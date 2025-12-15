肝癌食療｜醫科教授電療化療逾40次，每日飲蔬果汁12年無復發

抗癌需要意志，也要飲食及生活習慣配合。台灣一名67歲醫科教授，先後兩度患上肝癌，進行過兩次開刀手術，其後又接受過近40次電療、化療；為避免癌症再復發，他刻意改善飲食及養成運動習慣，並利用一種自製蔬果汁幫助身體排毒，每天飲2杯持續至今，而肝癌在12年來都沒有復發跡象！

2度患肝癌 自創「清血排毒蔬果汁」

台北醫學大學名譽教授韓柏檉在當地電視節目《健康2.0》分享自身經歷，他表示自己本身是一名乙型肝炎帶菌者，曾於30歲時患上急性肝炎，後來順利康復；但他在2008年4月，發現肝臟長有一顆19厘米大小的腫瘤，檢查後確診是末期肝癌，便接受了開刀手術，切除了三分二個肝臟，病情得以暫時抑制。可惜，癌細胞於同年11月開始擴散到肺部，接受多次化療及電療幫助控制病情，惟癌細胞仍侵害著教授的身體，最終於2012年9月肝癌再復發，並再次接受開刀手術，切除2厘米大小的腫瘤。在治療過程中，韓教授前後一共經歷過25次化療、12次放射治療，所幸他體內的癌細胞亦慢慢平息下來。

為了預防癌症復發，韓教授在休養期間努力擺脫舊有的生活模式，並改善飲食習慣和養成運動習慣；其中他自創了一種自製「清血排毒蔬果汁」以幫助身體排毒，而他每天飲2杯持續至今，肝癌痊癒至今12年都沒有復發跡象，甚至產生了抗體對抗乙肝病毒。

每天飲2杯蔬果汁

韓柏檉教授表示，每天都會空腹飲2杯蔬果汁，早上先喝600毫升，再裝瓶帶500毫升出門飲用，確保自己每天飲用至少1000毫升的蔬果汁，而剩下分量則會分給家人或放入雪櫃待自己回家後再飲用，空腹飲用就更能讓身體感到飽足感。他透露，飲用蔬果汁可促進腸胃蠕動，發現自養成此習慣後，排便次數增加至每日2至4次，除了腸胃狀態變得更好，體內毒素亦能經由糞便排出體外，藉此避免毒素誘發癌症復發。

教授認為自己現在比10年前更年輕，笑說抗癌副作用是「回春」。他勉勵一眾抗癌同路人：

得癌症的人，你一定要堅強，要勇敢，因為癌症最怕積極的人。而健康的人也不輕忽病魔，因為牠正虎視眈眈，伺機攻擊你的健康。抗癌防癌，就從現在開始。

清血排毒蔬果汁

材料（約4-5人份）：

蔬菜類：紅菜頭半顆、紅蘿蔔半條、番茄1顆、蘆筍約5根、西芹1根、海帶芽少許

水果類：奇異果1顆、蘋果1顆、提子10粒、檸檬半顆、鳳梨1/4顆、藍莓1小碗、覆盆子1小碗

種子堅果：亞麻籽粉2匙、生南瓜籽1大匙、生核桃5粒、生杏仁10粒

辛香料：薑黃粉1匙、黑胡椒粉1匙、老薑5片、枸杞子2茶匙

製作方法：

步驟1：食材洗淨後，把紅菜頭、奇異果去皮

步驟2：把紅菜頭、紅蘿蔔、番茄、奇果果、蘋果、鳳梨切塊;老薑切片，其餘皆可連皮和籽一起處理

步驟3：軟性食材先放攪拌機。如番茄、奇異果、鳳梨、提子、莓果類等；再放較硬食材，避免攪拌機負荷太大

步驟4：加入全部食材後，再放入調味粉，如黑胡椒、亞麻籽粉、薑黃粉等

步驟5：倒入1800而飲用水，攪打至細緻後即可飲用

資料來源：台北醫學大學名譽教授韓柏檉＠健康2.0

留意到材料方面包括了辛香料，韓柏檉教授解釋，由於蔬果汁較為虛寒，使用老薑、薑黃粉、黑胡椒粉、肉桂粉、亞麻籽粉等辛香料，有助平衡蔬果的寒性，當中黑胡椒粉所含的黑胡椒素，有助提升腸道對薑黃的吸收效率，而且辛香料具有抗氧化、抗發炎及殺菌等作用，對調和身體有一定作用。

韓教授補充，蔬菜類會多選擇植化素較多的款式如菠菜、芹菜、紅蘿蔔、番茄、紅菜頭等，而海帶芽則具潤腸之作用；水果則會選擇甜度較低的分析，例如綠色奇異果、蘋果等，但由於部分蔬果偏鹼性，故此也會在蔬果汁中加入種子堅果，除了擁有好油，堅果類本身偏酸性，能夠降低蔬果鹼性的比例。