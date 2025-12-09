歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
六月
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽 尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
展覽 文化藝術
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
推介度：
28/06/2025 - 31/12/2025
免費
18
十二月
亞洲國際博覽館｜Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025 亞洲國際博覽館｜Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025
推介度：
18/12/2025 - 21/12/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
鬱證臟躁 │ 七情內傷易生病，中醫推介3款食療助改善心煩／心慌／焦慮／失眠
養生Tips
望聞問切
湯水食療
失眠

鬱證臟躁 │ 七情內傷易生病，中醫推介3款食療助改善心煩／心慌／焦慮／失眠

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　近日常想起沙翁一句名言︰”Appropriate sorrow can express deep feelings. Excessive grief can prove the lack of wisdom.”－William Shakespeare

 

　　明明已進入了二十一世紀，我們卻身處於「悲慘世界」。從面對日常生活壓力、社會環境的變動、乃至層出不窮的天災人禍，都像無形的重擔，憂鬱與焦慮正悄無聲息地侵襲任何人。然而，我們為甚麼要而以個人情緒為社會的愚昧、別人的謊言來買單？筆者認為，我們應該承受的只有一個，就是真相。若以下症狀持續超過二周：情緒低落、空虛、悲傷、失去動力、無價值感、自責、過度擔憂、易怒、恐懼不安、失眠、心跳加速、冒汗、胸痛、呼吸困難等，就需要尋求心理諮詢專家或專業醫師的協助，切忌延誤病情。

 

情志因素影響五臟六腑

 

　　中醫典籍中，有多種以上相關症狀的描述，如「鬱證」、「臟躁」、「不寐」、「驚悸」等都是相關病症，並認為「七情所傷」為致病因素，凡喜、怒、憂、思、悲、恐、驚等七情過極，皆令人生病。以中醫觀點而言，本病是由於情志因素或體質衰弱導致臟腑虧損、陰陽失調所致。因情志不舒，肝失條達，氣機不暢，故見胸悶脅脹痛；久鬱傷脾，脾失健運，故不欲飲食；脾虛則生化之源不足，繼而體倦乏力，面色萎黃。脾虛心失所養，心傷則陰血不足，陰不斂陽，故心悸健忘，失眠或多夢易醒。

 

　　筆者分享下列食療僅供改善症狀，而心病還須心藥醫，透過群體社交，藉朋友、同伴的關心扶持，大家互相共度難關，發揮香港人精神。

 

推介3款食療︰

心煩失眠︰甘麥大棗湯

 

 

鬱證臟躁 │ 七情內傷易生病，中醫推介3款食療助改善心煩／心慌／焦慮／失眠

 

材料：小麥3錢、炙甘草2錢、南棗5枚、酸棗仁3錢。

做法：提前浸泡小麥20分鐘，酸棗仁打碎。所有材料共入煲，加水600毫升，大火煮滾後，轉小火煮30分鐘即可。

功效：養心助眠。

 

心慌膽怯︰百合銀耳糖水 

 

鬱證臟躁 │ 七情內傷易生病，中醫推介3款食療助改善心煩／心慌／焦慮／失眠

 

材料：百合30克、紅棗4枚、蓮子5錢、龍眼肉5錢、柏子仁3錢、漳州雪耳1個、冰糖適量。

做法：提前浸泡雪耳至軟身，剪碎。其他材料洗淨，與雪耳共入煲，加入清水1.5公升，大火滾後，轉小火煮30-45分鐘後，加入冰糖即可。。 

功效：寧心安神

 

易怒緊張︰合歡花茶

 

鬱證臟躁 │ 七情內傷易生病，中醫推介3款食療助改善心煩／心慌／焦慮／失眠

 

材料：合歡花3錢、玫瑰花2錢、茯神3錢、陳皮1角。

做法：所有材料洗淨，放入保温杯，加入開水500毫升，焗 15-20分鐘，即可飲用，可翻水焗。 

功效：安神解鬱

Tags:#中醫#鬱證臟躁#七情#內傷#心煩#心慌#焦慮#失眠#食療#情緒#心理#喜#怒#憂#思#悲#恐#驚#甘麥大棗湯#百合銀耳糖水#合歡花茶
Add a comment ...Add a comment ...
中醫拆解鮑魚功效｜養血柔肝滋陰降火，鮑魚殼入藥清肝明目降血壓
更多中醫話文章
中醫拆解鮑魚功效｜養血柔肝滋陰降火，鮑魚殼入藥清肝明目降血壓
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處