名人離世｜國寶級演員金芝美離世享年85歲，生前感染帶狀疱疹致健康惡化

韓國電影界傳來令人悲痛的消息，國寶級女演員金芝美（本名金明子，김지미）驚傳本月9日在美國洛杉磯逝世，享年85歲。據悉，她近期因感染帶狀疱疹病毒，健康狀況逐漸惡化，最終不幸離世。韓國電影人協會已證實此消息，並計劃以「電影人葬」，為這位傳奇影后舉辦告別式。

金芝美於1940年出生在富裕家庭。17歲時，她在街頭被名導演金綺泳發掘，憑電影《黃昏列車》驚豔影壇，從此開啟長達60多年的輝煌演藝生涯。其立體的五官與嫵媚的氣質，讓她迅速風靡1960至1980年代的韓國影壇，成為當時公認美的象徵。

韓國國寶級女演員金芝美。（網上圖片）

金芝美作品逾700部 曾奪多次影后



金芝美一生演出的作品數量驚人，多達700部，被譽為韓國影壇不可超越的傳奇人物。作品類型橫跨文藝、愛情和古裝片。其中《土地》、《種女》、《張禧嬪》等作品更讓她屢獲殊榮，不僅曾奪下巴拿馬國際影展最佳女主角獎，亦多次獲得韓國電影界最高榮譽的大鐘獎及青龍電影獎影后殊榮。2010年，她以「華麗女演員」之名入選韓國「電影人名譽殿堂」，奠定了她在韓國電影界的地位。

除了在大銀幕上的亮眼表現外，金芝美也長期投入電影產業發展。她曾創立電影製作公司「Jimi Film」，並曾擔任韓國電影振興委員會委員，致力推動產業改革，為提升電影品質和電影人權益不遺餘力。

韓國國寶級女演員金芝美。（網上圖片）

韓國影壇悼念金芝美 舉行「電影人葬」



金芝美逝世消息傳出後，韓國影壇一片哀傷。韓國電影人協會表示，目前正與家屬溝通，希望為金芝美舉行「電影人葬」，以表彰她對韓國影壇的貢獻。

（電影《種女》劇照）

（電影《票》劇照）

生蛇3大症狀

根據本港衞生署資料顯示，帶狀疱疹是由引起水痘的水痘帶狀疱疹病毒引致，是一種令人痛楚、呈帶狀的紅疹並帶有水泡的傳染病。病毒會於水痘患者痊癒後，潛藏在體內的神經系統。



若發現皮膚出現異常，需立即求醫，病徵包括：

生蛇3大症狀

1. 出現痕癢或微痛，帶有灼熱感覺。

2. 出現紅疹

3. 紅疹變成水泡，再蔓延成帶狀。

資料來源：香港衛生署

轉載自晴報