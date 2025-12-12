央視揭內地毒紙巾流入市面，熒光劑超標恐致癌！專家：1種顏色紙巾切忌買

央視過去曾對實體店及網購店出售的紙巾進行抽查，結果發現150批次的紙巾內抽檢樣品，其中36批次被視為劣質，不合格率達24%。部分不合格紙巾除了有「偷工減料」，更甚是其製作原料和製造過程中，可對健康構成嚴重威脅。

內地市場充斥劣質紙巾



央視《每周質量報告》早前抽查市面150批次的紙巾及廁紙樣品，抽查結果顯示，在150批紙巾紙和衛生紙抽檢樣本中，35批不合格，不合格率達24%；19批紙巾紙缺斤少兩；9批次衛生紙細菌菌落總數超標，超出國家標準13倍！其中從實體店及電商平台所購的批次，不合格率分別達21.2%及27.1%，令外界對內地紙巾安全質素有所擔憂。

調查更發現，內地某些紙巾廠商生產場地環境十分惡劣，除了到處都是灰塵、紙屑和回收的廢紙原料，工作人員也沒穿相應的工作服、未戴手套及口罩。製作原料多是回收來的處理不完全的生活垃圾，如廢紙、碎布、爛紗布，就算發黴發爛發臭，也不影響用來製造產品。而商家為了讓紙巾或衛生紙更白，往往加入大量的熒光增白劑，甚至工業滑石粉，以此提高紙巾或衛生紙的柔軟性。

1種顏色紙巾切忌買

專家又提醒，民眾對於過分雪白及刺眼亮白顏色的紙巾要尤其小心，因為可能加了大量的熒光增白劑，長期接觸不易分解，更可能引起皮膚過敏甚至致癌風險。

不合格的「毒紙巾」安全風險

引發皮膚過敏，有致癌風險

導致腸道疾病

導致泌尿科/婦科疾病

損害神經系統

5招分辨劣質紙巾

1. 看執行標準生活中常用的紙巾通常分為2類：衛生紙（捲紙）、紙巾紙（面紙、抽紙、手帕紙等）。衛生紙：執行標準為GB20810，要求細菌菌落總數低於600cfu/g；紙巾紙：執行標準為GB20808，要求細菌菌落總數低於200cfu/g。

2.留意紙巾的製作原料: 一般有原生木漿、原生漿、純木漿幾種，透過這個數據，可以區分紙張品質。原生木漿：指完全是天然木材製成的紙漿，這類紙漿纖維量較高，製作出來的紙細膩柔軟，品質較高；原生漿：指天然植物的漿，包括但不限於木漿、草漿等，製作出來的紙巾品質比原生木漿低；純木漿：指紙漿全部來自木材，但可能是回收的原生木漿、廢紙造漿等，品質較差。

3.選擇正規廠家生產的、包裝上印有衛生許可證號（例如：衛消證字）和QS標誌（食品用紙）的產品。看包裝底部的產品標籤，紙巾紙包裝底部都有產品明細，要注意看是否有衛生許可證號、執行標準、產品原料、產品等級，盡量選擇優等品。

