名人健康丨與張學友合唱《你最珍貴》成名，台灣女歌手因甲狀腺問題引發眼疾恐失明

曾與歌神張學友合唱經典歌曲《你最珍貴》、現年53歲的台灣女星高慧君，近年因甲狀腺功能失調，引發了嚴重眼疾，出現罕見的單眼斜視情況。儘管她已連做3次手術以進行矯正，不過始終無法恢復昔日外貌，更出現大小眼情況。而她向傳媒透露，不久將進行第4次手術，她亦已做了最壞打算。

綜合台灣傳媒報道，高慧君自5年前開始出現視力模糊情況，求醫檢查後，證實眼睛有垂直斜視問題，而病因則是甲狀腺功能降低引起。她要先花1年多時間治療甲狀腺問題後，才能集中處理眼睛問題。兩年前，她進行了第一次斜視矯正手術，但術後眼睛僅恢復8至9成，大小眼情況仍相當明顯。而由於她的眼皮周圍非常敏感，她亦需要長期戴著眼罩。

高慧君曾與歌神張學友合唱經典歌曲《你最珍貴》。

為了令狀況有所好轉，高慧君今年10月時更一連進行了3次矯正眼睛的手術，包括眼窩、眼瞼手術，藉此矯正右眼眼瞼攣縮；11月底時，亦需進行雙眼皮對稱的修復手術，目前大約每隔兩周便要進行一次手術。

對於手術的信心，高慧君回覆傳媒時透露希望接下來的手術可讓眼睛回復正常，不過自己亦做了最壞的打算，如果真的無法修復眼疾，就回山上養雞種菜。

張學友金曲女拍檔

高慧君初入行時，便有機會於1998年與張學友合唱《你最珍貴》，令當時人氣急升。2003年之後，她將視業重心轉到戲劇上，2007年，高慧君以《美麗晨曦》一片勇奪第42屆金鐘獎戲劇類節目最佳女主角獎，她亦是45屆金鐘獎戲劇類節目最佳女配角獎的得主。