人工受孕 │ 香港首位華人女騎師江碧蕙，8次失敗最終靠1關鍵成功懷孕

有馬圈女王之稱、香港首位華人女騎師江碧蕙已退役馬場多年，不過，她的工作一直與賽馬息息相關。日前，她接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道的訪問，除了講述過去馬場點滴外，更自揭求子辛酸，經歷8次人工受孕失敗後，第9次才成功，她亦透露了當中一關鍵原因。

自揭求子辛酸

江碧蕙在訪問表示自己21歲時與著名騎師李格力結婚，惟不久即出現腎臟病變，需要食類固醇，她亦因此不得不退役。由於一直渴望生小朋友，婚後卻一直沒有好消息，她於是23歲便決定做人工受孕：

我1999年嗰陣做人工受孕，嗰時我才23歲，我做嗰隻係最傳統嗰種，抽卵嘅過程真係好辛苦，佢會畀啲氣你聞，聞到你個人暈暈哋，跟住又冇麻醉，就咁喺子宮將啲卵子刮出嚟。

江碧蕙又指當時做人工受孕的兩個方法，分別是打針和噴藥：

我打針係因為我產生嘅卵太多，太多嘅時候品質唔好，我抽咗三次，每一次我都有十幾粒卵，我諗想做一個媽咪，嗰個過程你唔會覺得辛苦，最辛苦反而係擺完之後唔中。

最令江碧蕙崩潰的是：

頭三次我擺完之後唔中，我喊到崩潰，因為當時前夫嘅家姐都做咗，佢嘅卵巢有問題，但係佢做一次就中了，另外有個騎師係意大利人，佢都係卵巢有問題，都係一次就中，我乜嘢問題都冇，但係都唔中，你話幾傷心？做咗三次之後，我休息咗一段時間，然後我前夫就問我：『其實如果你真係好想有，繼續做囉。』

江碧蕙自揭求子辛酸，3年歷8次人工受孕失敗。

歷8次人工受孕失敗



江碧蕙休息了3個月，然後又開始再做，如是者做了第6次、第7次，均是失敗收場.....直到最後一次，她表示打算換個環境去外國做，但香港的醫生當時跟她說：

仲有三粒，叫我用埋佢，但係我話我要去泰國，我要去打波，我要去Golf，我要去游水，要去曬太陽，但係佢都叫我擺埋佢。

江碧蕙與前夫李格力育2子。

終因1事成功：像是一場夢



江碧蕙表示這次她決定甚麼都不管，一點忌諱都沒有，做完人工受孕後照樣以放鬆心情照樣去渡假，不可以做的事，全部都做，「連sex都照做」，結果覆診時發現原來竟受孕成功：

原來當你好放鬆嘅時候，咁就有咗，好奇怪，到而家我個仔都24歲，似係一場夢。

江碧蕙笑稱人生就是很得意，第二個小朋友則是自然受孕。江碧蕙與李格力在2016年7月離婚，翌年與法籍網球教練Jerome結婚，她指儘管兒子們一度提出質疑，但她仍記得第2次婚禮當天，大兒子卻對著她的新婚丈夫表示：

你要令我媽媽比以前更開心，否則我唔會放過你。

江碧蕙與李格力在2016年7月離婚，次後翌年又與法藉網球教練Jerome結婚，倆口恩愛至今。

人工受孕門檻高？醫生：4類女性可考慮人工受孕

生殖醫學科專科醫生麥思敏醫生解釋指，女性進行人工受孕門檻條件不高且無太大限制，不過基於卵子質素及儲備考慮，當然愈年輕愈好，其實只要卵巢儲備充足、丈夫精子儲備充足，皆可進行人工受孕，其中男方出現嚴重問題，或者女方有以下4類生育問題，皆可進行人工授孕：

1. 輸卵管堵塞

2. 中度至嚴重子宮內膜異位症

3. 嘗試過其他受孕方法失敗

4. 約35歲以上高齡且無特別原因解釋無法生育

麥思敏醫生續指，假如難以懷孕的原因是由於男方精子品質不佳或屬於無精者，或者女方卵子質素不佳、年齡過大、卵巢儲備不足或於早前進行療程結果不理想者，同樣可尋求捐贈者獲取精子或卵子進行人工受孕。

人工受孕療程過程

人工受孕療程需時

療程期限：約2星期

整個過程：大約需時一個月

1. 打排卵針刺激卵巢

2. 以超聲波監察卵胞成長程長

3. 卵胞成熟後再施打破卵針

4. 36小時後便會取出卵子

5. 進行人工受精培養

6. 監察胚胎成長狀況

7. 待到合適之時便會放回母體

8. 等待約2至3星期後便可進行驗孕

不少人都會關心人工受孕成功率，雖然大家都希望可以一次成功，惟療程效果始終因人而異，人工受孕成功率一般約為4至5成，每個人反應各異，例如女性年齡、卵巢儲備各有不同，因此難以評估成功率。不過就一般數字而言，假如卵巢儲備值理想、女性年紀較輕，放胎約2至3次左右，應該便可以成功。假如符合上述條件，經多次人工受孕後仍無法成功受孕者，這類夫婦可能需要進行額外檢查、評估狀況，檢視有沒有特別原因需要再進行檢查及治療，以增加成功率。

醫生拆解人工受孕2大迷思

人工受孕容易流產？

子產問題因人而異，一般而言，夫妻沒有特別原因增加了小產機率，人工受孕與自然懷孕的小產機率應該是一樣的。

人工受孕嬰兒健康不如自然受孕胎兒？

人工受孕嬰兒出生後，健康方面會否出現較的異樣，這一點亦暫時未有明顯醫學文獻證明有極大分別。