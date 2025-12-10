血管清道夫「納豆紅麴」3大功效：降膽固醇、降血脂、降血壓！揭4大選購原則

談及降膽固醇、降血脂的保健食品，除了魚油外，經常被討論就是「納豆紅麴」。但你知道為甚麼納豆要和紅麴搭配嗎？納豆、紅麴並不是單純把它們混在一起，而是結合兩者的發酵成分所形成的保健食品。不僅在維持血脂、保護心血管方面受到關注，還富含多種有助於代謝的營養素。

納豆、紅麴是甚麼？

其實納豆、紅麴是兩種不同的食品，因為對於新陳代謝都有幫助，並且功效各不相同，可以互相加乘代謝的功效，因此經常被放在一起，成為納豆紅麴保健品。

納豆

納豆保留了黃豆的營養，同時有高蛋白質、維他命B、維他命K2及鐵等營養成分，且在發酵過程中還會產生各種活性物質和酵素，例如益生菌、納豆激酶、蛋白酶、脂酶、澱粉酶及纖維素酶等，當中的納豆激酶（Nattokinase）更被國際科研證實有效溶解血管中的膽固醇。美國密西根大學藥劑學院研究指出，納豆有助降低膽固醇，改善血液循環，維持心臟健康。因此納豆也被冠有「超級食物」之名。

紅麴

紅麴，於中醫藥上應用歷史悠久，《本草綱目》記載能活血化瘀，清除膽固醇堆積；現代科研亦證實，紅麴有助暢通血管，改善膽固醇問題。

紅麴的發酵過程是由一種名為「紅麴菌」的黴菌引起的，而當中最主要功效成分紅麴菌素（Monacolin K）具有抑制膽固醇合成的作用，有助於降低血壓、總膽固醇及低密度膽固醇（即壞膽固醇），能防護心血管的健康。

納豆紅麴的加乘功效：

1：降膽固醇、降血脂

納豆激酶能溶解血栓功能，紅麴菌素能降血脂。有用家指出，服用納豆紅麴兩個月後，能有效使壞膽固醇下降，增加好膽固醇含量，並降低整體血脂濃度，讓人體更為健康。

2：降血壓

有研究顯示，紅麴會產生γ-胺基丁酸（GABA），配合納豆激酶能讓收縮壓與舒張壓有效降低，實驗中經歷8周的攝取，實驗組的血壓數據較未攝取納豆激酶者降低了1.17 mmHg，可以證實納豆紅麴的降血壓功效。

3：促進血液循環

在中醫古籍和現代研究中，紅麴具活血化瘀、促進血液循環的功效；而納豆激酶則有助於溶解血栓，從而保護心血管健康。兩者具協同作用使血液得以循環，改善身體健康和活力。

適合吃納豆紅麴保健品的5類人

● 經常大魚大肉或社交應酬

● 常吃重油與高糖食物的飲食不均衡者

● 長時間久坐且缺乏運動的辦公族

● 希望調節生理機能、維持健康的中高齡族群

● 有三高家族遺傳史者

4大原則選出優質納豆紅麴產品！

1. 產品成分透明

確保產品標示清楚，成分天然，最好選擇不含人工添加劑和防腐劑的產品。注意檢查是否含有害物質，如重金屬或農藥等。

2. 通過第三方安全檢驗

品質必須通過第三方機構檢驗，確保消費者食用安全，確保不含橘黴素（Citrinin）及軟毛青黴酸（Puberulic Acid）等可能損害肝腎健康的物質。



3. 專業研發團隊

有核心的獨立研發團隊，例如醫師及營養師等，具備專業的保健或營養知識，可避免配方成分的交互作用，將主功效素材功能最大化，讓民眾更能受惠於產品效用。

4. 複方成分加乘

添加複方成分能與主要成分相輔相成，達到更好的保健效果，例如山楂及鉻酵母。有研究發現山楂有降血脂、增加心臟血流量，甚至是降血壓的作用。從中醫角度看，主要是因為山楂具有活血化瘀的作用，令心血管暢通，所以血脂、血壓都得以改善。

另外，鉻酵母能抑制體內膽固醇和脂肪酸的合成，進而達到降低血液中三酸甘油酯、合成膽固醇和脂肪酸的作用。此外，鉻酵母也能促進膽固醇及血脂肪的正常代謝，可增加好膽固醇、降低壞膽固醇含量，並降低血脂肪與血壓，以防止冠狀動脈硬化，預防心血管疾病。

全方位守護心臟健康

長遠來說，要穩定地控制膽固醇指數，需維持健康的生活習慣，減少進食高油、高糖、高脂食品及避免吸煙和飲酒。其次，建立運動習慣以消耗體內的脂肪及膽固醇。此外，再配合補充有效及信譽良好的納豆紅麴保健品，即可全方位守護心臟健康，毋須再聞膽固醇而色變。