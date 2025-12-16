歡迎回來

簡易素食食譜｜花椰菜雙菇炒螺絲粉，放工回家輕鬆煮，安慰疲勞身體！
食得有營
素食
健康好煮意

簡易素食食譜｜花椰菜雙菇炒螺絲粉，放工回家輕鬆煮，安慰疲勞身體！

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　簡單煮，食材不用多，三到四款，都能煮出珍饈百味，很適合下班族的你我。預先在周末，買來一些蔬菜，放家冰箱（大概五款吧，以便變換口味，不用天天吃著一樣的東西）。每一次找出三款食材，配搭不同的調味料，和煮食方法（水煮是最簡單的，炒和蒸也蠻健康方便的），就能安慰那疲勞的身體。

 

　　家裏煮，也不費力氣，二十分鐘之內，都能煮出美味的東西來。從超市買來喜歡的麵條，按照包裝上的所需時間，放鍋裏煮（7到10分鐘不一），再在不沾鍋上，輕炒自己喜歡的蔬菜，跟煮好的義大利麵一起炒拌，不消一會，就能享用到美味的麵食了，並沒有大家想像中的花時間喔。

 

　　健康吃，倒沒甚麼的難度，蔬菜和蛋白質的豆品，混合來吃，就能做出均衡的一餐。花椰菜，膳食纖維豐富，用它來代替麵食，配合豆腐塊，和顏色繽紛的甜椒，三款食材，放鍋裏清炒一下，就是一道營養滿分的素食炒菜。其實呢，複雜、好累、麻煩...… 會不會只是都市人的籍口？不是嗎？二十、三十分，往往比等外送還快啦～

 

花椰菜雙菇炒螺絲粉（2人份）

 

放工回家簡單煮，也能嘗到安慰疲勞身體的美味！簡易有營素食譜：花椰菜雙菇炒螺絲粉

 

時間：45分鐘  

 

材料：

 

放工回家簡單煮，也能嘗到安慰疲勞身體的美味！簡易有營素食譜：花椰菜雙菇炒螺絲粉

 

螺絲粉 1.5飯碗／白蘑菇 8個／白靈芝菇  6條／椰菜花（白色花椰菜）1／4個  

 

調味：

 

鹽 1茶匙／乾羅勒葉碎 1湯匙／黑醋 1湯匙／香蒜粉 1湯匙／番茄醬 1湯匙／芝蔴醬 2茶匙／黑胡椒粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／ 菜刀／食物攪拌器（食物調理器）／平底易潔鑊（不沾鍋）／煮鍋／篩／湯匙／茶匙／飯碗／木舀／碟

 

步驟：

 

　　1.    切出椰菜花（白色花椰菜）小株，沖洗乾淨，放水裏，以中火煮15分鐘（如圖）。

 

放工回家簡單煮，也能嘗到安慰疲勞身體的美味！簡易有營素食譜：花椰菜雙菇炒螺絲粉

 

　　2.    取出步驟1，將椰菜花切成小塊（如圖）。

 

放工回家簡單煮，也能嘗到安慰疲勞身體的美味！簡易有營素食譜：花椰菜雙菇炒螺絲粉

 

　　3.    放步驟2於食物攪拌器（食物調理器）中，攪碎（如圖）。

 

放工回家簡單煮，也能嘗到安慰疲勞身體的美味！簡易有營素食譜：花椰菜雙菇炒螺絲粉

 

　　4.    切白蘑菇片（如圖）。

 

放工回家簡單煮，也能嘗到安慰疲勞身體的美味！簡易有營素食譜：花椰菜雙菇炒螺絲粉

 

　　5.    將白靈芝菇切小段（如圖）。

 

放工回家簡單煮，也能嘗到安慰疲勞身體的美味！簡易有營素食譜：花椰菜雙菇炒螺絲粉

 

　　6.    把螺絲粉放一鍋清水之中，以中火煮15分鐘。關火，瀝乾水，待用。

 

　　7.    倒入2湯匙的橄欖油於平底易潔鑊（不沾鍋）中，以中火煮沸。

 

　　8.    放入步驟4-5，炒一炒。

 

　　9.    放入步驟3，和調味料，炒拌均勻。

 

　　10.    改以小中火，放入步驟6，撈拌均勻，至醬汁收乾。

 

筆記：

 

1.    椰菜花（白色花椰菜）富含有助於提高人體免疫功能的維生素C和硫。

2.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3.    蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食譜#食譜#花椰菜雙菇炒螺絲粉#螺絲粉#白蘑菇#白靈芝菇#椰菜花#簡單食譜
今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 波特菇沒有魔法，卻有獨特的味力
更多走肉廚房文章
今期素食譜推介：大蘑菇脆卷 波特菇沒有魔法，卻有獨特的味力
Comment

暫無回應
