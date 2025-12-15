聖誕與肉桂 │ 中西方醫推薦養生佳品，助改善冰冷手腳與痠軟腰膝

西方聖誕節的氣味，是肉桂（Cinnamon）味，因為很多慶祝聖誕節的應節食品，都用上了肉桂。例如歐洲傳統的聖誕飲品，Mulled Wine（即「香料酒」或「熱紅酒」），就是用到砵酒（Port）或波爾多紅酒（Claret），再加上香料如肉桂、丁香、肉荳蔻等調成的。聖誕節的熱紅酒、蘋果批和薑餅人，都瀰漫著一股溫暖的香氣——那正是肉桂的靈魂所在。

很多聖誕經典香料，其實不僅是放在厨房作烹調之用或作味覺的點綴，更是中西方醫學皆推崇的養生寶藏。眾多香料當中，首推肉桂，因為它的好處非常多。

從中醫觀點，肉桂能補火助陽、散寒止痛和活血通經。中醫視肉桂為「溫裏藥」，性大熱，味辛、甘，歸腎、脾、心、肝經，能溫補命門之火。故常用於治理腎陽不足、陽痿尿頻、脾腎虛寒、血氣虛寒、上熱下寒等症。對於經常手腳冰冷、腰膝痠軟的「腎陽不足」者，肉桂能如添柴加火般溫暖身體。常常感到身體陰寒之人士，肉桂絕對是你的好朋友。

又，肉桂能引火歸元，甚麼意思呢？一些人容易有喉嚨痛、口乾、牙齦腫痛等看似「熱氣」的症狀，其實只屬虛火（「虛火」是中醫特有的概念，指身體因陰液虧損，無法制約陽氣，導致相對的陽氣過剩而產生的「虛性熱象」；本質是「虛」，根源在於陰分不足，而非陽氣真正過多）。肉桂能引回本原，從而平息虛火上炎。這解釋了為何在滋補方劑中，常加入少量肉桂以防虛不受補。



西方亦已有很多研究證實肉桂：

（1）可輔助血糖穩定，因它能增強胰島素敏感性，有助於平緩餐後血糖波動，是預防糖尿病的好幫手。

（2）肉桂亦有助抗炎與抗氧化，減緩細胞老化。

（3）肉桂的溫熱特性有助於促進血液循環，改善手腳冰冷問題，這與中醫的看法不謀而合。

（4）最新關於肉桂的研究告訴我們 [Nakhaee, S et al.（2024）. Cinnamon and cognitive function: a systematic review of preclinical and clinical studies. Nutritional Neuroscience: An International Journal on Nutrition, Diet and Nervous System, 27（2）, 132-146. ]，肉桂能顯著改善認知功能，包括記憶力和學習能力。



肉桂好處多，而且價錢非常親民，從這個聖誕開始，大家可以這樣巧妙地融入肉桂，除了Mulled Wine、肉桂卷等之外，還可以自製肉桂蘋果茶：



將蘋果切塊，用少量水煮至蘋果軟熱為止，然後讓肉桂棒的精華在慢煮中釋放、又或撒入一小撮肉桂粉，既暖胃消滯，又充滿節日風味，有助於開啟溫暖的一天。



又，關於肉桂，兩大關鍵要注意：



1. 選購肉桂棒或肉桂粉時，要分清「錫蘭肉桂」（Ceylon）和中國肉桂「 Cassia」之別。顏色深色、味道濃烈的，大多是「中國肉桂」，其「香豆素」含量較高，長期大量攝取可能影響肝功能。反之，淺色、風味細緻的「錫蘭肉桂」才是真正的肉桂，香豆素含量極低，更適合日常頻繁使用。所以要購買錫蘭肉桂而非中國肉桂。

2. 適量為宜：肉桂性熱，陰虛火旺（如經常燥熱、便秘、滿面暗瘡者）不宜過量。肉桂粉普通人每日建議攝取量約為半茶匙至一茶匙。



肉桂如同聖誕的燈飾，點綴恰到好處，能帶來溫馨與光明；否則過於灼熱，反成負累。在這個聖誕，願大家能善用這份大自然的饋贈，為健康與節日氣氛增添一縷溫潤的香氣。