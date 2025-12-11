入境日本注意！香港常見成藥或含2違禁成分，小心被當販毒！遊日帶藥3大原則

前往日本旅行時，大家都習慣攜帶常備藥物「看門口」，但原來香港隨處可買的感冒藥、止痛藥，若含特定成分可能觸犯日本法例，會被海關視為違禁品甚至毒品！不想惹禍上身，便要留意日本入境藥物黑名單、豁免申報數量及正確攜帶方法，助你安心入境。

2大違禁成分須知

根據日本《麻藥及向精神藥取締法》，有不少收鼻水、止咳藥物可能含有受管制的興奮劑或麻醉成份。請即檢查藥盒背後英文成份表，是否有以下2個關鍵字：

1. 偽麻黃鹼（Pseudoephedrine）

常見於：抗過敏藥、通鼻塞藥、收鼻水藥

法例規定：含量超過10%屬興奮劑原料，嚴格禁止。

風險：大量代購易超標，海關可能懷疑製毒原料走私。

2. 可待因（Codeine / Dihydrocodeine）

常見於：強力止咳水、特效止痛藥

性質：屬鴉片類成分，具鎮痛鎮靜作用。

風險：未申報或超量，會被海關扣查。

日本入境藥物｜攜帶數量限制

藥物類型 限制數量 備註 非處方藥 (OTC) 2個月用量 約60粒內為安全線 外用藥 每種24件 包括藥膏、眼藥水、鎮痛貼 處方藥 1個月用量 超過需事前申請

違規後果

根據日本《海關法》，進口麻醉品、精神藥物、大麻、鴉片和興奮劑，最高判罰可處以10年以下有期徒刑，及3,000萬日圓罰款；或兩者併罰，後果可以很嚴重！因此，就算雖然不是每個人都會被開箱搜查，但一旦被抽查發現違禁藥物，就有機會留案底，千萬不要有僥倖心態！

日本海關檢查雖嚴格，但只要遵守規定控制數量，依然可以安心攜帶常備藥物。大家不妨出發前花1分鐘做好以下檢查步驟 ，避免因一時疏忽影響行程：

原則1：遵守數量限制

● 切勿大量代購

● 按個人實際需求攜帶

原則2：保留完整包裝

● 保留原裝外盒

● 保留英文成分說明書

● 切勿拆散裝入藥盒

原則3：處方藥需事前申請

如果必須攜帶醫生處方的強力藥物（含管制成份）或超過自用限額：

● 需申請「攜帶藥品進口確認書」

● 隨身攜帶醫生英文診斷證明

● 出發前向日本厚生勞動省提出申請

日本5大暢銷藥成分副作用

台灣藥劑師花逸修（小花藥師）在Facebook專頁發文，解析日本5大暢銷成藥，包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥及維他命。

5大日本熱賣藥妝成分

1. 眼藥水

根據功效，分別含有血管收縮劑、抗組織胺、NSAID抗炎藥成分、Neostigmine、各類維他命或牛磺酸。

2. 感冒藥

「大正系列」感冒藥含Dihydrocodeine強效止咳成分，具成癮性，服用後毒品尿液檢測可能呈現毒品陽性反應。

3. 止痛藥

「EVE系列止痛藥」含Allylisopropylacetylurea鎮定劑成分，以及Ibuprofen。

4. 腸胃藥

「太田胃散」含強鹼碳酸氫鈉和中藥漢方；「Waxamoto」含糞鏈球菌。

5. 維他命B雜

「EX PLUS B群」含高單位維他命B1、6、12，並不含維他命B2。

資料來源：台灣藥劑師花逸修（小花藥師）



5種EVE系列止痛藥分析

EVE白盒

● 成份：布洛芬（ibuprofen）

● 每兩顆含布洛芬150毫克

*布洛芬（ibuprofen），非類固醇抗發炎藥物（NSAID），解熱鎮痛效果比撲熱息痛有效，在絕大多數國家都可作為非處方藥銷售。

*口服布洛芬建議劑量：每4~6小時200-400毫克，一天不要超過1.2g。

EVE A系列：EVE A錠 白盒

● 成份：布洛芬（ibuprofen）、無水咖啡因（Anhydrous Caffeine）、丙烯異丙乙酸尿（Ally lisopropylacetylurea）

● 每兩顆含布洛芬150毫克

*含丙烯異丙乙酸尿成分的用藥，在日本都是第一類或是第二類藥品。

*鹽野義SEDES （ セデス），獅王BUFFERIN，均含有丙烯異丙乙酸尿。

EVE A系列：EVE A錠 EX 粉盒

● 成份：布洛芬（ibuprofen）、無水咖啡因（Anhydrous Caffeine）、丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea）

● 針對生理痛；每兩顆含布洛芬200毫克。

*含丙烯異丙乙酸尿成分的用藥，在日本都是第一類或是第二類藥品。

*鹽野義SEDES （セデス），獅王BUFFERIN，均含有丙烯異丙乙酸尿。

EVE A系列：EVE QUICK頭痛藥 藍盒

● 成份：布洛芬（ibuprofen）、無水咖啡因（Anhydrous Caffeine）、丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea）、氧化鎂（常見制酸劑，可中和胃酸）

● 針對頭痛。每兩顆含布洛芬150毫克。添加氧化鎂可保護胃粘膜，讓布洛芬可較迅速溶解吸收達成速效。

*含丙烯異丙乙酸尿成分的用藥，在日本都是第一類或是第二類藥品。

*鹽野義SEDES（セデス），獅王BUFFERIN，均含有丙烯異丙乙酸尿。

EVE A系列：EVE QUICK頭痛藥 DX 金盒

● 成份：布洛芬（ibuprofen）、無水咖啡因（Anhydrous Caffeine）、丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea）、氧化鎂（常見制酸劑，可中和胃酸）

● 針對頭痛。每兩顆含布洛芬200毫克。同樣有氧化鎂。

*含丙烯異丙乙酸尿成分的用藥，在日本都是第一類或是第二類藥品。

*鹽野義SEDES（セデス），獅王BUFFERIN，均含有丙烯異丙乙酸尿。

資料來源：台灣遊日達人、前台大醫生林氏壁

勿隨意買日本藥回港當手信

香港藥學服務基金蘇曜華藥劑師曾接受訪問時指，日本止痛藥常用的成分布洛芬（Ibuprofen）為第1部毒藥，低劑量的布洛芬在香港須註冊藥劑師的監督下購買，消費者未必了解藥物成分，亦很少留意藥品曾否註冊，帶藥回港有一定風險，「若非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥，屬違法行為。」他續指，若旅行中患病，不代表不能使用外地的藥物，但他建議買藥前應向當地藥劑師查詢並尋求建議。

另外，蘇曜華又提醒高血壓人士，服食止痛藥時要小心：

特效配方止痛藥添加了咖啡因。雖然咖啡因可讓人亢奮，從而令人忘記痛楚，但沒有實證證明咖啡因可以提升止痛效能。而且咖啡因可以令心跳加速，血壓增加，高血壓和心血管病的患者更需特別注意。

此外，聲稱針對經痛的止痛藥，其實當中的成分亦是樸熱息痛加咖啡因，「同樣的成分，但宣傳方法有異，又可賣貴啲。」

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售，第1部毒藥只可在註冊藥劑師監督下在藥房出售，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

——

參考資料：

日本海關指引、日本厚生勞動省藥品入境Q&A、日本麻醉品管制部門