效治療勞損，4招調理繼續享受手作樂趣

時已入冬，寒意漸濃。近日診務之餘，竟對一捧柔軟的毛線與一枚鉤針，生出莫名的親切感。那重複的針法，編織出的不僅是圍巾手套的溫暖，更是一種心神的專注與寧靜，恰如《黃帝內經》所言：「靜則神藏，躁則消亡。」然而，沉浸幾晚後，熟悉的警訊傳來：右側肩頸如墜石般僵緊，拇指、腕部時有痠脹，屈間偶響。這不僅是我的個人體驗，更是許多鉤織同好，尤其是女性，在創造美麗時常付出的「甜蜜代價」。從中醫視角看，這小小的鉤針動作，其實牽動著全身的氣血經絡。同好互相交流心得時，得知小雲也是同受困擾的人。

小雲問：「譚博士，請問勞損從何而來？」

我答：「是一針一線間的氣血困局。

鉤織時，我們長時間維持低頭含胸的姿勢，手臂懸空，手指進行精細而重複的勾、拉、繞動作。這在中醫形氣神理論中，構成了一個典型的「氣血耗傷與凝滯」模型。

1. 久視傷血，肝筋受累：「肝開竅於目」，長久注視細密的針腳，會暗耗肝血。肝主筋，掌管全身肌腱韌帶的柔韌。肝血不足，則筋失所養，肩頸、肘腕這些筋絡匯聚之處便會僵硬痠痛。鉤織時精神高度集中，思慮縈繞，也會暗耗心神，導致「心肝血虛」，人易感疲憊，卻難以放鬆。

2. 固定姿勢，氣滯血瘀：身體長時間維持固定姿態，如同流水停滯而成淤積。我們的手臂運作依賴手三陰經（肺、心包、心）與手三陽經（大腸、三焦、小腸）的氣血流通。持續性的肌肉收縮，會導致經絡通道「壅塞」，氣血運作不暢，形成局部的「氣滯血瘀」。不通則痛，於是酸痛、麻木、活動不利隨之而來。

3. 風寒竊入，癱瘓加重：冬日陽氣內收，本來就易感風寒。我們專注於編織，肩頸、手臂往往暴露或保暖不足。風寒邪氣便乘虛由皮毛、經絡侵入，《素問》謂之「麻痹在於骨則重，在於脈則血凝而不流」。外寒與內瘀勾結，使勞損症狀雪上加霜，疼痛遇冷加重。 」



小雲續問：「針灸如何為手作療傷？」

我答：「面對此症，以針導氣，針灸之法貴在『通』。非為鎮靜止痛，而在疏通鬱堵的氣血，調暢失衡的臟腑，其效往往迅捷而深遠。

治療常以『局部取穴』與『遠端取穴』結合，形成疏導之勢。於肩頸，常取肩井穴（足少陽膽經，位於肩上大椎與肩峰連線中點），此穴為通調肩部氣血之要衝，針之如開閘放水，能迅速緩解頸肩板結；配合後溪穴（手太陽小腸經，握拳時上半身橫紋尺側端全身於手腕手指，則重在陽溪穴（手陽明大腸經，腕背橈側兩筋之間）、合谷穴（手陽明大腸經，虎口處）與內關穴（手厥陰心包經，腕橫紋上三指），前三者疏通手部氣血，腕指甘心、後者長久的心情，因心思氣不長神情。

更妙的在於『上病下取』。我常於患者太沖穴（足厥陰肝經，足背第一、二蹠骨間凹陷處）下針。此乃肝經原穴，能疏解因久視、鬱怒導致的肝氣不舒，從根源鬆解全身筋膜的緊張。另配足三里穴（足陽明胃經，膝下四橫指），強壯脾胃，以助氣血生化之源。數針協奏，如疏通河道，令氣血重新暢流於肩臂指端，疼痛自然消弭。 」

小雲開心地追問：「你有沒有獨到的日常養筋之道：讓我的熱愛可持續？」



我答：「除了專業調理，日常的養護更為關鍵。

1. 工間『小煉形』，引氣血以灌筋：每專注鉤織30分鐘，務必起身。可練習傳統導引術『金獅搖頭』：緩緩旋轉頸部，順其自然各九次，如獅顧盼，能疏通頸項諸陽經。再做『靈龜探海』：雙臂自然下垂，以肩為軸，向前向後緩慢劃圈各九次，狀如龜肢划水，可活躍肩周氣血。此二式簡短有效，旨在動中求通。

2. 睡前『湯沐手』，溫經以散寒：睡前可用桂枝、紅花、艾葉各10克煮水，待溫度適宜時浸泡手腕、手指15分鐘。桂枝辛溫通陽，紅花活血化瘀，艾葉除濕散寒，三物合用，能溫通手部六經，驅散日積的寒瘀，促進修復。

3. 飲食『養肝血』，濡潤筋膜：多食深綠色蔬菜（如菠菜、西蘭花）以養肝血，適量進食核桃、黑芝麻等堅果以補腎精（腎主骨，精生髓，髓養骨）。可常飲玫瑰枸杞茶（玫瑰花3朵、枸杞10粒），玫瑰花疏肝解鬱，枸杞滋補肝腎，甘淡平和，適合日常調飲。 （因個體差異，建議服用前先諮卷中醫。）

4. 意念『松字訣』，神靜則筋柔：鉤織時，可有意識地將呼吸調得深、長、勻、細。呼氣時，心中默念『松」字，並意念引導肩關節、肘關節、腕關節如花瓣般層層放鬆。此乃『以意領氣”，能有效中斷肌肉的持續緊張狀態，防勞損於未然。

鉤織是心與手的對話，是創造力的流動。莫讓身體的滯澀中斷了這美好的節奏。以針疏導，以養為續，方能讓我們在手工藝的道路上，行得更遠，織得更暖，身心俱安。這個冬天，願大家為興趣變得璀璨，亦一身安康。 」

小雲說：「那麼我可以繼續享受鈎織的樂趣了！」