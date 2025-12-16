食用安全警示 │ 男子長期保溫杯裝咖啡致鉛中毒身亡？醫生揭7類飲品恐溶出重金屬

天氣凍用保溫杯喝暖飲是不二之選，但並非所有飲料都能裝進杯內保暖。有醫生分享個案，一名50多歲男子，過去10多年習慣每日用保溫杯裝1類飲品，因長期未妥善清潔及更換，保溫杯內部多處生鏽、出現裂痕仍繼續使用，最終因長期吸收過量重金屬導致鉛中毒。中毒不僅造成其大腦皮質萎縮、患認知障礙症，更間接影響吞嚥功能，其後因吸入性肺炎亡。專家警告，有7類飲品不宜放入保溫瓶，隨時溶出重金屬或引致爆炸！

保溫杯生鏽仍使用 中鉛毒損腦

台灣腎臟科醫生洪永祥在台灣電視節目《醫師好辣》中分享一個病例。該名50歲男子每日使用同一個保溫杯裝咖啡，持續10多年，杯內已明顯生鏽並有裂痕，仍不願更換。擁有30多年駕車經驗的他，某日駕車上班時突然精神恍惚，發生車禍。送院後雖然傷勢不重，但檢查發現其大腦皮質萎縮、血色素偏低僅9，正常值為14至18，腎功能亦不佳，進一步檢查證實為鉛中毒。

醫生推測，鉛中毒原因為長期以生鏽保溫杯喝咖啡，導致杯內可能含有鉛等重金屬溶出並在體內累積。中毒不僅影響神經系統，導致認知障礙與車禍，亦損害其吞嚥能力。該男子在確診鉛中毒後翌年，即因進食時食物誤進氣管，患上吸入性肺炎而不幸身亡。

裝酸性飲料恐釋出重金屬 長期攝入可失智

洪永祥指出，該保溫杯已使用超過10年，內部已出現變色、裂痕及生鏽現象。保溫杯若內部含鉛，長時間盛載酸性飲品如咖啡，會導致鉛等重金屬溶出，進入人體累積，損害肝腎功能並引發神經退化，增加失智風險。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌，亦曾在當地節目《健康2.0－名醫觀點》中提醒，不鏽鋼保溫杯不宜裝咖啡、茶、中藥、牛奶等飲品，因容易滋生細菌，長時間存放可能發酵產生氣體。

此外，香港中文大學生命科學院副教授何永成也曾指出，保溫杯的不鏽鋼塗層是由鐵及其他金屬聚合而成，若長期儲存酸鹼值過高（如檸檬汁、濃茶）的飲料，可能侵蝕內壁，釋出金屬物質。若杯子含鉛、鎘等重金屬，重金屬更有機會積聚在體內，損害肝、腎功能。

7類飲品勿放入保溫杯

綜合專家及本港消委會建議，以下7類飲品應避免放入保溫杯，以免釋出有害物質或引致「爆炸」意外：

1. 中藥及植物性食材

如紅棗水等，這類飲品含有纖維素，熱水加熱後容易發酵產生氣體，開蓋時可能會造成爆炸。曾有內地女子把紅棗水放入保溫壺，放置10多日後開蓋，杯蓋彈到右眼導致眼球破裂，造成永久喪失視力。

2. 濃茶及咖啡



長時間存放這類味道濃烈的飲品，會在杯內留下難以清除的色素和氣味。

3. 牛奶、拿鐵及豆漿

高蛋白質飲品在保溫狀態下易變質、滋生細菌和出現異味。一項《德國杜夫萊菌》研究發現，豆漿放入保溫杯半小時後，細菌量可激增30倍。若長時間存放，會因發酵而產生氣體，增加內部壓力，可能導致開蓋時噴濺或爆炸。

4. 含糖飲品

糖分殘留易滋生細菌。建議盡快飲用，飲用後立即以清水徹底清洗保溫杯，以免殘留糖分。

5. 酸性飲料

如檸檬汁、橙汁等。強酸性可能會損害保溫杯的不鏽鋼內壁，導致釋出化學物質，影響保溫效果和飲品的安全性。

6. 碳酸飲品

如汽水等，由於二氧化碳在密閉環境中會造成壓力過大，開蓋時可能會導致飲品噴出，甚至造成損傷。

7. 高溫熱水

尤其按掣彈開式杯蓋的保溫杯，不宜載太高溫的熱水。據了解，94°C以上的熱水裝進保溫杯會產生大量水蒸氣，增加杯內氣壓。若在幾秒鐘後打開蓋，熱水會從吸管口噴出，伴隨水蒸氣可能會造成燙傷。

