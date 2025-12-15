減肥新藥 │ 全球逾10億人面對肥胖問題，世衛推薦「瘦瘦針」為肥人長期治療方案

據統計，全球有超過10億人有肥胖問題，世界衛生組織（WHO）於12月1日首度推薦「有條件」使用俗稱「瘦瘦針」的胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）藥物，作為成人肥胖的長期治療方案。

公眾用藥需配合1條件 孕婦禁用

世界衛生組織12月1日正式宣布推薦公眾用「瘦瘦針」（即GLP-1藥物）減重。根據刊登在《美國醫學會期刊》的指南，世衛推薦孕婦以外的成人肥胖患者「有條件」地使用此方案減肥：

● GLP-1藥物可用於長期治療：GLP-1療法可成為成人肥胖長期治療的一部分，建議持續使用6個月或以上。

建議配合強化行為治療：對於使用GLP-1藥物的患者，可以考慮結合強化的行為介入措施，包括設定飲食與運動目標、限制熱量攝取及定期追蹤等。

● GLP-1是人體進食後腸道自然釋放的荷爾蒙，能向大腦傳遞飽足感、增加胰島素分泌，從而降低血糖並減緩消化速度。指南中評估的藥物包括利拉魯肽（liraglutide）、司美格魯肽（semaglutide）與替爾泊肽（tirzepatide）。臨床試驗顯示，這類藥物可帶來約5%至15%的體重下降。

「瘦瘦針」非靈丹妙藥 需配合健康生活調整

世衛組織將肥胖定義為一種複雜、慢性的疾病，全球已有超過10億人受影響。世衛總幹事譚德塞指出，肥胖是當今最嚴重的公共衛生挑戰之一，預計到2030年患者人數可能翻倍，並造成每年高達3萬億美元的經濟成本。世衛組織與醫學專家一致強調，藥物不能單獨解決全球肥胖問題。世衛總幹事譚德塞表示：

單靠藥物治療無法解決肥胖危機。肥胖是一種複雜的疾病，需要全面、終身的照護。

他續指，有效的治療方案必須將藥物與健康飲食、規律運動以及醫療專業人員的長期支持相結合，GLP-1藥物只是整體治療拼圖中的一部分。

「瘦瘦針」流通面臨3大挑戰

由於GLP-1藥物價格昂貴與供應短缺，有專家預計全球需求遠大於現在。世衛預計，即便迅速擴大生產，到2030年也只有不到10%有需求的患者能獲得治療。故此，要確保各地病人都能夠公平獲得藥物，並須制定妥善政策，平均分配藥物予有需要的病人。

有關GLP-1藥物的長期療效、安全性以及停藥後體重維持的數據仍然有限，因此世衛的推薦屬於「有條件建議」。使用該藥物的常見副作用包括噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸道症狀。

全球需求高漲有可能助長假藥流通，世衛提醒病人使用該藥物時，必須由合格醫療人員處方並從合法渠道取得。

減肥攻略：5招輕鬆瘦身秘訣

1. 每日2-3杯咖啡

● 可以在用餐時或餐後飲用，能抑制血糖上升，減少脂肪生成

2. 改變飲水習慣

● 每日建議飲用量為體重（公斤）×30-40毫升

3. 進食鯖魚罐頭

● 有助維持肌肉量，避免減重期間肌肉流失影響基礎代謝

4. 正確安排3餐

● 早餐：煎蛋、納豆和味噌湯

● 午餐：日間代謝較佳，可攝取碳水化合物，但建議將拉麵、意粉等替換成含魚、肉、蔬菜的定食，營養更均衡

● 晚餐：愛喝酒者毋需完全戒除，可適量飲用燒酒或葡萄酒等較不易致肥的酒類

5. 良好睡眠

睡前可飲用以下助眠飲品：

● 不含咖啡因的南非國寶茶：具放鬆效果

● 無糖乳酪：能改善腸道環境，促進血清素分泌

● 睡前食用1匙蜂蜜：有助預防減肥者常見的夜間低血糖問題

資料來源：日本營養師高杉保美

2星期快速減肥法

本港專業營養師陳宣希（Sarah）曾指出，飲食管控是減肥成功的關鍵，故此建議一個既安全又健康的「2周快速減肥計劃」，並附上5大貼士維持身材，供大家參考：

2星期快速減肥法

飲食調整4部曲

1. 極低碳水化合物飲食（生酮／低碳）

● 減少澱粉、糖分攝入，迫使身體燃燒脂肪。

● 多吃蛋白質（雞胸肉、鱼、蛋）

● 健康脂肪（牛油果、橄欖油 ）

2. 高蛋白飲食

● 蛋白質能增加飽足感，減少肌肉流失

3. 間歇性斷食

● 限制進食時間，減少總熱量攝入

4. 減少鈉攝入，多喝水

● 避免高鹽食物，減少水腫

● 每天喝2-3升水，幫助代謝

2種運動加速燃脂

1. 高強度間歇訓練（HIIT）

● 短時間高強度運動（如20分鐘）

● 提高代謝率，持續燃脂

2. 重量訓練

● 防止肌肉流失

● 肌肉量愈高，基礎代謝率愈高，減肥後不易反彈

睡眠與壓力管理

1. 每天7-8小時睡眠

● 睡眠不足會增加「飢餓素」

● 導致暴食

2. 減少壓力

● 皮質醇影響減脂

● 透過冥想、深呼吸等方式降低壓力激素

資料來源：專業營養師 陳宣希Sarah

做足5件事減肥不反彈

經過一番努力過後，最安慰是看到數字上的回饋，下一步就要想想如何維持身材。營養師Sarah提醒，以下5件事是減肥成敗的關鍵：

逐步調整飲食

✖ 切忌暴飲暴食、突然恢復高碳水、高糖飲食

☑ 應循序漸進增加熱量

● 如每周增加100-200大卡

● 避免體重反彈

持續運動

✖ 長期低熱量攝入會使身體進入「節能模式」，降低基礎代謝

☑ 重量訓練

● 肌肉量愈高，基礎代謝率愈高

● 長期維持體重

監控體重與飲食習慣

☑ 每周量體重，可適度調整飲食或增加運動量

☑ 補充綜合維他命，多吃蔬菜、優質蛋白質

☑ 補充膠原蛋白，配合適量運動（如重量訓練），幫助收緊身體線條

養成健康飲食習慣

✖ 加工食品、精製糖

☑ 原型食物（蔬菜、優質蛋白、健康脂肪）

保持充足睡眠與低壓力

✖ 睡眠不足和壓力會增加食慾，導致復胖

資料來源：專業營養師 陳宣希Sarah