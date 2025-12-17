護膚品評測 │ 消委會揭7成去角質潔面含香料致敏物，12款5星安全清單

使用去角質潔面產品時，要留意成分是否有致敏風險。消費者委員會最新測試了25款市面上的去角質潔面產品，發現部分樣本在化學安全方面存在問題。測試結果顯示，有約7成樣本檢出香料致敏物；3款產品的酸鹼值過低，未能符合內地規定。

消委會去角質潔面產品測試概要

消委會是次測試涵蓋25款去角質潔面產品，售價由每件$29至$450不等。測試項目包括果酸、水楊酸、酸鹼值、香料致敏物質、二噁烷檢出量等化學安全測試，同時檢視樣本的標籤資料。

去角質潔面產品主要分為化學性（使用果酸、水楊酸等成分）和物理性（使用磨砂粒子）兩類。這些產品能去除皮膚表面的油脂、污垢及老廢角質細胞，但使用不當可能會破壞皮膚的天然屏障。

3款產品pH值過低 可致皮膚敏感發炎

根據內地《化妝品安全技術規範》規定，含果酸的產品pH值不得低於3.5。測試發現，以下3款樣本未能符合要求：

1. collagen by watsons 淨澈去角質潔面啫喱 $89（100克）

● pH值：2.6

2. Detclear 水果煥膚去角質啫喱 $79（180毫升）

● pH值：2.7

3. ROSETTE 果酸去角質維C凝膠-亮透型 $29（120克）

● pH值：2.6

香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅提醒，若接觸到pH值過低的產品，可能引起皮膚刺激和過敏反應，導致皮膚發炎。如使用後出現不適，應先停用並諮詢醫生意見。

消委會調查產品。（消委會報告）

約7成樣本檢出香料致敏物



根據歐盟《化妝品條例》，24種限用香料物質在淋洗類產品的濃度超過0.01%需在成分列表標示。根據消委會報告，有18款樣本（約7成）檢出1種至11種香料致敏物質。10款樣本檢出1種至4種含量高於0.01%的香料致敏物質，惟樣本包裝上的成分列表只有5款有標示該等物質。

另外5款產品並沒有相關標示，未能符合歐盟《化妝品條例》的規定。包括：

● 「曼秀雷敦 樂膚潔 雙效磨砂潔面乳」，檢出檸檬烯 0.0764%、芳樟醇 0.0109%。

● 「碧柔 柔滑磨砂洗面膏」，檢出香茅醇 0.0259%、香葉醇 0.0272%、檸檬烯 0.0214%。

● 「SENKA 白泥去角質洗顏泡泡」，檢出檸檬烯 0.0114%。

● 「BCL AHA by Cleansing Research 3in1 深層潔淨洗面膏」，檢出香葉醇 0.0108%。

● 「蘭芝 新水酷透明質酸嘭潤潔顏膏」，檢出苯甲醇 0.0154%。

專家強調，這些香料致敏物質可能引起刺激性接觸性皮膚炎或過敏性接觸性皮膚炎，尤其是已知對香料致敏物質過敏的人士。

3款樣本檢出二噁烷



國際癌症研究機構(IARC) 將二噁烷(1,4-dioxane) 歸類為第2B組 (Group 2B,或可能令人類患癌物質)。而美國衛生與公眾服務部(U.S. HHS)在2012年發表的一份報告指出，短時間接觸低濃度二噁烷氣霧，可能會刺激眼睛和呼吸道。

生產商一般不會刻意添加二噁烷到配方，但在生產過程中，某些成分經乙氧基化反應(ethoxylation) 會產生二噁烷污染物。該些成分包括sodium laureth sulfate、polyethylene polyethylene glycol、含有“PEG-”字眼或"-oxyndl-”字眼的物質等等。

根據歐盟《化妝品條例》和內地《化妝品安全技術規範》（2015年） 的要求，二噁烷不可用於化妝品中；如屬非刻意添加而技術上無法避免的情況，化妝品中含有微量二唸烷是允許的。內地要求限值為30ppm；歐盟消費者安全科學委員會(SCCS)在2015年12月的報告提出，化妝品成品中二噁烷的含量低至10ppm或以下屬於安全水平。

