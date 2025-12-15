歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

台北捷運明年開放手機支付，QR Code、Apple Pay...
玩樂旅遊 玩樂假期

台北捷運明年開放手機支付，QR Code、Apple Pay...
如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案...
心理情緒 說說心理話

如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案...
政經專訪

【一本萬利】美股風險甚高！港股候低分步建倉邊啲股份必買？恒生收息替代尋寶？ #林本利 （繁體字幕）
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
親子鑑定｜內地夫婦誕金髮藍眼女兒，DNA檢測揭真相非醫院調包
健康Tips

親子鑑定｜內地夫婦誕金髮藍眼女兒，DNA檢測揭真相非醫院調包

健康解「迷」
健康解「迷」

　　華人父母誕下金髮碧眼混血寶寶？近日江蘇鹽城市一對夫婦因女兒長相引起外界熱議。他們的女兒於2022年出生，父母都是黑髮黑眼睛，但這名女童卻擁有一頭金髮與明亮的碧眼，與父母的東亞長相截然不同，曾一度令家人懷疑是否醫院抱錯嬰孩。

 

　　綜合內媒報道，女童父親透露，女兒剛滿1歲時，他們曾懷疑是否在醫院被弄錯調換，因為孩子頭髮呈亮金色捲髮、藍色眼睛，擁有深邃五官，與一般華人幼兒樣貌相差甚遠，起初令全家感到相當錯愕。後來，直至家族長輩憶起上一代的遺傳背景，謎底才終於揭開。

 

　　追溯家譜發現，雖然近三代皆為黑髮黑眼睛的華人血統，但女童的曾祖父卻是帶有斯拉夫（Slavic）血統的俄羅斯人。加上早前經親子鑑定結果吻合，疑團就此解開，也化解了一場夫妻間的信任風波。

 

隔代遺傳｜內地夫婦誕金髮碧眼BB女一度懷疑醫院抱錯 做DNA鑑定真相曝光

江蘇夫婦誕金髮碧眼BB女。（微博）

 

        巧合的是，該家族過去多代以男丁為主，包括叔叔、大伯等幾代人皆為男性。由於隱性基因在男性身上較少表現出淺髮色與淺色瞳孔，導致家族的斯拉夫遺傳特徵始終未顯現。直至這一代誕下女嬰，隱藏多年的金髮碧眼基因才重新展現。

 

　　事件曝光後，這段跨越數代的基因遺傳引發外界討論。從遺傳學角度看，金髮、淺色瞳孔多屬隱性遺傳特徵，若家族中相關基因偶然被激活，後代外貌便可能與多數親屬截然不同。女童父母表示，如今已完全理解狀況，並格外珍惜這份家族血統帶來的小驚喜。他們提到，孩子健康活潑，而相貌是否像洋娃娃，已成為親友相聚時最常談論的趣事。

 

隔代遺傳｜內地夫婦誕金髮碧眼BB女一度懷疑醫院抱錯 做DNA鑑定真相曝光

江蘇夫婦誕金髮碧眼BB女。（微博）

隔代遺傳｜內地夫婦誕金髮碧眼BB女一度懷疑醫院抱錯 做DNA鑑定真相曝光

江蘇夫婦誕金髮碧眼BB女。（抖音@餅餅醬公主）

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#俄羅斯#爸媽心聲#懷孕#隔代遺傳#DNA#親子鑑定#遺傳學#基因
Add a comment ...Add a comment ...
健康飲食｜瑞典長達15年研究，揭3大飲食模式可減患慢性病風險！醫生推薦抗老餐單
更多健康解「迷」文章
健康飲食｜瑞典長達15年研究，揭3大飲食模式可減患慢性病風險！醫生推薦抗老餐單
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處