飲食安全 │ 飲咖啡1習慣恐吞萬粒塑膠微粒，醫生警告增糖尿病癌症風險

癌症不少人早上習慣買咖啡飲食，但常用紙杯盛裝熱咖啡則要多加注意。台灣減重醫生蕭捷健提醒，紙杯內層的塑膠塗層在受熱時會釋放微塑膠，跟著咖啡一起飲用後，長期累積可能造成荷爾蒙失調，與肥胖和長痘等問題都有關。

減重醫生蕭捷健在其Facebook上指出，紙杯內壁為了防水，通常都附有一層塑膠膜，常見的材料包括聚乙烯（PE）或聚乳酸（PLA）。根據2021年發表於《Journal of Hazardous Materials》的研究發現，將約85℃的熱水倒入紙杯靜置15分鐘後，能釋放約2.5萬個微塑膠顆粒，以及上億個更微小的塑膠奈米粒。

他進一步引用2019年刊登於《Environmental Science & Technology》的研究，估計美國成年人每年通過飲食，攝入約3.9萬至5.2萬個微塑膠顆粒。科學家甚至在人體的血液和糞便中，檢測到微塑膠，證實這些塑膠微粒已經進入我們體內。

微塑膠添加物擾亂內分泌 增糖尿病、癌症風險

蕭捷健表示，微塑膠添加物（如雙酚A和塑化劑）是已知的內分泌干擾物，會影響荷爾蒙平衡，並對甲狀腺、代謝及生殖健康造成影響。2024年刊登於《Israel Journal of Health Policy Research》的綜述研究指出，塑膠中的雙酚A（BPA）和鄰苯二甲酸酯等添加物屬於內分泌干擾物，會擾亂荷爾蒙並影響甲狀腺功能、代謝和生殖健康，增加肥胖、糖尿病、子宮內膜異位症及某些癌症的風險。

他續引用研究指出，2024年刊登於《Frontiers in Cellular and Infection Microbiology》的綜述也顯示，微塑膠會在腸道內累積並擾亂菌群平衡，與腸胃疾病和全身性慢性發炎等健康問題相關。

減少使用紙杯對健康和環境更有利

蕭捷健提醒，一旦代謝不良，脂肪容易積聚，且容易出現消化不良、脹氣和臉部長痘等問題。他建議大家盡量減少使用紙杯，用馬克杯或自己的保溫杯，這樣不僅喝得更安心，還能減少塑膠垃圾，對健康和環境都有益處。

6大飲食重點減塑化劑禍害

1. 減少使用塑膠袋或容器盛裝食物，建議改用玻璃、不鏽鋼或陶瓷容器，亦可自備環保杯盛裝飲品。

2. 酸性或富含油脂的食物切勿直接接觸保鮮紙。

3. 翻熱食物時要拿走保鮮紙，並改用玻璃或瓷器餐具。

4. 更換任何有刮痕或磨損的塑膠容器，損壞部分容易釋放出塑化劑。

5. 多吃天然未加工食物和新鮮蔬果，從而排除塑化劑接觸。

6. 多喝白開水、多運動，加速新陳代謝。

資料來源：李婉萍 營養師