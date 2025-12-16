時行感冒與一般感冒有何不同？中醫推薦3款輔助治療茶療

進入冬季，感冒、流感開始肆虐。每年1至3月為本港流感高峰期。巿民所認知的「感冒」，實際上包含感冒、流感兩種。感冒是輕微病毒感染，起病較慢，發熱及肌肉疼痛輕，以流鼻涕、打噴嚏、咳嗽為主。流感又分為人類流感病毒和禽流感病毒引起的呼吸道急性感染，症見發熱、身痛、咳嗽都比普通感冒來勢較凶，而病急。

體質差者提防併發症

筆者認為，感冒與流感並不可怕。然而，老人和兒童、體質較弱或有心肺疾患者屬高危人群，往往因延誤治療而使流感迅速發展成肺炎，部分慢性疾病患者則更容易因為染上流感而導致原發疾病惡化，所以大家不能掉以輕心。

新藥趕不上病毒變化

西藥治療感冒、流感以抗病毒、對症治療為主。事實上，病毒遺傳結構變化太快，抗病毒藥物研究已趕不上病毒本身的變化。加上，濫用抗生素現象普遍，反之加速超級細菌的誕生，終至藥石無靈。

中醫藥治療「時行感冒」

中醫學認為，感冒是風邪侵襲人體所引起的外感疾病，其臨床表現以頭痛、鼻塞、流涕、噴嚏、惡寒、發熱、周身痠痛或伴有咳嗽為主要症狀，一年四季皆可發病，以冬春兩季為多見。若病情較重，並在一個時期內廣泛流行，症狀多相類似者，稱作「時行感冒」。現代醫學所指的上呼吸道感染屬於感冒範圍，流行性感冒屬於中醫所說「時行感冒」的範圍。

中醫以辨證入手，視患者體質狀況不同，分別給予辛涼解表、辛溫解表等不同治法，並兼顧夾熱、夾濕、夾滯等證。對於體質虛弱者中醫治療更有優勢。內經有云：「正氣內存，邪不可干。」故中醫預防治療流感以「扶正袪邪」為主，意即從日常起居著手以提升抵抗力，進而杜絕感染病毒的機會。因為預防往往勝於治療，尤其中醫特別重視「未病先治，既病防變」，也就是養生以避疫。

筆者推介輔助食療

風熱型－雙花茶



材料：金銀花4錢，杭菊花3錢，桑葉3錢。

製法：先將以上材料浸洗乾淨，材料共入杯中，以開水沖泡約 15分鐘，即可飲用。

功效：疏風清熱。適合發熱畏風，頭痛出汗，全身痠痛無力，鼻塞噴嚏，口乾口渴，咽腫痛，苔薄白或薄黃，脈浮數者。

風寒型－紫蘇葉薑糖茶

材料：紫蘇葉 3錢，生薑3片，紅糖適量。

製法：將紫蘇葉、生薑放入煲內，加清水四碗，煎約20分鐘，隔渣調入紅糖即可飲用。

功效：解表散寒。適合惡寒怕冷，頭痛無汗，肢體痠痛，鼻塞流清涕，喉癢咳嗽，口不渴，苔薄白，脈浮緊者。

體虛型－玉屏風烏梅茶

材料：北茋3錢，白朮3錢，防風2錢，烏梅一個。

製法：將以上材料浸洗乾淨，與烏梅一起放入煲，大火滾後轉小火煎約20分鐘，代茶飲用即可。

功效：防治體虛感冒。適合怕風汗多，身重乏力，舌淡苔白，脈細者。