health
山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺
養生Tips
健康Tips
身心靈放鬆

山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺

山今養生智慧
山今老人岑逸飛
山今養生智慧

　　早前分享完養腎護肝智慧，今集來談養肺！在中醫角度，肺有「一身之氣」的說法，因此養生先要護好肺部！原來咳也有分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」對治咳未必有用？想平日養肺，可多按哪些穴位？肺癌難以早期發現？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！

 

 

Read more：

山今老人分享補肝智慧！最佳養肝時機是夜晚OO點？下肢水腫或是肝病先兆？8大食物助養好肝臟

山今老人分享養腎智慧！要少吃哪些蔬果？原來藍莓是養腎恩物？學懂「三多三少」護腎原則

