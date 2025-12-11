專業失德｜加拿大名醫被揭擅用病人做實驗，50歲女割痔瘡後難忍劇痛18個月後輕生

加拿大一名59歲華裔女子林梅（音譯），去年接受痔瘡微創手術後，疑因術後長期劇痛難忍，經歷18個月煎熬後輕生。調查發現，涉事醫生過往牽涉多宗醫療訴訟，更被指曾在未經病人同意下進行「實驗性手術」，事件引發當地社會高度關注。

割痔瘡後難忍劇痛輕生

綜合外媒報道，林梅一向身體健康，直至2024年3月因服用降血壓藥物後，出現輕微痔瘡問題，經友人介紹下，她向當地頗有名氣的醫生Ashwin Maharaj求診。該醫生畢業於美國耶魯大學醫學院，在加拿大行醫多年，其個人網站更自稱是「多倫多區域水平領先的侵入式肛門腸微創手術專家」。

Ashwin Maharaj當時建議林梅自費1,600加元（約9,000港元）接受激光微創手術。然而，她當時並不知道，Maharaj正因多宗投訴而受到安大略省醫療監管機構（CPSO）的調查，但他卻未向病人披露情況，繼續執業。

手術後林梅的健康狀況未見好轉，反而急轉直下，疼痛程度遠超術前。其家屬形容，她術後身體極度虛弱，「疼痛24小時都不停」。離世數月前，她已無法正常躺臥、坐下或行走，連進食都會觸發劇痛。為了轉移痛楚注意力，她甚至痛到在房內撞牆，身心承受極大傷害。

由於長期受到病痛折磨，林梅只能依賴大量止痛藥度日，其體重由原本的160磅（約73公斤）急降至80磅（約36公斤）。家屬表示，無助感籠罩着整個家庭。林梅生前曾多次向CPSO作出醫療投訴，可是一直未獲回應。最終，她在手術完成後18個月，因無法忍受持續的痛楚，選擇結束自己的生命。

事件引發當地輿論廣泛關注，外界強烈質疑監管機構未有及時介入。CSPO早前調查顯示，涉事醫生Maharaj過往多次在手術中擅自加入額外程序，被批評「本質上是在拿病人的身體做實驗」。

目前，共有12名患者正對Maharaj發起訴訟或行政投訴，當中有人指控他對待醫保病人與自費病人的態度有別，亦有患者投訴他在進行「侵入性治療」時經常未徵詢病人意見。

惟在調查未完成前，監管部門並無對其停牌，引起外界質疑監管失當。死者家屬嚴厲批評事件涉及醫療疏忽及監管失效，質疑若CPSO在輿論發酵前能及早對涉事醫生作出停職等決定，這場悲劇或可避免。

Maharaj過往多次在手術中擅自加入額外程序。（Facebook圖片）

3大原因容易誘發痔瘡

台灣大腸直腸外科醫生陳威佑曾在其Facebook專頁指出，無論青少年或兒童，其實都有患上痔瘡的風險；當中有3大原因容易誘發痔瘡：

1.長時間坐着

2.纖維攝取不足

3.新陳代謝快，但飲水不足

資料來源：大腸直腸外科醫生陳威佑

痔瘡3大異樣應及早求醫

台灣長安醫院大腸直腸外科醫生王愷晟強調指，一般正常的痔瘡發作，即使出血也多在一兩周內會改善，假如出現以下3大異樣，便應提高驚覺、及早求醫：

1.出血持續超過兩周

2.經常覺得排便不清

3.長時間蹲坐馬桶

資料來源：大腸直腸外科醫生王愷晟