名人保養｜60歲夏文汐無濾鏡狀態驚艷網民：頸部皮膚很細膩！大方分享4招凍齡法

現年60歲的夏文汐於80年代憑電影《烈火青春》、《唐朝豪放女》等成名，被封為「性感女神」。時隔7年再度出演劇集，近日她在熱播的TVB台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」而人氣急升，除了展現強勁女王氣場，更與佘詩曼飾演的「Man姐」唇槍舌劍，成為觀眾焦點。而日前有網民於中環碼頭附近偶遇夏文汐，無濾鏡拍攝下其真實狀態令人驚艷！

夏文汐在《新聞女王2》第16集正式登場，飾演文慧心「Man姐」的養母兼前上司阮雪君。劇中夏文汐與佘詩曼二人氣場十足，正面交鋒充滿火花。久未亮相TVB劇集的夏文汐，憑其出色保養與強大氣場，獲觀眾大讚一出場即壓得住全場。夏文汐是次演出《新聞女王2》，緣於獲總監製鍾澍佳邀請。導演認為她氣場足以在戲中制衡Man姐（佘詩曼）的氣勢，故親自邀其加盟，借其多年累積的女王風範，營造雙女王對決之效。

夏文汐在《新聞女王2》中，飾演「Madam阮雪君」。（劇照）

劇中夏文汐與佘詩曼二人氣場十足，正面交鋒充滿火花。（劇照）

無濾鏡生圖凍齡美貌驚艷網民



日前有網民在中環碼頭附近偶遇夏文汐。從網民上傳至社交平台的片段可見，夏文汐身穿黑色型格西裝，內搭低胸上衣，端莊中帶點性感。期間有粉絲上前要求合照，她立即停下腳步，全程笑容燦爛。在近距離無濾鏡情況下，夏文汐臉上肌膚依然白皙緊緻，凍齡容貌驚艷大批網民。

不少網民紛紛讚歎保養得宜：「她頸部的皮膚怎麽回事，很細膩像小姑娘，一般人這個年紀都皺成啥了」、「夏文汐年輕時候美得很，老了還是很有氣質」、「為甚麽香港明星只是有皺紋，卻不垮臉呢」、「氣質絕了」、「她漂亮！老了也是法拉利」。

有網民在中環碼頭附近偶遇夏文汐，無濾鏡生圖凍齡美貌驚艷網民。（小紅書）

有網民在中環碼頭附近偶遇夏文汐，無濾鏡生圖凍齡美貌驚艷網民。（小紅書）

夏文汐公開4招凍齡法

事實上，夏文汐過去受訪時，便曾大方分享其凍齡招數。她指自己其實沒怎麼特別保養，但因為很懶，不像別人每天要敷面膜，她只是塗一些保養品，不過卻十分注重飲食。她指自己不會多吃太多上火的東西，除了適量運動，亦會經常保持樂觀：

我在外地的時候每天都要吃一大盆生菜沙律，這已經變成了習慣，不吃會不舒服，還有就是飲牛奶。我也不是特別多做運動，最多是跑步和做瑜珈。還有一樣東西很重要就是心態，每天保持開心別整天苦瓜臉。就是這樣，我真沒有特別保養。

80年代憑《烈火青春》一炮而紅

其實夏文汐年輕時予人形象敢愛敢恨、作風大膽，骨子裏性感，帶點不羈魅力。夏文汐於1982年憑處女作《烈火青春》一炮而紅，此片被視為香港電影新浪潮重要作品之一，她於戲內與湯鎮業在電車演出的激烈親熱場面，當時引起哄動，她更憑此片入圍第2屆香港電影金像獎最佳新演員。1984年，她在方令正執導的《唐朝豪放女》內，有連場大膽演出，同時畫面不乏藝術美感，奠定夏文汐80年代性感女神地位。

育有3女屢傳婚變

夏文汐於80年代末突然急流湧退，與商人黃冠博拍拖2個月即閃婚，婚後移民到美國生活暫別幕前，並育有3名女兒。可是在2008年，夏文汐的婚姻卻傳出現問題，她後來在2010年返港復出，拍攝電影《出軌的女人》。及至2017年，參演TVB劇集《逆緣》，並與黎諾㦤的角色譜忘年戀。

有報道指，夏文汐在2019年，曾在訪問及社交平台暗示自己已恢復單身，亦多次被指與富商黃冠博婚姻名存實亡、已離婚多年，惟當事人從未公開承認，保持低調。傳聞至今，她亦未曾公開說明婚姻狀況。

夏文汐於80年代被封「性感女神」。（網上圖片）

夏文汐於80年代被封「性感女神」。（網上圖片）

夏文汐在方令正執導的《唐朝豪放女》內，有連場大膽演出。