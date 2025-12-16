山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺

養生Tips健康Tips身心靈放鬆山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 文化工作者，專研哲學，尤精於《易經》義理，游走於儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見解精闢。現為傳媒及文化工作者，並任教港大專業進修學院，開設「岑逸飛講壇」課程，內容除易經外，尚包括中國諸子百家。 Share 16/12/2025 早前分享完養腎護肝智慧，今集來談養肺！在中醫角度，肺有「一身之氣」的說法，因此養生先要護好肺部！原來咳也有分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」對治咳未必有用？想平日養肺，可多按哪些穴位？肺癌難以早期發現？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！ Read more： 山今老人分享補肝智慧！最佳養肝時機是夜晚OO點？下肢水腫或是肝病先兆？8大食物助養好肝臟 山今老人分享養腎智慧！要少吃哪些蔬果？原來藍莓是養腎恩物？學懂「三多三少」護腎原則 Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#養肺#肺#熱咳#燥咳#寒咳#咳 Add a comment ...
