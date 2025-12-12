食物中毒｜已故男星喬任梁父親食8隻壞死大閘蟹中毒入院，專家警告：食死蟹極度危險

內地已故男星喬任梁的爸爸近日因食大閘蟹，導致食物中毒入院，全因為他不想浪費食物，而進食已死亡的大閘蟹。有專家警告，食用死蟹極度危險，即使經過高溫烹煮，當中的致命毒素也難以消除。

不想浪費食死大閘蟹 導致食物中毒

內地已故男星喬任梁的父母在抖音發布的影片，指喬父近期購買一批大閘蟹，存放於家中冰箱3日。當準備食用時，發現10隻蟹當中有8隻已經死亡。由於不捨得浪費食物，喬父仍將這些死蟹烹煮並全部吃下。不久，他便出現發燒、嘔吐等中毒症狀遂求醫。起初入院後症狀有好轉，但後來再次發高燒，最終不得不入院接受進一步治療。影片中的喬父躺在病床上，顯得十分虛弱。不少網民留言心疼喬爸爸，指他老人家不必太節儉，亦擔心他經常食用這類過期的食品會影響健康。

專家解析死蟹為何成「毒藥」



螃蟹，尤其是大閘蟹這類生長於淤泥環境的蟹類，本身就是雜食動物，體內存有大量細菌。專家指出，其體內有一個稱為「砂囊」的器官，活着時可以抑制這些細菌和毒素。然而，一旦螃蟹死亡，砂囊便可能破損，導致其中的細菌，如副溶血性弧菌、沙門氏菌、和毒素迅速擴散至肌肉組織並大量繁殖。這個過程會產生如組胺等有毒物質，即使經過高溫烹煮也無法將其消除。有數據顯示，大閘蟹在死亡超過2小時後，菌落總數可增加22%，食用風險極高。食用後極易引發劇烈嘔吐、腹瀉、發燒等中毒症狀。

食大閘蟹3招保食安

冬季是食大閘蟹的旺季，專家提醒大眾禁止食用死蟹，無論是河蟹還是海蟹，只要已經死亡，就應堅決丟棄，切勿因小失大。最佳食用方法是即買即做，而且趁螃蟹還活着時烹煮最為理想。煮熟後的螃蟹在室溫下存放切勿超過2小時。如一頓飯吃不完，應將剩餘的熟蟹及時放入冰箱冷藏，並盡快在下一餐食用完畢。

大閘蟹4部位不建議食用

秋風起，又到了吃大閘蟹的季節。澳洲註冊營養師劉嘉豪（Jim Lau）曾傳受傳媒訪問時，拆解大閘蟹營養價值，並提醒有4部位是不建議食用，同時亦不應與3種食物同時進食，否則有機會引致健康風險。

Jim提醒大家在品嘗大閘蟹時，要避開蟹鰓、蟹心、蟹胃及蟹腸這四個部位，不建議食用，因其可能含有重金屬、食物殘渣或排泄物。綜合考慮大閘蟹的脂肪、膽固醇及嘌呤含量，Jim建議大家，每次食用大閘蟹不超過1至2隻，每周食用次數不宜超過兩次。同時避免連續多日大量食用，以保護心臟和膽囊健康。

1.蟹胃（藏在蟹黃內的三角形物質）

蟹在飼養期間進食水草、螺的排泄物等，會存在胃部，因而呈苦澀味

2.觸鰓（觸身兩旁扇狀軟組織及底下白色保護膜）



屬寒涼之物，女性進食多隻而未多加留意，身體或未能負荷；男士進食則影響不大

3.蟹心（黑膜下近蟹嘴的白色物質）



同屬寒涼之物，女性進食過量或易引致身體不適

4.觸腸及排泄物（三角殼及殼下黑線）



尤如複腸，呈苦澀味

大閘蟹不宜食用大閘蟹人群

以下5類人士應避免或控制大閘蟹攝取：

1.對甲殼類過敏者

2.痛風或高尿酸患者（蟹含高嘌呤，易誘發痛風）

3.高膽固醇或心血管疾病患者

4.孕婦及幼兒（避免細菌感染及過敏風險）

5.脾胃虛寒或消化功能較弱者（容易產生腹脹或不適）

大閘蟹食物搭配宜忌

進食大閘蟹時，還要注意有3種食物不可同食：

柿子、濃茶

勿與大閘蟹同時食用。因單寧酸會影響蛋白質消化，可能引致消化不良。建議兩者間隔1至2小時以上。

啤酒

啤酒與大閘蟹搭配對痛風患者尤其危險。因啤酒不僅含有嘌呤，還會抑制尿酸排泄，增加痛風風險。

傳統上，人們喜歡用薑來搭配大閘蟹，認為薑的溫熱特質可平衡蟹的寒涼。Jim表示，配以薑絲或薑茶保健效果的確顯著，現代研究顯示，薑含有促進消化液分泌和腸道蠕動的成分，有助消化和減輕腸胃不適。因此，吃完大閘蟹喝薑茶是有科學根據的。