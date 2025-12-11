歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
專業失德｜加拿大名醫被揭擅用病人做實驗，50歲女割痔瘡後難忍劇痛18個月後輕生
健康Tips

專業失德｜加拿大名醫被揭擅用病人做實驗，50歲女割痔瘡後難忍劇痛18個月後輕生

健康解「迷」
健康解「迷」

　　加拿大一名59歲華裔女子林梅（音譯），去年接受痔瘡微創手術後，疑因術後長期劇痛難忍，經歷18個月煎熬後輕生。調查發現，涉事醫生過往牽涉多宗醫療訴訟，更被指曾在未經病人同意下進行「實驗性手術」，事件引發當地社會高度關注。

 

割痔瘡後難忍劇痛輕生

 

　　綜合外媒報道，林梅一向身體健康，直至2024年3月因服用降血壓藥物後，出現輕微痔瘡問題，經友人介紹下，她向當地頗有名氣的醫生Ashwin Maharaj求診。該醫生畢業於美國耶魯大學醫學院，在加拿大行醫多年，其個人網站更自稱是「多倫多區域水平領先的侵入式肛門腸微創手術專家」。

 

　　Ashwin Maharaj當時建議林梅自費1,600加元（約9,000港元）接受激光微創手術。然而，她當時並不知道，Maharaj正因多宗投訴而受到安大略省醫療監管機構（CPSO）的調查，但他卻未向病人披露情況，繼續執業。

 

　　手術後林梅的健康狀況未見好轉，反而急轉直下，疼痛程度遠超術前。其家屬形容，她術後身體極度虛弱，「疼痛24小時都不停」。離世數月前，她已無法正常躺臥、坐下或行走，連進食都會觸發劇痛。為了轉移痛楚注意力，她甚至痛到在房內撞牆，身心承受極大傷害。

 

　　由於長期受到病痛折磨，林梅只能依賴大量止痛藥度日，其體重由原本的160磅（約73公斤）急降至80磅（約36公斤）。家屬表示，無助感籠罩着整個家庭。林梅生前曾多次向CPSO作出醫療投訴，可是一直未獲回應。最終，她在手術完成後18個月，因無法忍受持續的痛楚，選擇結束自己的生命。

 

醫療事故｜加國50歲華裔婦割痔瘡劇痛難忍18個月後輕生　涉事名醫被揭擅用病人做實驗

 

涉事醫生捲入多宗醫療訴訟
 

　　事件引發當地輿論廣泛關注，外界強烈質疑監管機構未有及時介入。CSPO早前調查顯示，涉事醫生Maharaj過往多次在手術中擅自加入額外程序，被批評「本質上是在拿病人的身體做實驗」。

 

　　目前，共有12名患者正對Maharaj發起訴訟或行政投訴，當中有人指控他對待醫保病人與自費病人的態度有別，亦有患者投訴他在進行「侵入性治療」時經常未徵詢病人意見。

 

　　惟在調查未完成前，監管部門並無對其停牌，引起外界質疑監管失當。死者家屬嚴厲批評事件涉及醫療疏忽及監管失效，質疑若CPSO在輿論發酵前能及早對涉事醫生作出停職等決定，這場悲劇或可避免。

 

醫療事故｜加國50歲華裔婦割痔瘡劇痛難忍18個月後輕生　涉事名醫被揭擅用病人做實驗

Maharaj過往多次在手術中擅自加入額外程序。（Facebook圖片）

 

3大原因容易誘發痔瘡

 

　　台灣大腸直腸外科醫生陳威佑曾在其Facebook專頁指出，無論青少年或兒童，其實都有患上痔瘡的風險；當中有3大原因容易誘發痔瘡：

 

1.長時間坐着

2.纖維攝取不足

3.新陳代謝快，但飲水不足

資料來源：大腸直腸外科醫生陳威佑

 

痔瘡3大異樣應及早求醫

 

　　台灣長安醫院大腸直腸外科醫生王愷晟強調指，一般正常的痔瘡發作，即使出血也多在一兩周內會改善，假如出現以下3大異樣，便應提高驚覺、及早求醫：

 

1.出血持續超過兩周

2.經常覺得排便不清

3.長時間蹲坐馬桶

資料來源：大腸直腸外科醫生王愷晟

 

Tags:#醫療事故#加拿大#痔瘡手術#醫療訴訟#實驗性手術#病人權利#醫療監管#安大略省#安大略省醫學院（CPSO）#Ashwin Maharaj#耶魯大學醫學院#多倫多#纖維攝入#新陳代謝#痔瘡
Add a comment ...Add a comment ...
名人保養｜前TVB靚仔小生陳鍵鋒近況曝光，患遺傳病淡出，泰國現身身形發福
更多健康解「迷」文章
名人保養｜前TVB靚仔小生陳鍵鋒近況曝光，患遺傳病淡出，泰國現身身形發福
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處