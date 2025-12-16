名人健康 │ 64歲星爺愛將如花李健仁近況，明顯消瘦白髮，曾中風半身癱瘓

以往在周星馳電影中飾演「如花」一角，深入民心的資深演員李健仁，自2019年在內地突發中風後便鮮少公開露面。近日，導演李力持在微博公開與李健仁、田啟文（田雞）的合照，這個「港產片經典三人組」多年後再次聚首一堂。

「如花」近況曝光 消瘦但笑容滿面

導演李力持近日在微博上載與李健仁、田啟文（田雞）的合照，照片中，昔日飾演「如花」的李健仁雖明顯消瘦、頭髮花白，但精神飽滿、笑容滿面。

曾中風命危 致半癱口齒不清



現年64歲李健仁以往在周星馳電影中飾演「如花」一角，深入民心，他反串演出的「如花」形象和標誌性的挖鼻孔動作，成為周星馳電影中的喜感代表人物之一。李健仁2019年於深圳焗桑拿期間中風，半身癱瘓，無法言語。據知李健仁身體一直無恙，但焗桑拿期間卻突然覺得頭痛，之後更暈倒，並即送往醫院急救，命懸一線。經搶救後保住性命，但由於腦部受損位置靠近控制身體活動與語言功能的關鍵區域，李健仁在脫離危險期後，一度半身癱瘓口齒不清，右側身體癱瘓及失語。家人其後安排他回港接受長期治療。

中風後，他亦曾公開發文，感謝身邊家人好友照顧，以及有心人幫助分擔復康治療的費用：

我最近在努力治療中，為加快康復，除了看中醫之外，還有言語治療及物理治療，這些治療都需要一定的費用，所以我想在此感謝這半年來出錢出力幫助我的有心人。首先多謝劉鑾雄太太，在我出事返港後，即派同事聯絡我，另外還有演藝人協會會長古天樂，劉太及古生兩位大善人出錢出力。

努力復健為續演員夢

過去4年，李健仁一直努力復健，從最初臥床、無法言語，到如今能夠在他人攙扶或輔具幫助下站立，並進行簡單的對話，希望能夠再續演員夢。好友兼導演李力持今年8月與他飲茶時，亦拍片記錄下他的復健進展：「現在已經可以站立，也能和人簡單交流。雖然消瘦了一些，但氣色看起來還不錯。」李力持也鼓勵他繼續練習說話和行走。李健仁在2022年曾客串好友鄭文輝（甜筒輝）投資的電影，儘管行動與言語能力仍未完全恢復，仍再次反串演出。

轉載自晴報