「失智咖啡館」讓腦退化長輩化身侍應，重拾自信與自立

近日聽了一個暖心的小故事。一位住在日本神奈川縣照護機構的90歲婆婆，雖然患上腦退化症，卻始終記得年輕時做糕點的那雙巧手。在機構的鼓勵下，她重拾烘焙樂趣，製作的甜點被送到附近咖啡店限量發售，竟成為當地的人氣商品，每次上架隨即一掃而空。

這個故事令筆者驚喜且感動。原來只要給予適當的鼓勵與空間，認知障礙長輩也能夠「自立」，讓尊嚴得以延續。面對全球高齡化海嘯，如何協助失智長者融入社區，已是各地共同面對的課題。

原自荷蘭，失智長者做侍應

「失智咖啡館」（Dementia Café）正好符合上述理念。它最早源於1997年的荷蘭「阿茲海默咖啡館」（Alzheimer Café）。在亞洲，日本因高齡化進程較快，率先引入並發展出規模，全國已有近八千家類似據點。然而它們並非單純的咖啡館，而是讓失智長輩重新找回生活節奏、社會角色與歸屬感的空間。

以東京目黑區的「D Café」（Dカフェ）為例，處於腦退化初期的長者可以擔任侍應生，甚至現場彈琴表演。即便偶爾忘了訂單或手忙腳亂，客人也多報以微笑與幽默。在這種寬容的氛圍裏，長輩們不必擔心被責備，能安心做自己，重拾自信。

這類失智咖啡館收費親民，飲品只售一百至二百日圓，多由非營利機構與義工營運，目的在於建構一個包容的失智友善社區。同時，咖啡館也成為照顧者的避風港，讓家屬交流心得，不再孤軍奮戰。

位於東京都町田市的D Café。(圖：町田市網頁)

町田市 D Café 的資訊板，介紹失智咖啡館營造友善環境，讓失智者與社區人士交

流。(圖：町田市網頁)

日本上海台灣開花，融入社區延緩患者退化

不僅是日本，這股「失智自立」的暖流，也正在華人社會蓬勃發展。在上海，真人騷《忘不了餐廳》邀請認知障礙長者擔任侍應，讓公眾看見他們的可愛與堅持，引發了廣大迴響。

設於浦東的「記憶咖啡館」，則把「失智咖啡館」的概念落地，更將製作咖啡作為非藥物治療的一環，讓長者在咖啡香中鍛煉腦力，重拾價值感與記憶。

上海浦東的記憶咖啡館，讓腦退化長者製作咖啡。（圖：文明浦東網頁)

在上海，真人騷《忘不了餐廳》，讓失智長者擔任餐廳侍應。(圖：《忘不了餐廳》劇照)

而在台灣，已發展出多元的跨界合作模式。台灣失智症協會成立了「Young Coffee」，專注於協助65歲以下的年輕失智者，透過製作餅乾與咖啡重返「職場」。

年輕腦退化患者善仁大哥，加入台灣的Young Coffee，重投職場。(圖：台灣失智症協會 YouTube 短片截圖 )

善仁大哥在 Young Coffee 學習沖咖啡，展示失智初期患者，仍然有工作能力和熱情。(圖：台灣失智症協會 YouTube 短片截圖）

另一方面，台灣天主教中華聖母基金會與連鎖便利店「商社合作」，在全台推出近二十家「幾點了咖啡館」，讓腦退化長輩化身便利店「高齡實習生」，每週固定一小時在店內協助沖泡咖啡、夾茶葉蛋及結帳等。藉着與人群的真實互動，有效訓練認知能力並延緩退化。

在台灣，當地天主教中華聖母基金會，與經營便利店7-Eleven的統一超商合作，於便利店內設立「幾點了咖啡館」，職員協助失智長者成為店內實習生。 （圖：天主教中華聖母基金會 YouTube 截圖）

失智長者於「幾點了咖啡館」，幫忙沖咖啡與結帳。 （圖：天主教中華聖母基金會 YouTube 截圖）

這些來自荷蘭、日本、上海與台灣的例子，共同證明了失智長者不該只是「被照顧的病人」，他們依然是有能力、有故事、有貢獻的人。

避免過度保護，減輕照顧壓力

這類社區照顧模式的核心，在於為患者「賦權」（Empowerment）。當長者主動參與社會，社交愈活躍，就愈能維持獨立與自信，進而延緩退化，也能夠減輕家屬與機構的壓力。

看着這些亞洲鄰近城市的經驗，我不禁反思：這樣的模式在香港能否普及？

我們往往習慣為腦退化長者張羅一切，或因擔憂他們出錯受傷而過度保護，又或者為他們的性格大變而疲於奔命，卻無意間築起了一道牆，讓他們與世界逐漸失聯，那份「被需要」的感覺也隨之消失。其實在腦退化發病初期，許多長者仍有熱情與能力，只待我們給予信任。

如今，香港已有部分社福機構朝此方向努力，讓老友記們嘗試「自立」，繼續發揮他們的能力，而非單純被照顧，值得鼓勵。

雖然香港寸金尺土，經營食肆亦因經濟和消費模式變化，益發艱難。仍然期望有朝一日，我們能夠在香港的小巷裏，推開一扇咖啡店的門，看見腦退化長者親手遞上自製甜點，微微一笑。失智背後的萬般可能，正等待我們用溫柔與信任去重新發掘。