4.切勿貪平，價格過分低廉的產品很可能是用劣質原料製成。

5.選購包裝及無破壞的產品，防止在運輸和儲存過程中二次污染，並檢查生產日期，確保在保質期內。

消委會8款高分廁紙推薦名單：

watsons

衛生紙3層 Bathroom Tissues 3 ply

聲稱原產地：中國

費用(每100格/100克/平方米)：$1.4/$2.1/$1.2

吸濕性能：4.5

強韌度：4

易沖散程度：5

總評：4.5*

潔柔C&S

Ultra Bathroom Tissues HCJ003-10

聲稱原產地：中國

費用(每100格/100克/平方米)：$1.0/$1.6/$0.9

吸濕性能：4.5

強韌度：3.5

易沖散程度：5

總評：4.5*

759阿信屋 759 STORE

衛生卷紙10卷裝 Toilet Paper 10 Rolls CK-20P

聲稱原產地：中國

費用(每100格/100克/平方米)：$0.8/$1.7/$0.7

吸濕性能：4.5

強韌度：3.5

易沖散程度：5

總評：4.5*

Meadows

3層印花衛生紙 3PLY PRINTED BATHROOM TISSUE

聲稱原產地：中國

費用(每100格/100克/平方米)：$1.1/$1.6/$0.7

吸濕性能：4.5

強韌度：3.5

易沖散程度：5

總評：4.5*

維達Vinda

金裝至尊 Golden Supreme VC4469

聲稱原產地：中國

費用(每100格/100克/平方米)：$1.1/$1.6/$0.8

吸濕性能：5

強韌度：3.5

易沖散程度：5

總評：4.5*

佳之選

衛生紙 - 容易分解4層12卷 Bathroom tissue - Disperse 4PLY

聲稱原產地：中國

費用(每100格/100克/平方米)：$1.3/$1.6/$1.0

吸濕性能：5

強韌度：4

易沖散程度：5

總評：4.5*

原木日記 WOOD DIARY

Natural SOft Bathroom Tissue YRT901A

聲稱原產地：中國

費用(每100格/100克/平方米)：$1.3/$1.6/$1.0

吸濕性能：5

強韌度：3.5

易沖散程度：5

總評：4.5*

維達Vinda

$D Deluxe 立明9壓花（無香）VC4610

聲稱原產地：中國

費用(每100格/100克/平方米)：$1.9/$2.0/$1.3

吸濕性能：5

強韌度：3.5

易沖散程度：5

總評：4.5*

資料來源：消委會

消委會評測市面上25款廁紙，參考內地標準《衛生紙》GB/T 20810-2018，檢測評估樣本的吸濕性能、紙張強韌度、質量、易冲散程度、柔軟程度、衛生程度及是否含有可遷移熒光物質等。在25款廁紙售價中，以每100格計算，各樣本費用約由$0.8至$2.9。

在總評分較高樣本中，消委會推介整體表現不俗之餘、價格亦相對較低的選擇。有5款廁紙最抵用，分別是「潔柔C&S」、「759阿信屋」、「Meadows」、「維達Vinda」及「佳之選」。

日雜+消委會評測推薦高質廁紙

日本生活雜誌《MONOQLO》早前測試過市面上熱銷廁紙產品，為大家選出最佳廁紙推薦：

（由低至高評分排列）

《MONOQLO》評測推薦 11款廁紙

等級B

nepia X唐吉訶德

12卷(雙層)

價錢：$21

材質：新鮮紙漿x再生紙漿

質地：3.1

吸水率：5

抗磨擦程度：1

綜合評分：3.05

日本製紙

KLEENEX SOFTIE PREMIUM TOILET ROLLS

4卷(雙層)

價錢：$16

材質：100%純紙漿

質地：3.6

吸水率：4

抗磨擦程度：1

綜合評分：3.05

mepia王子

4卷(雙層)

價錢：$21

材質：100%新鮮漿

質地：3.2

吸水率：2

抗磨擦程度：4

綜合評分：3.1

日本製紙

KLEENEX健力士 Cottonelle棉柔捲筒廁紙

4卷(雙層)

價錢：$18

材質：100%紙漿

質地：3.55

吸水率：4

抗磨擦程度：1.5

綜合評分：3.15

西友Seiyu

8卷(雙層)

價錢：$20

材質：100%紙漿

質地：3.4

吸水率：3

抗磨擦程度：3.5

綜合評分：3.33

大王製紙

12卷(雙層)

價錢：$23

材質：100%純紙漿

質地：3.65

吸水率：3

抗磨擦程度：3

綜合評分：3.33

丸富製紙

12卷(3層)

價錢：$38

材質：再生紙

質地：4

吸水率：4

抗磨擦程度：1.5

綜合評分：3.38

等級A

大王製紙

12卷(雙層)

價錢：$35

材質：100%純紙漿

質地：3.5

吸水率：3

抗磨擦程度：4

綜合評分：3.5

日本製紙

KLEENEX HIGT QUALITY TOILET ROLLS

(雙層45M X 8卷)

價錢：$26

材質：100%純紙漿

質地：3.2

吸水率：4

抗磨擦程度：4

綜合評分：3.6

艾爾摩豪華3層衛生卷紙

(12R 3層100片裝)

價錢：$32

材質：100%純紙漿

質地：3.9

吸水率：4

抗磨擦程度：3

綜合評分：3.7

等級A+

nepia王子

8卷(4層)

價錢：$141

材質：100%純紙漿

質地：3.9

吸水率：5

抗磨擦程度：3.5

綜合評分：4.08

資料來源: 央視、南方日報