而消委會檢測發現，3款樣本包括「無印良品 MUJI FACE SOAP-SCRUB」、「BCL AHA by Cleansing Research 3in1 深層潔淨洗面膏」、「Detclear 水果煥膚去角質啫喱」檢出二味烷，檢出量由1.44ppm至14.60ppm。「無印良品」和「BCL」的二唸烷檢出量均符合內地要求和歐盟SCCS的建議水平，惟樣本「Detclear」的二噁烷檢出量達14.60ppm，雖符合內地要求，卻超出歐盟SCCS的建議水平。

推薦5星產品名單

以下12款產品在測試中獲得5分總評，表現優異：

1. 露得清 深層淨化柔滑去角質露 $89（150克）

聲稱來源：泰國

聲稱適合膚質：所有膚質

每毫升／克費用：$0.6

酸鹼值：4.4

總評：5星

2. CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露 $260（473毫升）

聲稱來源：中國

聲稱適合膚質：乾／粗糙／凹凸不平

每毫升／克費用：$0.5

酸鹼值：5.3

總評：5星

3. BIODERMA 控油去角質啫喱 $155（100毫升）

聲稱來源：法國

聲稱適合膚質：混合／油性／暗瘡皮膚

每毫升／克費用：$1.6

酸鹼值：4.8

總評：5星

4. SKINCEUTICALS BLEMISH + AGE CLEANSER GEL $450（240毫升）

聲稱來源：法國

聲稱適合膚質：-

每毫升／克費用：$1.9

酸鹼值：3.7

總評：5星

5. Aēsop Purifying Facial Exfoliant Paste $440（75毫升）

聲稱來源：澳洲

聲稱適合膚質：大部分膚質

每毫升／克費用：$5.9

酸鹼值：3.8

總評：5星

6. CLINIQUE all about clean 2-in-1 cleansing + exfoliating jelly $255（150毫升）

聲稱來源：比利時

聲稱適合膚質：所有膚質

每毫升／克費用：$1.7

酸鹼值：6.4

總評：5星

7. YVES ROCHER PURE MENTHE 抗黑頭潔面磨砂 $145（125毫升）

聲稱來源：法國

聲稱適合膚質：暗瘡膚質

每毫升／克費用：$1.2

酸鹼值：4.9

總評：5星

8. InnisFree VOLCANIC BHA PORE CLEANSING FOAM $95（150克）

聲稱來源：韓國

聲稱適合膚質：-

每毫升／克費用：$0.6

酸鹼值：9.7

總評：5星

9. 肌研 卵肌去角質毛孔緊緻潔面乳 $79（130克）

聲稱來源：中國

聲稱適合膚質：-

每毫升／克費用：$0.6

酸鹼值：6.1

總評：5星

10. Bifesta 碳酸潔面泡沫（亮肌去角質型）$40（200克）

聲稱來源：日本

聲稱適合膚質：所有膚質

每毫升／克費用：$0.2

酸鹼值：6.1

總評：5星

11. SABON 清爽薄荷2合1煥肌磨砂霜 $420（125毫升）

聲稱來源：以色列

聲稱適合膚質：所有膚質

每毫升／克費用：$3.4

酸鹼值：7.9

總評：5星

12. KIEHL'S Clearly Corrective 煥白去角質潔面乳 $270（150毫升）

聲稱來源：美國

聲稱適合膚質：-

每毫升／克費用：$1.8

酸鹼值：7.1

總評：5星

使用小貼士

● 初次使用應先在局部範圍試用，由低使用頻率開始。

● 必須細閱產品說明，留意建議的使用時間和頻率。

● 使用時應避免接觸眼睛、口鼻黏膜等敏感部位。

● 使用後應盡快為皮膚作保濕護理。

● 必須做足防曬措施，塗抹可以同時抵禦UVA和UVB的防曬乳霜。

● 若出現持續紅腫等不適狀況，應立即就醫診治。

消費者在選購去角質潔面產品時，應細閱成分列表，留意產品的酸鹼值、去角質成分濃度，以及是否標示香料致敏物質等資訊，並根據自己的膚質選擇合適產品。