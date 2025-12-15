致癌物警示｜世衛列手機為2B致癌物，醫生揭睡前壞習慣恐增腦癌風險

不少人將手提電話過夜充電的習慣，這個習慣不但損害電池壽命，長久下去亦恐怕損害人體健康。世界衛生組織（WHO）早在2011年將手提電話列入第二級致癌物之一，主要是因為人體長期接觸電磁波會有致癌風險。台灣有醫生指出，臨睡前一習慣恐增腦癌風險。

手提電話被列為2B致癌物

台灣中醫師吳宏乾、精神科醫生杜俊賢，以及臨床毒物科護理師譚敦慈，在當地健康節目《健康零距離》分析關於手提電話致癌的迷思。中醫師吳宏乾指出，手機早在2011年被世界衛生組織歸類為「2B級的致癌物」，其定義為或許對人體致癌。

長時間使用手提電話 恐增致癌風險

儘管手提電話本身的電磁波有致癌風險，但吳宏乾解釋，其致癌風險會隨着手提電話與人體的距離和使用時間增加或減少。據世衛指出，每天將手提電話放近耳朵旁邊30分鐘，恐防增加腦癌風險。他建議，使用手提電話時，最好距離身體較遠的位置使用；聽電話時最好使用擴音或免提，減少直接將手提電話放近耳朵或頭部。

很多人習慣睡眠時將電話放在床頭充電，其實這個習慣很有可能會增加人體吸收電磁波的機率。故此，他建議2招阻隔手提電話電磁波，以及綜合3招日常預防：

睡前2招阻隔手提電話電磁波

使用有線上網

● 手提電話開啟飛行模式

● 用轉插器將家中固網線路連到手提電話

睡眠前將手提電話用錫紙包着

● 睡眠位置盡量距離手提電話遠一點

資料來源：精神科醫生 杜俊賢

阻隔電磁波3大日常贴士

1. 減少電話放到耳邊使用

● 建議使用免提聽電話

2. 隨身帶備太陽眼鏡

● 陽光有電磁波 + 紫外光

● 長期接觸恐致癌

3. 需要時換上防藍光眼鏡

● 抵擋LED燈光或電腦屏幕的強光

● 保護眼睛

資料來源：精神科醫生 杜俊賢、中醫師 吳宏乾

精神科醫生杜俊賢指出，長時間使用手提電話如同「溫水煮蛙」，當中可能帶來的致癌風險，是由於電磁波對人體的傷害。要杜絕生活中所有的電磁波是幾乎無可能，除了手提電話外，光線也有電磁波。杜俊賢分享自己盡量減低人體吸收電磁波的機會，如他會佩戴防藍光眼鏡、甚至購買一些阻隔電磁波的電話配件。

此外，據內地媒體早前報道，江蘇一名30歲李姓男子，習慣每晚睡前關燈玩手提電話。近日他如常地用手提電話看網上影片達一小時，未料，眼睛突然無法聚焦，視力變得模糊，他嚇得立即睡覺，但翌日醒來時，情況仍未改善，到醫院檢查後，發現眼睛出現靜脈阻塞的情況，確診「眼中風」。主診醫生表示，男子僅30歲就患上眼中風，與其不良的生活習慣有關。他指出，長期關燈看手提電話，造成熒幕刺激及精神高度緊張，導致血管阻塞。醫生又提到，靜脈血管阻塞不會導致立即失明，但動脈栓塞則會馬上失明，90分鐘內沒有及時治療，基本上就難以恢復視力。

關燈玩手提電話是大忌

本港眼科專科醫生羅智峰接受傳媒訪問曾表示，長期睡前關燈看手提電話，可導致眼睛痛楚、視力下降、黃斑部病變、白內障、眼乾症等症狀；若眼內前房較窄或有家族病例人士，也會增加急性青光眼的風險。

他指出，要減低眼睛吸收過量藍光，應該避免睡前關燈後看手提電話，如有必要，也要開著房燈，切忌只開一小盞床頭燈，有需要時，可選擇配戴具藍光過瀘功能的眼鏡。

延誤診治可致永久失明

香港眼科醫學院前院長周伯展指出，眼中風在香港並不常見。患上眼中風的患者視力會受損，導致視線模糊或局部失明，若延誤診治，患者甚至在幾個小時內就會永久失明。不過即使及時治療，患者仍有可能出現黃斑水腫，或引發性青光眼等等的後遺症。

他補充指，眼中風的症狀會突然出現，患者不會感到疼痛或痕癢，但部分患者在眼中風前或會出現一些預兆，其中最常見為「黑矇症」，即短暫性視力模糊或失明，但視力會在半小時內恢復，「黑矇症」更有可能為腦中風的預兆，所以他提醒市民，若出現黑矇症或類似症狀，應及早求醫。