親子鑑定｜內地夫婦誕金髮藍眼女兒，DNA檢測揭真相非醫院調包

華人父母誕下金髮碧眼混血寶寶？近日江蘇鹽城市一對夫婦因女兒長相引起外界熱議。他們的女兒於2022年出生，父母都是黑髮黑眼睛，但這名女童卻擁有一頭金髮與明亮的碧眼，與父母的東亞長相截然不同，曾一度令家人懷疑是否醫院抱錯嬰孩。

綜合內媒報道，女童父親透露，女兒剛滿1歲時，他們曾懷疑是否在醫院被弄錯調換，因為孩子頭髮呈亮金色捲髮、藍色眼睛，擁有深邃五官，與一般華人幼兒樣貌相差甚遠，起初令全家感到相當錯愕。後來，直至家族長輩憶起上一代的遺傳背景，謎底才終於揭開。

追溯家譜發現，雖然近三代皆為黑髮黑眼睛的華人血統，但女童的曾祖父卻是帶有斯拉夫（Slavic）血統的俄羅斯人。加上早前經親子鑑定結果吻合，疑團就此解開，也化解了一場夫妻間的信任風波。

江蘇夫婦誕金髮碧眼BB女。（微博）

巧合的是，該家族過去多代以男丁為主，包括叔叔、大伯等幾代人皆為男性。由於隱性基因在男性身上較少表現出淺髮色與淺色瞳孔，導致家族的斯拉夫遺傳特徵始終未顯現。直至這一代誕下女嬰，隱藏多年的金髮碧眼基因才重新展現。

事件曝光後，這段跨越數代的基因遺傳引發外界討論。從遺傳學角度看，金髮、淺色瞳孔多屬隱性遺傳特徵，若家族中相關基因偶然被激活，後代外貌便可能與多數親屬截然不同。女童父母表示，如今已完全理解狀況，並格外珍惜這份家族血統帶來的小驚喜。他們提到，孩子健康活潑，而相貌是否像洋娃娃，已成為親友相聚時最常談論的趣事。

江蘇夫婦誕金髮碧眼BB女。（微博）

江蘇夫婦誕金髮碧眼BB女。（抖音@餅餅醬公主）

轉載自晴報