保溫杯使用錦囊：

● 避免盛載酸鹼值過高的飲品，例如鮮奶、檸檬汁、茶及汽水，以免侵蝕不鏽鋼塗層。

● 若產品有異味，可用熱水加1小匙食用小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨。

● 切勿使用含有氯的漂白劑、鋼絲刷、潔而亮、濃縮清潔劑等清洗，因為會造成刮傷、生鏽和損壞。

● 宜用海棉、軟布、軟刷及溫和的洗潔精清洗，不要用百潔布、鋼絲刷或硬的刷子洗刷內膽，以防刮損。

揀錯保溫壺恐重金屬中毒

據台灣《中天新聞》報道指，一般市面販售的保溫壺主要分為塑膠製和不鏽鋼製，但款式用料存在差異，提醒市民要留意用料的等級，避免不知不覺下喝下有毒物質。

報道指出，不鏽鋼主要分為3種等級：

● 200：工業用等級

● 300（304、316）：食品級／醫療級

● 400級：具磁性

其中工業用（200）的不鏽鋼較容易生鏽，長期使用200不鏽鋼的保溫壺容易有重金屬中毒之風險，使用300不鏽鋼的保溫壺就相對較安全。台灣吉田醫療機構副院長曾哲凰受訪指出，工業用等級的不鏽鋼含有較高量的重金屬錳，一旦不鏽鋼生鏽就會釋出錳，而錳同時是一種存在於體內的微量金屬，但一旦過量就有可能造成大腦神經退化。

拆解不鏽鋼／塑膠製水壺等級號碼

200：較容易生鏽

300（304／316）：耐鏽性／耐腐蝕程度較佳

400：耐鏽能力較差，主要用於餐具

200不鏽鋼含較高量重金屬錳，生鏽會釋出錳，過量攝取或會造成大腦神經退化。

PP：100-140度 耐摔.耐高溫

PC：100-130度 耐摔.耐高溫

PP5／PC7物料耐撞.耐高溫

前者可承受100至140度高溫

後者可承受100至130度高溫

PVC：60-80度（裝太熱恐溶毒）

PVC3 可承受60至80度水溫，若裝入超過80度的熱水就有機會溶出塑化劑。

資料來源：台灣《中天新聞》，本港消委會

《消費者報告》測試10款保溫杯

美國《消費者報告》曾測試市面10款保溫杯，包括保溫效能、杯蓋易清潔度、杯中膠圈可否拆除、膠圈可否更換。結果如下：

《消費者報告》測試10款保溫杯





象印, 16oz

保溫效能：5星（持續13.5小時）

杯蓋易清潔度：4星

膠圈拆除：5星

更換膠圈：5星





膳魔師Stainless King, 16oz

保溫效能：5星（持續7.5小時）

杯蓋易清潔度：4星

膠圈拆除：4星

更換膠圈：4星





Takeya Traveller, 17 oz

保溫效能：5星（持續6.5小時）

杯蓋易清潔度：4星

膠圈拆除：4星

更換膠圈：5星





S'well Commuter, 16oz

保溫效能：4星（持續6小時）

杯蓋易清潔度：4星

膠圈拆除：1星

更換膠圈：N／A





Bubba Hero, 20 oz

保溫效能：4星（持續5.5小時）

杯蓋易清潔度：3星

膠圈拆除：3星

更換膠圈：3星





Starbucks Traveler, 16 oz

保溫效能：4星（持續5.5小時）

杯蓋易清潔度：2星

膠圈拆除：3星

更換膠圈：5星





Contigo Byron, 20 oz

保溫效能：4星（持續5.5小時）

杯蓋易清潔度：2星

膠圈拆除：4星

更換膠圈：4星





Ello Campy, 16 oz

保溫效能：4星（持續5小時）

杯蓋易清潔度：5星

膠圈拆除：5星

更換膠圈：5星





Yeti Rambler, 20 oz

保溫效能：4星（持續4.5小時）

杯蓋易清潔度：5星

膠圈拆除：4星

更換膠圈：4星



Bubba Classic, 52 oz

保溫效能：3星（持續4小時）

杯蓋易清潔度：5星

膠圈拆除：5星

更換膠圈：3星