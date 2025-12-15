歡迎回來

肝癌治療奇蹟｜74歲婦末期僅剩3個月命，靠2種療法腫瘤消失
健康Tips

肝癌治療奇蹟｜74歲婦末期僅剩3個月命，靠2種療法腫瘤消失

健康解「迷」
健康解「迷」

　　癌末無需絕望！台灣宜蘭一名74歲女肝癌末期患者，身體在短時間內生了數百粒腫瘤，肝臟腫瘤更大至18厘米，病情急劇惡化，更出現肝功能異常、黃疸、嚴重呼吸困難，可謂命懸一線。不過，她其後接受一種療法，病情竟出現驚人逆轉，兩個月內腫瘤近乎完全消失。

 

　　綜合台灣傳媒報導，74歲的宋女士於2017年確診肝癌，癌細胞之後更轉移至兩側肺部，生出了數百粒腫瘤。她最初在台北某醫學中心接受口服標靶治療，惟成效未如理想，肝臟腫瘤更失控增大至驚人的18厘米，而且出現肝功能異常、黃疸及嚴重呼吸困難。台北的醫生當時判定更指她的餘下日子只剩下3個月，建議她回家休養。

 

　　其後宋女士返回宜蘭家鄉，又轉至陽明交通大學附設醫院求醫。當地醫療團隊評估後，決定改變治療策略，轉用化療方式。令人驚訝的是，療程開始僅兩個月，其肝臟及肺部的腫瘤已大幅縮小至幾乎消失，腫瘤指數亦由80.4急降至正常水平（低於7.1）。宋女士不但成功脫離氧氣機與輪椅的依賴，更能活動自如，恢復日常生活。

 

　　不過，2022年8月宋女士覆診時，再證實癌症復發。腫瘤指數升至197，肝臟內亦出現一粒1.2厘米的新腫瘤。團隊隨即召開多個專科會議，並決定採用更精準的放射治療配合化療，最終令腫瘤再次消失，指數回復正常。

 

　　直至去年11月的覆診檢查，宋女士的腫瘤依然未有復發跡象。院方表示，此案例證明即使面對晚期、多處轉移的棘手癌症，只要選對治療方案，仍有望創造奇蹟。宋女士在醫院記者會上亦十分感激醫生對自己的幫助，指自己原本非常絕望，但全靠王醫生的仁心仁術，才創出奇蹟，直言「只要看到醫生就有安全感」。

 

　　陽明交通大學附設醫院腫瘤醫學中心主任王緯書指出，此案例展現該院在腫瘤治療上的專業判斷與團隊實力，並擁有執行高難度療程的先進設備。他亦強調，該院已獲得「癌症診療品質認證」，代表在人力、設備、治療流程、品質管理及治療成果上，均達到國家級頂尖水平。

 

肝癌8大成因

 

　　肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

 

肝癌8大成因

 

1. 乙肝病毒

 

　　全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。    
    

2. 肝硬化    

 

　　感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性愈高時，肝細胞被破壞的速度會愈快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

 

3. 丙型肝炎    

 

　　慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。    
    

4. 酗酒    

 

　　長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。    
    

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

 

　　肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。    
    

6. 進食有毒素的食物

 

　　花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證實可引致肝癌。    
    

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

 

　　 例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。    
    

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

 

　　可引致膽管細胞瘤。    
    

資料來源：醫院管理局智友站


肝癌9大常見徵狀

 

　　香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

 

肝癌9大常見徵狀：

 

1. 右上腹疼痛

2. 發燒

3. 皮膚及眼睛泛黃

4. 腹部腫脹

5. 小便呈茶色大便呈淺灰色

6. 食慾不振

7. 噁心

8. 體重下降

9. 疲倦及虛弱

 

資料來源：衛生署衛生防護中心

 

7招預防肝癌

 

　　由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

 

1. 切勿吸煙

2. 節制飲酒

3. 作息定時，多吃蔬果水果

4. 預防乙型肝炎

若家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定有否受感染或體內已有抗體；若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射，疫苗須在6個月內進行3次注射

5. 使用安全套；勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播病毒。

6. 妥善貯存食物

某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀殻和粟米等，容易發霉而產生黃曲霉毒素，可以增加患肝癌；應貯存在涼快及乾爽的地方，以防發霉。

7. 定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者，應定期跟進病情，有助及早察覺是否患病。

 

資料來源：衛生署衛生防護中心

 

肝癌抗癌飲食｜自創２種飲品補充營養＋排毒

 

　　台灣醫學大學名譽教授韓柏檉在當地健康節目《小宇宙大爆發》上曾分享抗癌餐單和生活習慣。韓柏檉教授是一個乙型肝炎帶菌者，30歲時曾患急性肝炎。2008年，當時51歲的韓柏檉證實患上肝癌，切除直徑19厘米的腫瘤和三分之二的肝臟保命。韓柏檉在2021年體檢報告中，驚訝發現自己不再是乙型肝炎帶菌者，身體產生抗體自行痊癒了。他分享15年來的抗癌抗炎飲食習慣：

       

起床前

● 念佛經10次、按摩臉部、耳朵        

● 用手指稍微施壓按摩梳頭皮

 

起床後        

● 上廁所排毒+梳洗        
        

早餐

● 先喝薑茶 ⇨ 讓身體變暖和        

● 炮製『韓兩杯』+ 水煮蛋        
        

『韓兩杯』  
        

清血排毒蔬果汁        

● 紅菜頭 + 番茄 + 紅蘿蔔打成汁        

● 富含植化素超過1000種        

● 每天喝1.5升        

☑ 早餐喝500毫升        

☑ 中午前喝250毫升        

☑ 下午茶喝500毫升        

☑ 晚餐前喝250毫升        
        

自製穀豆粉        

● 內含33種食材        

● 包括堅果粉 + 豌豆蛋白 + 靈芝        

● 1包含10.5g蛋白質        

● 可隨口味加入肉桂粉或薑黃粉等其他口味        

● 另推薦紅豆、黃豆、綠豆、黑豆、紫米煮成美容粥        

        
午餐／晚餐 

● 多種蔬菜鍋        

● 配辛香料或調配醬汁        

● 控制澱粉質攝取：如半碗白飯或一點饅頭等        

        

多種蔬菜鍋食譜        

● 材料：南瓜、蓮子、粟米、西蘭花、牛番茄、櫛瓜（翠肉瓜）、紫色甘藍、紅蘿蔔、蘑菇        

● 加入薑泥、橄欖油，少量水烹煮        

● 中小火慢旁邊冒出水蒸氣後可加入肉類        

● 最後加入黑胡椒、鹽、其他好油（牛油果油、披薩油等）調味        

        

調配韓式1號醬        

● 材料：薑泥、蒜泥、醬油、好油（橄欖油、紫蘇油、亞麻籽油、印加果油）        

 

晚餐後

運動

● 如1小時打網球或走動30分鐘或以上

 

睡前

● 敲打經絡，尤其是委中宄（膝蓋正後方）或肩膀        

● 泡腳：放鬆+助眠        

● 涼水+粗鹽模仿海水        

● 養心：心存感恩+懺悔

 

資料來源：台灣北醫大公共衛生暨營養學院 韓柏檉教授        

 

