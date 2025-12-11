聖誕大餐後脹氣、胃悶？推薦5款去脹飲品，幫助消化及紓緩腸胃壓力

節日期間，豐富的聖誕大餐少不了各款海鮮及肉類、甜品、香檳、季節飲品等，一年一度慶祝難免會進食過多，但餐後卻感到胃部沉重、腹部脹氣。如果你在12月期間聚餐後腸胃經常感不適，以下五款經臨床研究支持的飲品，能幫助消化、減少氣體堆積，讓你紓緩腸胃壓力。

1. 薑茶

最佳飲用時間：餐後

薑是經研究證實的天然助消化食材，其活性成分如薑辣素與薑烯酚，能刺激胃排空速度，防止食物在腸道內滯留發酵而產生氣體。臨床研究顯示，薑可紓緩脹氣、噁心與胃部不適，並放鬆消化道平滑肌。建議回家後以幾片新鮮薑片或一茶匙磨碎薑泡熱水10分鐘，有助食物順利通過大小腸，防止滯留引致脹氣。無新鮮薑可選用即沖無糖薑茶，如下圖。

2.薄荷茶

最佳飲用時間：餐後

薄荷茶中的薄荷醇能放鬆腸道平滑肌，讓滯留的氣體更易排出，減輕腹部絞痛。多項臨床試驗顯示，薄荷精油能有效減少腸易激症的症狀，包括脹氣與腹脹。

注意：薄荷可能放鬆下食道括約肌，反而加重胃酸倒流情況，不適合胃酸倒流者飲用。

3.薑黃茶

最佳飲用時間：餐前及餐飲

薑黃含薑黃素，具抗炎與行氣止脹作用。2022年一項回顧研究就指出，薑黃素能改善功能性消化不良患者的胃脹、氣體及消化不適症狀。薑黃還能促進膽汁分泌，幫助脂肪消化，對節日中高油、高脂的大餐特別有效。可用幾天新鮮薑黃，磨成茸之後加入熱水煮數分鐘；沒有新鮮薑黃的話，可用高濃度薑黃無糖即沖劑代替（如下圖）。最有利薑黃素吸收，是脂肪，因此薑黃茶於正餐前後飲用都可以的。不過，由於薑黃也有助穩定血糖，於聖誕佳節期間暴食機會更多，餐前飲用更可幫助減少血糖波幅，效果更佳。

4.發酵康普茶

最佳飲用時間：餐飲或餐後

康普茶經活性發酵，因此含有益生菌，有助維持腸道菌群平衡。健康的腸道菌可改善消化效率，減少食物在腸道中發酵產氣。研究顯示，定期攝取益生菌能改善排便次數與輕微腹脹。注意，市面樽裝康普茶或會含添加糖的，添加糖會令脹氣更嚴重，選購康普茶時記得查閱成分表。

5. 清水

最佳飲用時間：任何時候

最簡單的解脹方法，是喝水。當身體缺水時，腸道蠕動會變慢，容易導致便祕與水腫，讓腹部更鼓脹。充足的水分能稀釋體內多餘的鈉，幫助排出鹽分與廢物，維持腸道暢通，同時將氣體順利排出，減輕餐後的飽脹感。建議聖誕期間整天多次補水，而非一次大量喝下，令腸道日間隨時都順暢。