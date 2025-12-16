簡易素食食譜｜花椰菜雙菇炒螺絲粉，放工回家輕鬆煮，安慰疲勞身體！

簡單煮，食材不用多，三到四款，都能煮出珍饈百味，很適合下班族的你我。預先在周末，買來一些蔬菜，放家冰箱（大概五款吧，以便變換口味，不用天天吃著一樣的東西）。每一次找出三款食材，配搭不同的調味料，和煮食方法（水煮是最簡單的，炒和蒸也蠻健康方便的），就能安慰那疲勞的身體。

家裏煮，也不費力氣，二十分鐘之內，都能煮出美味的東西來。從超市買來喜歡的麵條，按照包裝上的所需時間，放鍋裏煮（7到10分鐘不一），再在不沾鍋上，輕炒自己喜歡的蔬菜，跟煮好的義大利麵一起炒拌，不消一會，就能享用到美味的麵食了，並沒有大家想像中的花時間喔。

健康吃，倒沒甚麼的難度，蔬菜和蛋白質的豆品，混合來吃，就能做出均衡的一餐。花椰菜，膳食纖維豐富，用它來代替麵食，配合豆腐塊，和顏色繽紛的甜椒，三款食材，放鍋裏清炒一下，就是一道營養滿分的素食炒菜。其實呢，複雜、好累、麻煩...… 會不會只是都市人的籍口？不是嗎？二十、三十分，往往比等外送還快啦～

花椰菜雙菇炒螺絲粉（2人份）

時間：45分鐘

材料：

螺絲粉 1.5飯碗／白蘑菇 8個／白靈芝菇 6條／椰菜花（白色花椰菜）1／4個

調味：

鹽 1茶匙／乾羅勒葉碎 1湯匙／黑醋 1湯匙／香蒜粉 1湯匙／番茄醬 1湯匙／芝蔴醬 2茶匙／黑胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／ 菜刀／食物攪拌器（食物調理器）／平底易潔鑊（不沾鍋）／煮鍋／篩／湯匙／茶匙／飯碗／木舀／碟

步驟：

1. 切出椰菜花（白色花椰菜）小株，沖洗乾淨，放水裏，以中火煮15分鐘（如圖）。

2. 取出步驟1，將椰菜花切成小塊（如圖）。

3. 放步驟2於食物攪拌器（食物調理器）中，攪碎（如圖）。

4. 切白蘑菇片（如圖）。

5. 將白靈芝菇切小段（如圖）。

6. 把螺絲粉放一鍋清水之中，以中火煮15分鐘。關火，瀝乾水，待用。

7. 倒入2湯匙的橄欖油於平底易潔鑊（不沾鍋）中，以中火煮沸。

8. 放入步驟4-5，炒一炒。

9. 放入步驟3，和調味料，炒拌均勻。

10. 改以小中火，放入步驟6，撈拌均勻，至醬汁收乾。

筆記：

1. 椰菜花（白色花椰菜）富含有助於提高人體免疫功能的維生素C和硫。

2. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。