食物安全｜新都城街市肉檔涉以冷藏牛肉冒充新鮮牛肉，食環署檢獲520公斤冷藏牛肉

將軍澳新都城二期街市一間肉檔，涉嫌以冷藏牛肉冒充新鮮牛肉出售牟取暴利。食環署接報調查後，於12月10日採取行動，共檢獲約520公斤冷藏牛肉，當中包括約264公斤懷疑不當處理冷藏牛肉，以及約256公斤預先包裝冷藏牛肉。食環署已即時封存該批牛肉，抽取樣本進行防腐劑檢測，並將取消該新鮮糧食店的牌照。

食環署西貢區環境衞生辦事處高級衞生督察（環境衞生）羅佩君表示，署方早前收到市民舉報及投訴，指涉事店舖懷疑以冷藏牛肉，冒充新鮮肉出售。今次行動策劃了數個月，12月10日派員到欣景路新都城二期街市一間肉檔採取執法行動。行動中，署方檢獲約520公斤涉嫌違規處理的冷藏牛肉，當中包括約264公斤懷疑經不當處理的冷藏牛肉，以及約256公斤預先包裝冷藏牛肉。

食環署人員在行動中檢獲的部分肉類。（政府新聞處圖片）

食環署已即時封存該批牛肉作進一步調查，並抽取牛肉樣本進行防腐劑檢測。署方又指，如有足夠證據，將提出檢控。有關店鋪持牌人涉違反持牌條件，署方正展開程序，取消有關新鮮糧食店的牌照。

調查指，該肉檔以新鮮牛肉市價出售該批冷藏肉，每公斤賣約300元，較冷藏肉貴近一倍。羅佩君批評該店牟取暴利並表示，署方強調以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，而這種牟取暴利的經營方式亦會對其他遵從規定的店鋪造成不公。

食環署人員在行動中封存部分肉類作進一步調查。（政府新聞處圖片）

涉事店舖衞生欠佳 將面臨檢控

署方在行動中亦發現，該店衛生情況欠佳，如店舖牆身有明顯污漬，違反《食物業規例》將作檢控。並就有關負責人未能提供送貨單供查核，以及沒有妥善存放冷藏牛肉而違反相關持牌條件，向其發出兩個口頭警告。

發言人補充，任何人士未有批簽而售賣冰鮮或冷藏肉均屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。食環署會定期巡查持牌新鮮糧食店和街市肉檔，也會積極處理接獲的投訴。如發現有異常情況，食環署會即時作出調查及採取執法行動。違反相關持牌條件的新鮮糧食店可能被取消牌照，而違反街市租約的肉檔租戶則可能被終止租約。

各種冷藏肉類保存期限

台灣胸腔暨重症科醫生黃軒曾在Facebook專頁發文，指出不少人家中的雪櫃中，總有一塊「放到忘記它原本長怎樣」的肉，然而這些冷藏過久的凍肉除了味道變差之外，更可能對健康有害。為此，他列出各種冷凍肉類的保存期限：

冷藏肉類保存期限

紅肉：最多12個月

雞肉及鴨肉：建議不超過9個月

肉碎：最多3至4個月

油脂多的魚類（如三文魚）：2至3個月

海鮮：最多4個月

資料來源：台灣胸腔暨重症科醫生 黃軒

不過黃軒也提醒，上述這些只是「理論上的保存期限」，實際上還需要考慮以下因素：

● 冰箱溫度是否穩定在-18℃以下

● 冰凍肉是否經過適當的包裝和密封

● 冰凍肉是否已曾解凍過

凍肉變質跡象及危害

那麼，市民要如何分辨凍肉是否已經變質？他就列出以下5種情況，以及變質後會出現5大風險。

5大凍肉變質跡象

● 冰顏色變化：肉類顏色變得暗沉。

● 冰出現異味：散發出鐵鏽味及臭抹布的氣味。

● 冰表面黏液：摸起來黏滑，像沾上膠水一樣。

● 冰結霜過厚：肉類表面結滿厚冰，代表細菌很可能已入侵。

● 冰失去彈性：肉類按壓不回彈像橡皮。

黃軒指出，一旦食用變質凍肉，隨時有可能危害健康，除了食物中毒之外甚至還有機會致癌。

凍肉變質5大危害

細菌滋生

● 李斯特菌、沙門氏菌在-18℃的環境下仍會繁殖

● 有機會引起食物中毒

產生致癌物質

● 肉類反覆解凍會產生亞硝胺

● 有致癌風險

營養嚴重流失

● 肉類變質會還致維他命分解、蛋白質改變

● 長期吃可能形成「虛胖」體質

成為雪櫃污染源

● 導致其他食材出現交叉污染

口感變差

● 冷藏超過3個月

● 無論是煎、煮、炒、炸都會變得又紫又硬

資料來源：台灣胸腔暨重症科醫生 黃軒



3招安全解凍肉類

此外，如何解凍冷藏肉亦有一定的技巧。黃軒就分別列出以下3大錯誤及正確的解凍方法：

3個錯誤解凍肉類方法 + 正確方法

錯誤方法：室溫解凍

會增加細菌繁殖

錯誤方法：反覆冷凍及解凍

會加重肉質變壞的情況

錯誤方法：以流水沖洗凍肉

會導致營養大量流失

最推薦方法：前一晚放進雪櫃保鮮格慢慢解凍

正確方法：用密封袋隔冷水浸泡

正確方法：使用微波爐解凍

資料來源：台灣胸腔暨重症科醫生 黃軒

預防李斯特菌感染7大方法

本港食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

1. 充分洗淨及煮熟食物。

2. 處理生食後應徹底清潔雙手、刀和砧板。

3. 已煮熟的食物及生食材要分開擺放。

4. 盡快進食容易變壞的食物。

5. 剩食要徹底翻熱才能進食。

6. 購買食材時要小心查看食物包装是否完好無缺。

7. 留意食物標籤上的食用日期，尤其是保質期較長的冷藏即食食物。

資料來源：香港食安中心

9大高風險食物

1.未經巴士德消毒法處理的奶

2. 芝士（尤其軟芝士和半硬芝士）

3. 冰凍甜品

4. 已經煮熟的凍食肉類

5. 水果

6. 預製或預先包裝沙律

7. 刺身

8. 煙燻三文魚

9. 煙燻火腿

資料來源：食物安全中心

4大食安貼士

衛生署拆解4大食安貼士

1. 容易變壞的食物應存放在攝氏4度或以下的雪櫃內並避免交叉污染

2. 盡快食用雪櫃內容易腐壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翻熱

3. 避免進食高風險食物（保質期超過五天的冷藏即食食物）

4. 一般煮食溫度可殺死李斯特菌，所以只進食徹底加熱烹煮的食物

資料來源：衛生防護中心及食物安全中心