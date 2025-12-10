女性冬天保養湯水｜天氣忽冷忽暖容易感冒，蓮子能養心益腎、生薑和紅棗溫脾養血

「近來不少人患上感冒，甚至流感！」Irene說。

「天氣忽冷忽暖，診所內都明顯聽到咳嗽聲。大雪到了，到冬至有十五天，這是一年中陰氣最盛的時候，也是容易感冒的時候。如果我們好好把握這段時間，好好養陰，不但能預防感冒，對來年的身體也有好處。

一年四季，春生、夏長、秋收和冬藏。到了冬天，就要好好收藏我們的能量。你看，某些動物會冬眠吧。」我說。

「說來也是，好像在冬天，人也容易睏，怎也睡不夠。」Irene說。

「冬天太陽較晚出來，又早下山，日照時間短，黑夜長。我們的生活本就是日出而作，日入而息。日照短了，我們就應多休息。在冬天，更要早點入睡。」我說。

「還以為是年紀大，沒年輕時那麼多活力。」Irene說。

「這也有影響的。我們一生也可分為四季，頭二十歲就是春天，生機勃勃，不睡也沒甚麼不舒服。二十至四十歲是夏天，萬物繁茂、茁壯成長。過了四十歲就步入秋天，六十歲是人生的冬天。所以到了四字頭，要好好為人生的下半場預備。

很多人都說要賺多點錢，買大額保險，為將來的生活有保障。就算有錢，身體不好，生病了也得經歷痛苦呀！但大家也不能忘記現在，如果我們好好保養身體，將來就可以少生病嘛。除了金錢，我們也要好好投資自己的身體。」我說。

「那要如何做？」Irene問。

「首先我們要好好睡覺。過了四十，會感到不及年輕時那麼精力充沛，更要好好睡覺，好好為身體充電。活到中年，上有高堂，下有兒女，工作又有壓力，或許要照顧父母，兒女又到青春期，自己有看法。所以生活不容易呀。

我們從生活習慣性開始，好好愛自己。You are what you eat。我們要注意飲食，中醫養生湯水正正是都巿人保健的好方法。要睡得好，可以吃蓮子。蓮子為常見的安神食物，能養心益腎、交通心腎。栗子能補腎，有養胃健脾、補腎壯腰的功效。

香港天氣潮濕，大家普遍都脾虛。脾虛易生痰濕，可以加陳皮、生薑和紅棗。陳皮能理氣健脾，燥濕化痰。生薑和紅棗是好拍擋，溫脾養血，是女性保健的基礎配搭。

要預防感冒，可以吃洋葱，性溫、味辛甘，具祛痰、利尿、潤腸和解毒殺蟲的功能。

這些材料可以煲成冬天保養湯水，簡單易煲。」我說。

「謝謝你。我會注意休息，立即煲這款湯水，健康又美顏！」Irene 說。

女性冬天保養湯水

材料（4人份量）︰

洋葱1個、蓮子1兩、紅棗5粒、生薑3片、陳皮2角、紅蘿蔔1條、雞肉8兩

製作方法︰

1. 雞肉汆水。

2. 紅蘿蔔去皮切片。

3. 紅棗擘開。

4. 洋葱去皮直切。

5. 所有材料（除洋葱）加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1小時。

6. 加入洋葱，再煲半小時。

7. 最後加少許天然鹽。